Compagnie Industrielle et Financiere d'Entreprises : Projet de traité de fusion CIFE - SAS ALFRED DE MUSSET - version signature

PROJET DE TRAITE DE FUSION-ABSORPTION DE LA S.A.S. ALFRED DE MUSSET PAR LA SOCIETE COMPAGNIE INDUSTRIELLE & FINANCIERE D'ENTREPRISES (SOUMIS AU REGIME PREVU AUX ARTICLES L. 236-1 ET SUIVANTS DU CODE DE COMMERCE) Etabli le 20 novembre 2020 ENTRE LES SOUSSIGNEES : COMPAGNIE INDUSTRIELLE & FINANCIERE D'ENTREPRISES, société anonyme au capital de 24.000.000 euros, dont le siège social est situé 101 avenue François Arago immeuble Challenge 92, 1er étage, Bâtiment C2, 92000 Nanterre, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 855 800 413, représentée par Monsieur Olivier Tardy, Président Directeur Général, Ci-après dénommée « CIFE » ou la « Société Absorbante » D'UNE PART, ET ALFRED DE MUSSET, société par actions simplifiée au capital de 47.500 euros, dont le siège social est situé 101 avenue François Arago immeuble Challenge 92, 1er étage, Bâtiment C2, 92000 Nanterre, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 352 403 364, représentée par Monsieur Daniel Tardy, Président, Ci-après dénommée « SASAM » ou la « Société Absorbée » D'AUTRE PART. La Société Absorbante et la Société Absorbée sont ci-après désignées ensemble les « Parties ». 2 EXPOSE PRELIMINAIRE 1. Caractéristiques des sociétés concernées 1.1. CIFE CIFE est une société anonyme de droit français qui a pour objet, tant en France qu'à l'étranger : la prise d'intérêt et de participation dans toutes sociétés ;

toutes activités de conseil et d'organisation, notamment dans les domaines informatiques, financiers, administratifs et juridiques, la prestation de services sous toutes ses formes, afin de permettre le contrôle des sociétés ;

l'acquisition par voie d'apport, d'achat, de souscription ou autrement, la propriété, l'administration, la gestion de tous titres, parts sociales, obligations et autres valeurs mobilières,

la participation à toute société en participation ou groupement d'intérêt économique (GIE) ayant pour objet la réalisation de travaux de toutes natures ;

l'acquisition, la gestion, la vente de tout droit de propriété industrielle ou intellectuelle, de tout procédé, ainsi que la prise ou l'octroi de licences sur de tels droits ;

la construction, l'acquisition, l'exploitation, l'administration et la gestion sous toutes formes de tous immeubles ;

toutes opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social de la société ou des sociétés dans lesquelles elle détiendra une participation et de nature à favoriser le but poursuivi par ces sociétés, leur extension ou leur développement. CIFE a été constituée le 28 avril 1920 pour une durée de 99 ans. L'assemblée générale des actionnaires de CIFE du 10 juin 2016 a décidé de proroger de 99 ans la durée de CIFE à compter du 28 avril 2019, date à laquelle elle devait expirer, soit jusqu'au 28 avril 2118. L'exercice social de CIFE commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année. Depuis le 13 juin 2008, date de la dernière augmentation du capital social de CIFE, le capital social de CIFE s'élève à 24.000.000 euros, divisé en 1.200.000 actions d'une valeur nominale de 20 euros chacune, toutes entièrement libérées et négociables. Les actions de CIFE sont admises aux négociations sur le marché réglementé d'Euronext Paris (code ISIN FR 0000066219). Chaque action CIFE confère à son titulaire un droit de vote dans les assemblées générales de CIFE. CIFE détient 27.360 de ses propres actions au jour des présentes, représentant 2,28% de son capital social, acquises dans le cadre d'un programme de rachat d'actions. CIFE n'a pas émis de valeurs mobilières actuellement en circulation susceptibles de donner accès à son propre capital. A ce jour, aucun plan d'options de souscription ou d'achat d'actions ni aucun plan d'attribution d'actions gratuites n'est en vigueur au sein de CIFE. 1.2. SASAM SASAM est une société par actions simplifiée de droit français qui a pour objet, tant en France qu'à l'étranger, directement ou indirectement : la prise d'intérêt et de participation dans toutes sociétés ;

