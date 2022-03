Bénéfice annuel en recul pour CFT, qui maintient son dividende 18/03/2022 | 07:31 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Lausanne (awp) - Compagnie Financière Tradition (CFT) a pâti en 2021 des mesures de télétravail au sein des équipes des salles de marché, un effet Covid ayant surtout pesé sur l'activité au premier semestre. La reprise en deuxième partie d'année n'a pas permis de redresser la barre pour l'intermédiaire financier. Le bénéfice net s'est inscrit à 65,3 millions de francs suisses, en recul de 8,0% sur un an, indique vendredi le spécialiste lausannois de l'intermédiation professionnelle (IDB). A taux de change constants, le repli a atteint 5,5%. Le conseil d'administration propose néanmoins la distribution d'un dividende stable de 5 francs suisses par action, agrémenté de la distribution de nominatives détenues par le groupe. Chaque paquet de 100 titres donnera droit à une action supplémentaire. Du point de vue de la rentabilité opérationnelle, le résultat d'exploitation accuse une baisse de 13,0% à 73,2 millions de francs suisses, pour une marge afférente rabotée de 0,9 point de pourcentage à 8,4%. CFT a bénéficié d'une charge financière nette allégée à 10,8 millions de francs suisses, contre 14,4 millions en 2020, précise le communiqué. Les fluctuations de devises ont entraîné une perte de 1,7 million, réduite de plus de moitié sur un an. Les charges d'intérêts sur les emprunts bancaires et obligataires ont atteint 6,5 millions (7,6 millions en 2020). Activité liée à la Russie limitée En contrepartie, la quote-part des sociétés associées a grimpé de près d'un tiers (+33,8%) à 22,6 millions de francs suisses, précise le courtier lausannois. En prenant en compte les éléments financiers susmentionnés, le résultat avant impôts a ainsi atteint 85,0 millions de francs suisses, en repli de 2,2%, mais stable à taux de change constants. Fin janvier, CFT a dévoilé son chiffre d'affaires, en repli de 2,9% à 873,6 millions de francs suisses. Les revenus consolidés ajustés, soit incluant les coentreprises consolidées par intégration proportionnelle, ont reculé de 2,5% à 950,8 millions. Principale source de recettes, l'IBD a reculé de 2,8%, quand les activités annexes ont étoffé leur contribution de 3,8%. Dans son communiqué diffusé vendredi, CFT affirme que le niveau d'activité de janvier et février "ressort en légère hausse" en rythme annuel. L'éclatement du conflit en Ukraine et les sanctions contre la Russie ont entraîné une hausse de la volatilité, causant des "retards de la chaîne de règlement livraison des titres libellés en roubles". Les produits, activités et contreparties liés à cette guerre représentent une part limitée de l'activité de la société lausannoise, assure celle-ci. fr/rp

