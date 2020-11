Richemont : résultat de 159 ME au 30 septembre

06/11/2020 | 08:59

Le groupe annonce un chiffre d'affaires sur la période de 6 mois en baisse de 26% à taux de change réels à 5478 millions d'euros clos au 30 septembre 2020 et de 25% à taux de change constants.



Au deuxième trimestre, les ventes sont en baisse de 5% à taux de change réels et de 2% à taux de change constants, après une baisse de 47% (à taux de change réels et constants) au premier trimestre.



Les ventes en Chine, en hausse de 78% à taux de change réels, ont contenu la baisse en Asie-Pacifique à un chiffre et ont partiellement atténué les baisses à deux chiffres en Europe, dans les Amériques et au Japon.



Les Maisons de Joaillerie ont fait preuve d'une forte résistance avec une croissance des ventes au deuxième trimestre de 4% à taux de change réels et de 7% à taux de change constants.



Le résultat opérationnel du Groupe est en baisse à 452 millions d'euros avec une marge opérationnelle de 8,3% et le résultat sur la période est en baisse à 159 millions d'euros (contre 869 ME l'année dernière sur la même période).



