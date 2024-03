CIR SpA Compagnie Industriali Riunite est une société basée en Italie. La société structure son activité en cinq secteurs : Énergie, Médias, Composants automobiles, Santé et Investissements non essentiels. Dans le secteur de l'énergie, la société est active dans la production d'énergie électrique et la distribution de gaz naturel. Le secteur des médias est axé sur l'édition, la radio, la télévision et l'exploitation de portails Internet. Le secteur des composants automobiles est principalement engagé dans la production de systèmes de moteurs et de composants de suspension. Dans le secteur des soins de santé, la société est active dans l'exploitation de maisons de retraite et de centres de réadaptation, ainsi que dans la fourniture de services médicaux de haute technologie, tels que l'imagerie diagnostique, la médecine nucléaire et la radiothérapie. Dans le secteur des investissements non essentiels, la société est impliquée dans des fonds de capital-risque, des fonds d'investissement privés et d'autres investissements.

