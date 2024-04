Par courrier reçu le 8 avril 2024, la société par actions simplifiée Groupe Spie batignolles1 a déclaré avoir franchi directement, à titre de régularisation, en hausse, le 3 avril 2024, les seuils de 90% du capital et des droits de vote de la société COMPAGNIE INDUSTRIELLE ET FINANCIERE D'ENTREPRISES et détenir, à cette date, 1 125 079 actions COMPAGNIE INDUSTRIELLE ET FINANCIERE D'ENTREPRISES représentant autant de droits de vote, soit 93,76% du capital et des droits de vote de cette société2, réparties comme suit :

Disclaimer

CIFE - Compagnie Industrielle et Financière d Entreprises SA published this content on 11 April 2024 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 11 April 2024 15:14:02 UTC.