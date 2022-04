Communiqué sur les résultats annuels 2021

CIFE - COMPAGNIE INDUSTRIELLE ET FINANCIERE D'ENTREPRISES

Communiqué sur les Résultats annuels 2021

Saint-Herblain, le 27 avril 2022

Le Conseil d'Administration réuni le 26 avril 2022, a arrêté les comptes sociaux, ainsi que les comptes consolidés de l'exercice 2021. Ces derniers sont établis selon les normes comptables internationales IFRS.

Comptes Consolidés (en K€) 2021 2020 Var. Chiffres d'affaires 190 111 169 880 +11,9 % EBITDA 14 880 11 004 +35,2% Résultat Opérationnel Courant 7 499 -1 275 NS Autres produits et charges opérationnels -132 2 201 NS Résultat Opérationnel 7 367 926 NS Résultat net de l'ensemble consolidé 6 810 322 NS Dont Part du Groupe 5 614 -609 NS Dont Intérêts Minoritaires 1 196 931 +28,5%

Après une année 2020 impactée par la crise sanitaire, notre activité qui a retrouvé un niveau d'avant-crise est en progression de 11,9 % par rapport à l'exercice précédent et s'établit à un niveau historique. Le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires annuel consolidé de 190,1 M€ contre 169,9 M€ en 2020. Cette période 2020 avait été notamment impactée par l'arrêt de nos activités chantiers pendant le premier confinement. Cette croissance est marquée dans nos activités de BTP et d'immobilier ainsi que dans la zone internationale où notre activité au Canada poursuit sa croissance.

L'activité BTP qui représente 98 % de l'activité totale affiche une augmentation de 11,2 % pour s'établir à 186,0 M€ contre 167,2 M€ en 2020.

L'activité immobilière est également en augmentation de 52,7 % avec un volume publié de 4,1 M€ contre 2,7 M€ en 2020. Les opérations de promotions immobilières en cours en partenariat et intégrées en mise en équivalence ont généré une activité en quote-part Groupe de 6,1 M€ contre 7,9 M€ en 2020. Le chiffre d'affaires ainsi retraité s'élève à 10,2 M€ en 2021 contre 10,6 M€ en 2020.

Sur un plan géographique, le Groupe a réalisé près de 55 % de son activité en France métropolitaine, et près de 15 % dans les départements d'Outre-mer, contre respectivement 63 % et 15 % en 2020. La part d'activité réalisée à l'international (Etats-Unis, Canada, Afrique et accessoirement Roumanie) continue de progresser et s'élève à près de 30 % du volume total contre 22 % en 2020 et 16 % en 2019.

En progression, notre EBITDA ressort en 2021 à +14,9 M€ (7,8 % du CA) contre +11,0 M€ (6,5 % du CA) en 2020.

Le résultat opérationnel total est un profit de 7,4 M€ contre un profit de 0,9 M€ en 2020. Rapporté à notre chiffre d'affaires, ce résultat correspond à +3,88 % du chiffre d'affaires contre +0,55 % en 2020. Contrairement aux exercices précédents, le résultat opérationnel n'a pas bénéficié d'éléments exceptionnels non récurrents.

L'activité BTP a dégagé un profit opérationnel de 7,9 M€ soit +4,23 % de marge d'un chiffre d'affaires de 186,0 M€ en 2021, contre un profit de 0,6 M€ soit +0,38 % de marge d'un chiffre d'affaires de 167,2 M€ l'année précédente. Les résultats opérationnels sont globalement en amélioration sur l'ensemble de nos métiers et zones géographiques, malgré des difficultés pour atteindre un niveau de rentabilité satisfaisant de notre activité Bâtiment en métropole. Dans la continuité de 2020, nos activités de Travaux Publics confirment leurs performances, en France et à l'international, au Canada notamment.

Le résultat opérationnel de l'activité immobilière est une perte publiée de 0,5 M€, contre un profit de 0,3 M€ en 2020. Retraitée de la quote-part de résultat des opérations mises en équivalence le résultat ressort en profit de 0,2 M€ contre un profit de 1,5 M€ en 2020.

Le résultat net consolidé est un profit de 6,8 M€ en 2021 contre un profit de 0,3 M€ en 2020.

La Part du Groupe dans ce résultat net est un profit net de 5,6 M€ contre une perte nette de 0,6 M€ en 2020. Il représente +2,9 % du chiffre d'affaires contre -0,4 % en 2020.

Ainsi, l'activité BTP a dégagé pour +6,0 M€ de résultat net (part du Groupe), contre une perte de 1,6 M€ en 2020.

L'activité immobilière a dégagé une perte nette part du Groupe de 0,4 M€, contre un profit de 1,0 M€ en 2020.

Le résultat net par action s'élève à +4,79 €uros contre -0,52 €uros en 2020.

