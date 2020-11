Compagnie Industrielle et Financiere d'Entreprises : Avis préalable à l'Assemblée générale extraordinaire du 28 décembre 2020 (BALO N°140 du 20 novembre 2020)

COMPAGNIE INDUSTRIELLE ET FINANCIÈRE D'ENTREPRISES - CIFE

Société Anonyme à Conseil d'Administration au Capital de 24 000 000 €uros Siège social : Challenge 92, 101, Avenue François Arago - 92000 Nanterre 855 800 413 RCS Nanterre - Code APE : 6420 Z

www.infe.fr

AVIS PREALABLE

A L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

Mmes et MM. les Actionnaires de CIFE sont informés qu'ils seront prochainement convoqués en Assemblée Générale Extraordinaire, le Lundi 28 décembre 2020 à 14 heures 30, au siège social Challenge 92, 101 Avenue François Arago 92000 NANTERRE, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour et les projets de résolutions ci-dessous.

AVERTISSEMENT - COVID-19

Eu égard aux incertitudes résultant du contexte de l'épidémie du Covid-19 et des mesures administratives prises pour limiter ou interdire les rassemblements collectifs pour des motifs sanitaires, la Société CIFE pourrait être conduite à modifier, sous réserve des dispositions légales et réglementaires en vigueur, le lieu, la forme ainsi que les modalités de déroulement, de participation et de vote à l'Assemblée Générale Extraordinaire du 28 décembre 2020.

Le cas échéant, les modalités définitives de l'Assemblée Générale seront précisées sur le site internet de la Société (www.infe.fr, rubrique « Finance », puis onglet « Assemblée Générale »). En tout état de cause, la Société invite ses actionnaires à consulter régulièrement le site internet de la Société pour se tenir informés des actualités et modalités définitives relatives à l'Assemblée Générale du 28 décembre 2020. Notamment, jusqu'à la date de convocation de l'Assemblée Générale, le Conseil d'Administration de la Société pourra modifier l'ordre du jour de l'Assemblée Générale ou un projet de texte de résolution.

En outre, le Conseil d'Administration invite à la plus grande prudence dans ce contexte et recommande à chaque actionnaire de privilégier le vote par correspondance ou le pouvoir au président plutôt qu'une présence physique. Le document unique contenant les formulaires de procuration et de vote par correspondance est disponible dans la rubrique dédiée à l'Assemblée Générale sur le site internet de la So ciété (www.infe.fr). Pour les actionnaires souhaitant participer physiquement à l'Assemblée Générale, le port du masque sera obligatoire et ils sont invités à se munir d'un stylo en vue de l'émargement de la feuille de présence.

Dans le cadre de la relation entre la Société et ses actionnaires, la Société les invite fortement à privilégier la transmission de toutes leurs demandes et documents par voie électronique à l'adresse suivante : contact.cife@etpo.fr

La Société avertit ses actionnaires que, compte tenu des restrictions actuelles à la circulation, elle pourrait ne pas être en mesure de réceptionner les envois postaux qui lui sont adressés.

ORDRE DU JOUR

- Examen du projet de fusion par voie d'absorption de la S.A.S. Alfred de Musset par la Société CIFE (la « Fusion ») et approbation de son principe ;

Délégation de compétence consentie au Conseil d'Administration, conformément à l'article L. 236-9, II du Code de commerce, à l'effet de réaliser la Fusion, sous réserve de l'approbation de son principe aux termes de la première résolution.

PROJET DE RESOLUTIONS

Les résolutions soumises par le Conseil d'Administration à l'approbation de l'Assemblée sont les suivantes :

Première résolution (Examen du projet de fusion par voie d'absorption de la S.A.S. Alfred de Musset par la Société CIFE (la « Fusion ») et approbation de son principe). - L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance : (i) du rapport du Conseil d'Administration établi conformément aux dispositions des articles L. 236-9et R. 236-5du Code de commerce, (ii) du rapport du Commissaire à la fusion visé par les articles L. 236-10et L. 225-147du Code de commerce sur les modalités de la Fusion et sur la valeur des apports établi par le cabinet BECOUZE,