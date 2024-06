Ingénieur de formation à l'UTC, Aude Maury intègre le groupe Stellantis à la Direction des Achats Groupe au sein de laquelle elle occupe plusieurs fonctions. Après 8 ans dans le monde industriel, elle poursuit sa carrière dans des cabinets de Conseil en Excellence Opérationnelle, Lean Management et Performance Achat en tant que directeur de mission auprès de grands groupes industriels, textile et distribution. Mi-2018, elle intègre le Groupe Spie batignolles en tant que Directeur de la Performance des Achats Groupe et membre du Comité Exécutif, afin d'accroitre la transversalité. En 2022, le groupe spie batignolles lui confie en plus des Achats, la transition écologique et lui rattache la Direction de la RSE et du plan Carbone et la nomme membre du Comité de Direction Générale.

