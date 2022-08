Richemont recherché après la cession de parts dans YNAP

Zurich (awp) - Le titre Richemont gagnait du terrain mercredi matin à la Bourse suisse. Le géant du luxe a annoncé l'abandon de la majorité de ses parts dans YNAP au profit notamment du spécialiste de la vente en ligne d'articles de luxe britannique Farfetch. Dans un premier temps, aucun actionnaire de YNAP ne sera majoritaire, mais Farfetch aura par la suite la possibilité de reprendre la totalité de la filiale de Richemont.

Vers 9h20, le titre Richemont prenait 1,4% à 111,5 francs suisses tandis que le SMI en baisse de 0,04%.

La nouvelle est positive car la marge Ebit de Richemont devrait progresser de 470 points de base en raison de la déconsolidation de YNAP, saluent les analystes de la Banque cantonale de Zurich (ZKB). L'entreprise genevoise est plus que jamais bien placée sur son marché et la recommandation surpondérer est de mise. "Il faut craindre un correctif de valeur plus important encore", concèdent-ils toutefois.

Du côté de Vontobel, l'annonce est qualifiée d'"excellente nouvelle", alors qu'elle met fin à des années de sous-performance et d'importants investissements dans YNAP. "Nous plaidions depuis des années pour une meilleure allocation du capital et une sortie d'YNAP et c'est désormais en chemin, enfin, mais la note est amère", soulignent les analystes. La transaction est toutefois surprenante, dans la mesure où Farfetch ne figurait pas parmi les investisseurs les plus attendus.

La décision pourrait offrir un certain répit au conseil d'administration avant l'assemblée générale de septembre, estime Vontobel. Richemont fait en effet face à l'investisseur activiste Bluebell Capital, qui demandait entre autre la nomination de son co-fondateur, ancien de LVMH et Bulgari, au conseil d'administration et la concentration de Richemont sur son coeur de métier.

ol/rq