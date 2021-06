JPMorgan a réitéré sa recommandation Surpondérer et son objectif de cours de 145 euros sur le titre Michelin. Le broker a relevé ses prévisions de bénéfice de 6% pour 2021 et 2022, ce qui le situe environ 5% au-dessus du consensus. L’analyste anticipe que les résultats semestriels du fabricant de pneumatiques devraient être portés par une solide croissance des volumes (dans le haut de la guidance), un solide « pricing power » et l’évolution du mix entre le premier et le deuxième trimestre.