Le Groupe poursuit ses investissements, en matériels notamment. Ils se sont élevés à 11,2 M€ en 2021 (dont 4,1 M€ de flux IFRS16 sur les locations) contre 9,9 M€ (dont 2,0 M€ de flux IFRS16 sur les locations) en 2020. Ils ont été financés pour 62 % par dettes bancaires. Par ailleurs, les cessions d'actifs immobilisés et financiers ont généré pour 2,5 M€ de source de financement complémentaire au levier bancaire.

Les dettes financières s'élèvent à 22,3 M€ (dont 3,3 M€ de découverts bancaires) à la fin de l'exercice, contre 28,1 M€ (dont 0,6 M€ de découverts bancaires) à la fin de l'exercice précédent. En 2020, le Groupe s'est attaché à préserver ses ressources financières en souscrivant pour 8,1 M€ de Prêts Garantis Etat (PGE) qui ont été intégralement remboursés sur 2021.

Le ratio d'endettement brut ressort en baisse à 22,31 % contre 30,53 % au 31 décembre 2020. Retraité des Prêts Garantis Etat, le taux d'endettement à fin d'année 2020 s'établissait à 21,72 %.

La trésorerie totale nette de découverts bancaires, d'un montant de 60,0 M€ (trésorerie et placements à court, moyen et long termes) est en diminution nette de 11,6 M€ sur l'exercice. Les flux nets de trésorerie dégagés par l'exploitation s'élèvent à +5,8 M€. Avec des flux nets de trésorerie liés aux opérations d'investissements pour -9,7 M€, le cash-flow libre de l'exercice est négatif et s'élève donc à -3,9 M€. Les flux nets de trésorerie liés aux opérations de financement s'élèvent à -8,6 M€ avec un flux net d'emprunts négatif de 7,2 M€ et une distribution de dividendes de 1,5 M€ sur l'exercice. Enfin, le flux net sur change et de périmètre est de +0,9 M€.

L'endettement financier net (Dettes financières moins trésorerie) ressort à -41,0 M€ à fin 2021 contre -44,2 M€ à fin 2020.

La structure financière du Groupe est renforcée, avec un montant de fonds propres à 99,8 M€ (dont 95,8 M€ part du Groupe) en augmentation de 7,9 M€ par rapport au 31 décembre 2020. Les capitaux propres consolidés sont retraités à la baisse des 1,4 M€ correspondants aux actions en autocontrôle.

La société mère SA CIFE a dégagé un profit net en 2021 de 4,3 M€, contre une perte nette de -3,0 M€ en 2020. Le résultat de cette année a été impacté à la hausse par une augmentation des dividendes encaissés et par des écarts de changes favorables. Afin de conforter la situation financière de sa principale filiale ETPO, la CIFE a procédé à un abandon de compte-courant d'un montant de 1,75 M€ assorti d'une clause de retour à meilleure fortune.

Le volume net de trésorerie géré par la société mère s'élève à 31,4 M€, en diminution nette de 4,4 M€ sur l'exercice.

Le Conseil d'Administration proposera à la prochaine Assemblée Générale des Actionnaires, qui se réunira le 28 juin 2022, la distribution d'un dividende de 1,70 €uros par action.

Perspectives 2022

Après de bonnes performances commerciales en 2021, le Groupe débute l'année 2022 avec un carnet de commandes travaux d'environ 192 M€ au 1er janvier 2022. Ce carnet est en augmentation de 41 % par rapport à celui enregistré à la même époque de l'année précédente. Nous constatons sur ce début d'année, un ralentissement des offres et prises de commandes. L'environnement général marqué par le conflit en Ukraine, la crise sanitaire, l'élection présidentielle en France et les conséquences directes et indirectes de ces évènements sur l'inflation des coûts, les approvisionnements et la confiance des affaires nous poussent à une relative prudence sur nos niveaux d'activités et de résultats pour 2022. Nous souhaitons clairement poursuivre notre stratégie de développement, notamment par le biais d'opérations de croissance externe ciblées. Enfin, nous devons poursuivre nos efforts sur la qualité des affaires ciblées et étudiées, sur la structure de nos coûts, et sur l'amélioration continue de notre productivité et de nos résultats.

A propos du Groupe : Les cœurs de métier du Groupe sont la construction (Travaux maritimes ou fluviaux et travaux sous-marins - Ouvrages d'art, génie civil et travaux spéciaux - Bâtiment) et l'immobilier (Promotion immobilière - Montage immobilier). Avec plus de 600 collaborateurs, le Groupe est présent principalement en France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, en Afrique et au Canada. Le Groupe est coté sur Euronext Paris Compartiment C - Code ISIN FR0000066219 - Mnémo : INFE - Contact : contact.cife@etpo.fr

