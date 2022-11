Revenus en vive hausse pour CFT au 3e trimestre 2022

Lausanne (awp) - Compagnie Financière Tradition (CFT) a poursuivi sa croissance au 3e trimestre 2022. Le courtier lausannois a vu ses revenus s'étoffer fortement sur un an, soit de 14,2% à 232,4 millions de francs suisses. A taux de change constants, ils ont bondi de 19,2% et de 19,6% sur une base ajustée à 252,6 millions.

Les affaires de courtage Interdealer Broker (IDB) ont progressé de 19,4%, alors que le produit de l'activité dédiée à une clientèle de particuliers au Japon (Non-IDB) a suivi une tendance identique, s'étoffant de 19,2%, a indiqué mercredi CFT. Après neuf mois en 2022, le courtier vaudois a vu ses recettes consolidées s'établir à 716,3 millions de francs suisses, soit une progression de 9,4% et de 11,1% à taux de change constants.

Le chiffre d'affaires consolidé du groupe a pour sa part augmenté 11,3% à 777,7 millions de francs suisses, soit une hausse de 11,1% à taux de change constants, dont une croissance de 11% pour les affaires IDB et 18% pour l'activité non IDB.

CFT n'a pas fourni de prévisions pour la suite de l'exercice et l'ensemble de l'année. Le spécialiste du courtage est actif dans plus de 30 pays et emploie quelque 2300 salariés dans le monde.

dm/ra/vj/rq