Rentabilité semestrielle en baisse pour CFT

Genève (awp) - Compagnie Financière Tradition (CFT) a vu sa rentabilité reculer au premier semestre, en raison d'une base de comparaison défavorable. Le courtier lausannois avait en effet profité sur les six premiers mois de 2020 de l'envolée de l'activité clientèle suite à l'éclatement de la pandémie de coronavirus.

Les recettes ont bien reculé de 11,9% - ou de 9,9% hors effet de changes - à 452 millions de francs suisses, a indiqué vendredi l'entreprise dans un communiqué, confirmant les chiffres dévoilés fin juillet.

CFT avait alors rappelé avoir enregistré l'année dernière, notamment en mars et avril, une envolée de l'activité clientèle suite à l'éclatement de la pandémie de coronavirus, qui avait provoqué un pic de volatilité sur les marchés financiers. La normalisation de l'activité en 2021 a eu un impact négatif sur les résultats du premier semestre, revenus au niveau de 2019, avait ajouté la société vaudoise.

De fait, le résultat d'exploitation a chuté de 24,6% (-21,6% à taux de changes constants) à 43,8 millions de francs suisses et le bénéfice net s'est établi à 35,5 millions, en baisse de 27,2% (-24,4%) comparé au premier semestre 2020.

En matière de perspective, CFT a indiqué que l'activité des marchés pendant l'été a été supérieure à la même période il y a un an, sans plus de précision. Le groupe va poursuivre sa stratégie de croissance et continuer à gérer ses coûts.

