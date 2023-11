Richemont : une nomination au Comité de direction

Richemont annonce la nomination de Karlheinz Baumann au sein du Comité de direction.



Karlheinz Baumann rejoindra le Comité de direction du Groupe en tant que Directeur des Opérations du Groupe, en charge de la Fabrication, de la Recherche et de l'Innovation, du Service Client, de la Logistique et de la Supply Chain, des Achats Indirects, de l'Approvisionnement Responsable et de la Sécurité.



Karlheinz Baumann a 27 ans d'expérience, principalement dans la production, la R&D et dans la chaîne d'approvisionnement dans les secteurs du luxe et de l'automobile.



En 2016, M. Baumann a été nommé au poste de Directeur de l'Industrie et des Services du Groupe, puis en 2023 au poste de Directeur des Opérations du Groupe.



Johann Rupert, président du conseil d'administration, a déclaré : ' Au cours de ses 15 années passées chez Richemont, M. Karlheinz a transformé avec succès les opérations, d'abord chez IWC Schaffhausen, puis dans l'ensemble de l'organisation en tant que directeur des opérations du groupe, en s'appuyant sur sa vaste expertise acquise en tant qu'ancien cadre supérieur dans l'industrie automobile et chez McKinsey '.



