Compagnie Financière Tradition SA est un courtier interprofessionnel (IDB) basé en Suisse qui agit en tant que place de marché et intermédiaire, et facilite les transactions entre les institutions financières et les négociants sur les marchés des capitaux. La Société est active sur les marchés financiers, en particulier sur les marchés monétaires, les dérivés de taux d'intérêt et de devises, les actions et les dérivés d'actions, les obligations et les accords de rachat, et les dérivés de crédit, ainsi que sur les marchés liés aux matières premières, en particulier les dérivés sur le pétrole, le gaz naturel, l'électricité, le charbon, les conditions météorologiques, les émissions, les métaux précieux, la pâte à papier et l'immobilier. La société est active sur plusieurs bourses et opère à la fois sur les marchés négociés en bourse et sur les marchés de gré à gré. Elle opère dans environ 30 pays dans le monde.