Genève (awp) - Richemont a annoncé mercredi l'acquisition du maroquinier belge Delvaux. Le spécialiste genevois du luxe a racheté la totalité de la société établie à Etterbeek, sans dévoiler le prix de la transaction.

Le rachat du maroquinier, fondé en 1829, n'a pas d'impact matériel sur les finances de Richemont, a souligné ce dernier dans un communiqué.

Delvaux fabrique des sacs à main, portefeuilles et porte carte, ainsi que des sacs et des accessoires pour hommes et femmes.

