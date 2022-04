Richemont : soutenu par des propos de broker

Richemont prend plus de 2% et surperforme ainsi la tendance à Zurich, soutenu par des propos d'UBS qui réaffirme qui sa recommandation 'achat' tout en remontant son objectif de cours de 159 à 167 francs suisses sur le titre de la maison de luxe.



'Une dynamique de résultats positive, un faible multiple et un accord avec Farfetch toujours viable font de Richemont l'une des actions les plus intéressantes du secteur', juge le broker, qui attend pour le groupe 'une fin d'année sans défaut'.



