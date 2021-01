Watches & Wonders Geneva réunira près de 40 horlogers en avril

Genève (awp) - Watches & Wonders Geneva réunira près de 40 marques horlogères lors de son édition 2021 qui se tiendra en ligne du 7 au 13 avril en raison des mesures de restrictions liées à la pandémie de coronavirus. Accueillant jusqu'ici principalement les maisons du groupe de luxe Richemont et quelques indépendants, la manifestation recevra cette année pour la première fois d'autres grands horlogers comme Rolex, Patek Philippe et ceux faisant partie du groupe LVMH.

Réunies sur la plateforme watchesandwonders.com, les manufactures présenteront leurs nouveautés aux professionnels et aux médias du monde entier, indique jeudi un communiqué de la Fondation de la haute horlogerie, l'organisatrice de ce salon.

Dans un second temps, Watches & Wonders organisera un autre salon, cette fois-ci physique à Shanghai en Chine, avec une quinzaine de marques horlogères, quelques jours après le salon genevois. A côté des marques du groupe Richemont telles Cartier et Piaget, Rolex, Tudor, Chopard et Ulysse Nardin s'y joindront également pour la première fois, précise le communiqué.

En fonction de l'évolution de la situation sanitaire, d'autres événements Watches and Wonders devraient permettre aux professionnels et aux passionnés d'horlogerie de découvrir "montres en main " les nouveautés 2021.

