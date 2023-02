Richemont : un nouvel administrateur, issu de l'automobile

Richemont a annoncé vendredi qu'il allait coopter Bram Schot, un spécialiste du marché automobile haut de gamme, à son conseil d'administration.



De nationalité néerlandaise, Bram Schot est passé par de nombreux constructeurs allemands au cours de sa carrière longue de 30 ans, dont DaimlerChrysler, Mercedes-Benz ou Volkswagen Group.



Il a occupé pendant un an, entre 2019 et 2020, les fonctions de président du directoire d'Audi, un poste qui l'a notamment conduit à chapeauter des marques telles que Ducati ou Lamborghini.



Le groupe de luxe suisse précise que sa nomination est conditionnée à l'approbation de ses actionnaires à l'issue de la prochaine assemblée générale, qui se tiendra en septembre prochain.



A noter que Bram Schot siège par ailleurs au conseil d'administration du groupe pétrolier anglo-néerlandais Shell.



Richemont a également annoncé ce vendredi que Bérangère Ruchat, sa directrice du développement durable, allait entrer au sein du comité exécutif du groupe, avec effet immédiat.



