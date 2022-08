Richemont recommande de voter contre le candidat de Bluebell à l'AG

Genève (awp) - Le géant du luxe Richemont conseille lundi à ses actionnaires de ne pas élire le représentant du fonds activiste Bluebell Capital Partners, lors de son assemblée générale du 7 septembre.

Le groupe genevois recommande dans son communiqué d'approuver l'élection de son administratrice non-exécutive Wendy Luhabe comme représentante des détenteurs de titres de type 'A', et non Francesco Trapani, ex-patron de la marque de luxe italienne Bulgari et candidat de Bluebell.

En juillet, ce fonds avait demandé au conseil d'administration de Richemont d'accueillir en son sein un membre représentant des détenteurs d'actions de type "A" et réclamé un recentrage sur ses activités clés.

Richemont recommande de voter contre toutes les modifications de statuts de la société suggérées par Bluebell.

