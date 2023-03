CFT accroît ses résultats lors de l'exercice 2022

Lausanne (awp) - Compagnie Financière Tradition (CFT) a vu son bénéfice net progresser de 40,3% à taux de change constants pour s'inscrire à 89,1 millions de francs suisses en 2022, indique vendredi le spécialiste lausannois de l'intermédiation professionnelle (IDB). A taux de change courants, l'augmentation est affichée à 36,5%.

Côté rentabilité opérationnelle, le résultat d'exploitation a augmenté de 29,1% à 94,2 millions de francs suisses, pour une marge afférente haussée de 1,5 point de pourcentage à 9,9%.

La charge financière s'est allégée passant de 10,8 millions à 3,7 millions. Les fluctuations de devises ont atteint 5 millions contre une perte de 1,7 million précédemment, une progression expliquée notamment par l'évolution du rouble russe. Les charges d'intérêts sur les emprunts bancaires et obligataires ont représenté 6,4 millions (6,5 millions en 2021), étaie le groupe.

La quote-part des sociétés associées a continué de grimper à 29,6 millions, soit 38,6% de plus.

Le conseil d'administration proposera, lors de l'assemblée générale du 25 mai, un dividende haussé de 50 centimes, à 5,50 francs suisses par action, ainsi qu'une distribution de nominatives détenues par le groupe où chaque paquet de 100 titres donnera droit à une action, précise un communiqué.

CFT avait dévoilé en février un chiffre d'affaires ajusté en hausse de 10,6% à 1,03 milliard de francs suisses. Non ajusté, les recettes ont augmenté de 10,5% à 947,4 millions.

Pour 2023, la direction parle de continuité avec l'exercice précédent: entre le mois de janvier et le 23 mars, la croissance du chiffre d'affaires s'est inscrit à plus de 10% sur un an.

ib/lk