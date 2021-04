Information Presse

MICHELIN et BMW,

Une collaboration historique basée sur l'excellence, la passion et la performance

Une collaboration historique de 35 ans fondée sur des valeurs communes que sont la précision, la performance, la responsabilité et l'innovation

MICHELIN Pilot Sport 4S* et MICHELIN Pilot Sport Cup2 Connect* : deux pneus performants adaptés à deux usages

Des pneumatiques au marquage « * » spécifiquement développés pour les BMW M3 et M4

Depuis 35 ans, Michelin entretient une relation fructueuse avec BMW M et a équipé de nombreux modèles comme les actuelles BMW M2, M3, M4, M5, M8, X3 M, X4 M, X5 M et X6 M, comme l'indique Ludovic Leguem, responsable de la communication marques, produits & technologies BMW Group France : « Née il y a 35 ans et à l'origine d'une lignée devenue iconique, la première BMW M3 était déjà chaussée de pneumatiques Michelin. Toutes les générations suivantes l'ont également été. BMW Group renouvelle une fois de plus sa confiance dans les produits « Made in France » de Michelin pour ses nouvelles BMW M3 Berline et BMW M4 Coupé, dont les niveaux de performances et d'agilité combleront les amateurs de voitures de sport utilisables en famille comme sur piste. »

Les ingénieurs des deux sociétés travaillent en étroite collaboration pour développer des pneumatiques sur mesure, pour la route comme pour la piste, repérés par un marquage spécifique propre à BMW au travers de l'étoile que l'on retrouve sur les flancs des pneumatiques. Pendant la phase de développement, les pneumatiques ont été testés sur route ouverte mais aussi sur des circuits comme celui du Nürburgring en Allemagne, ou sur les pistes françaises des centres d'essais de BMW à Miramas et de Michelin à Ladoux en France, ainsi qu'à Idiada en Espagne.

Pierre Chaput, développeur des pneus MICHELIN pour les nouvelles BMW M3 Competition Berline et M4 Competition Coupé, complète : « Les ambitions des ingénieurs de BMW M nous ont conduit à utiliser le meilleur de notre technologie pour développer des pneus spécifiques que sont MICHELIN Pilot Sport 4S* et MICHELIN Pilot Sport Cup2 Connect*. Nous avons su repousser les limites du grip de ces pneus avec une optimisation novatrice de la bande de roulement tout en apportant, grâce à une nouvelle architecture, la précision et les sensations de conduite sportive si caractéristiques d'une BMW M. »

Deux pneus, deux usages :

Reconnus pour leurs performances sur route comme sur circuit les pneus MICHELIN Pilot Sport 4S* procurent aux véhicules un excellent équilibre entre adhérence, contrôle et plaisir de conduire tout en garantissant une bonne longévité, quel que soit l'usage du véhicule. Les pneus sont dotés d'une bande de roulement assemblant plusieurs mélanges de gomme. Cette technologie, poussée à l'extrême sur les pneus avant, combine quatre gommes différentes pour assurer un grip optimal sur sol sec et apporter la précision de conduite et l'adhérence attendue sur sol mouillé.

Le pneu circuit homologué route MICHELIN Pilot Sport Cup 2 Connect* ravira les amateurs de sensations fortes. C'est le premier pneu de série 100% connectable, ce qui lui permet d'être associé à la solution MICHELIN Track Connect. Grâce aux conseils sur les pressions et températures, l'application permet d'optimiser le comportement de sa voiture, pour plus de plaisir de conduite et de meilleurs temps au tour. L'usure des pneumatiques tout comme la constance des performances sur circuit s'en trouvent également améliorées. Partageant avec Michelin des valeurs communes d'innovation technologique et de performance, BMW M est le premier constructeur à avoir choisi d'équiper ses véhicules en première monte avec des pneus MICHELIN compatibles avec la solution MICHELIN Track Connect. Ce pneumatique bénéficie d'un mélange de gomme spécifique composé d'élastomères fonctionnels afin d'obtenir un matériau plus homogène. Il permet d'atteindre des vitesses de passage en courbe très élevées tout en apportant une excellente stabilité à haute vitesse, sans concession sur la résistance au roulement ni sur l'adhérence sur sol mouillé.

Ces deux pneus font appel à des technologies de pointe développées par Michelin :