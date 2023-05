Richemont porté aux nues boursières après une performance annuelle convaincante

Zurich (awp) - L'action Richemont grimpait vers des sommets inégalés vendredi, après la publication de résultats solides pour son exercice décalé clos fin mars, marqué par une poussée de près d'un cinquième de son chiffre d'affaires, qui a frôlé les 20 milliards d'euros. La communauté financière salue une performance supérieure aux attentes et souligne la position forte de la compagnie financière genevoise en matière de tarification.

Sur le coup de 10h00, la nominative Richemont décollait de 5,9% à 158,30 francs suisses, inscrivant un nouveau pic historique et caracolant en tête du SMI des valeurs vedettes (+0,49%).

Richemont a su convaincre à tous les niveaux et s'est même offert le luxe de surperformer la branche, ainsi que son principal concurrent LVMH, au dernier trimestre de son exercice 2022/23, relève Patrik Schwendimann de la Banque cantonale de Zurich (ZKB). L'analyste se dit particulièrement séduit par la position de numéro un du groupe dans le segment des marques joaillières et estime que le ralentissement de la consommation attendu en Europe et aux Etats-Unis devrait être compensé par la reprise du marché chinois.

Même son de cloche chez Vontobel, dont l'expert Jean-Philippe Bertschy souligne que les marques disposant d'un fort pouvoir de fixation des prix sont susceptibles de sortir gagnantes dans les mois à venir. A cet égard, la multinationale genevoise est idéalement positionnée avec Cartier, Van Cleef & Arpels ou Vacheron Constantin, et a "toutes les cartes en main pour continuer à gagner des parts de marché et créer de la valeur".

Zuzanna Pusz se montre quant à elle d'autant plus élogieuse par rapport à un quatrième trimestre "exceptionnel", au vu notamment des inquiétudes du marché concernant le caractère prétendument plus cyclique de la joaillerie. L'experte d'UBS relève que ce segment, qui représente désormais deux tiers des ventes du groupe, rebondit après avoir perdu des parts de marché pendant des années, et devrait encore connaître une année faste à la faveur de hausses de prix.

Rogerio Fujimori, de Stifel, anticipe une révision à la hausse d'environ 5% du consensus en matière de performance opérationnelle (Ebit) et souligne la valorisation raisonnable du titre comparée à ses pairs, ainsi que sa trésorerie de 6,5 milliards d'euros, qui représente environ 8% de sa capitalisation boursière.

Les quatre établissements confirment leur recommandation d'achat.

