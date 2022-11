Richemont s'envole malgré une grosse dépréciation

Zurich (awp) - L'action Richemont avait les faveurs des investisseurs vendredi à la Bourse suisse. Le géant genevois du luxe a certes comme prévu inscrit une grosse perte nette au troisième trimestre liée à la cession de Yoox-Net-A-Porter (YNAP), mais signe au passage une performance opérationnelle plus qu'honorable. Recettes, excédent d'exploitation et résultat net ajustés ont tous décoiffé les projections les plus optimistes.

A 09h56, la nominative Richemont bondissait de 12,9% à 121 francs suisses en moyenne, devançant de loin les autres valeurs de l'indice vedette SMI (+1,05%).

Les analystes accueillent une volée de chiffres robustes. Chez UBS, Zuzanna Pusz considère que ce premier rapport semestriel apuré de la contribution de la plateforme YNAP va entraîner un relèvement du consensus. L'experte campe pour sa part sur sa recommandation à l'achat, assortie d'un objectif de cours de 135 francs suisses.

En l'absence de base de comparaison préalablement reformulée, ledit consensus consistait en un pot-pourri de projections avec et sans YNAP, explique quant à lui Jean-Philippe Bertschy, pour Vontobel.

L'analyste apprécie tout particulièrement l'accélération séquentielle de la croissance organique entre le premier et le second trimestre sur les juteux segments de la joaillerie et des maisons horlogères. La recommandation d'achat est reconduite, comme l'objectif de cours de 140 francs suisses.

La Banque cantonale de Zurich (ZKB) relève aussi que l'industrie du luxe progresse de manière stupéfiante dans un contexte marqué par les craintes de récession au niveau mondial et l'évolution très volatile des marchés. Avec des recettes générées à moitié par la joaillerie et une amélioration au niveau du réseau de distribution de marques horlogères, Richemont profite d'un positionnement remarquable, estime Patrik Schwendimann.