l'acquisition par voie d'apport, d'achat, de souscription ou autrement, la propriété, l'administration, les gestions de tous titres, parts sociales, obligations et valeurs mobilières ;

la propriété, l'administration et la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières ; 3 l'acquisition, la construction, la propriété, l'exploitation d'un bail, location ou autrement, de tous immeubles ou biens et droits immobiliers;

et plus généralement, la participation, directe ou indirecte, de la société à toutes activités ou opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières, en France ou à l'étranger, sous quelques formes que ce soit. SASAM a été constituée le 29 novembre 1989 pour une durée de cinquante (50) ans, soit jusqu'au 29 novembre 2039. L'exercice social de SASAM commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année. Depuis le 4 août 2014, date de la dernière augmentation du capital social de SASAM, le capital social de SASAM s'élève à 47.500 euros, divisé en 2.375 actions d'une valeur nominale de 20 euros chacune, toutes entièrement libérées et négociables. Chaque action SASAM confère à son titulaire un droit de vote dans les assemblées générales de SASAM. Il est précisé qu'à ce jour, SASAM n'emploie aucun salarié. 2. Motifs, contexte et buts de la fusion Les Parties souhaitent procéder à la fusion-absorption de la Société Absorbée par la Société Absorbante, afin de simplifier la structure juridique des holdings du groupe CIFE, ce qui aurait notamment pour effet de donner aux associés de SASAM un accès direct aux actions de CIFE. En premier lieu, la Société Absorbée consentira un prêt à la consommation d'actions CIFE au bénéfice de la Société Absorbante portant sur l'intégralité des actions CIFE détenues par la Société Absorbée (le « Prêt »). Il est précisé que l'entrée en vigueur du Prêt et le transfert de l'intégralité des actions CIFE détenues par la Société Absorbée à la Société Absorbante dans le cadre du Prêt interviendront le jour de la réunion du conseil d'administration de la Société Absorbante visant à décider, le cas échéant, la réalisation effective de la fusion telle qu'exposée dans le présent projet de fusion. En deuxième lieu, l'opération envisagée nécessitera le vote des associés de la Société Absorbée, réunis en assemblée générale extraordinaire, en faveur de l'échange de leurs actions SASAM contre des actions CIFE dans le cadre de la fusion-absorption faisant l'objet des présentes. Il faudra également soumettre le principe de l'opération à l'approbation des actionnaires de la Société Absorbante réunis en assemblée générale extraordinaire, lesquels se prononceront en outre sur une délégation de compétence donnée au conseil d'administration de la Société Absorbante, conformément à l'article L. 236-9, II du Code de commerce, afin de mettre en œuvre, le cas échéant, ladite opération. En troisième lieu, le conseil d'administration de la Société Absorbante sera réuni afin de décider, le cas échéant, la réalisation effective de la fusion telle qu'exposée dans le présent projet de fusion. Dans cette hypothèse, les associés de la Société Absorbée seraient alors rémunérés par les actions CIFE transférées à la Société Absorbante dans le cadre du Prêt. Dans l'hypothèse où le conseil d'administration de la Société Absorbante déciderait de ne pas réaliser la fusion telle qu'exposée dans le présent projet de fusion, les actions CIFE transférées par la Société Absorbée à la Société Absorbante dans le cadre du Prêt seraient immédiatement restituées le jour-même à la Société Absorbée. Il est précisé que la conclusion du Prêt vise uniquement à simplifier la mise en œuvre de l'opération faisant l'objet du présent projet de traité, sans qu'il soit nécessaire pour la Société Absorbante de procéder aux opérations suivantes : l'émission d'actions nouvelles CIFE au profit des associés de la Société Absorbée en rémunération de la fusion ; l'annulation ultérieure des actions CIFE détenues par la Société Absorbée qui auraient 4 été transmises à la Société Absorbante dans le cadre de la fusion si le Prêt n'était pas préalablement conclu et entré en vigueur (et dont le nombre serait strictement égal au nombre d'actions nouvelles CIFE émises dans le cadre du (i) ci-avant) ; et la préparation et l'enregistrement auprès de l'Autorité des Marchés Financiers d'un document ad hoc dans le cadre de la fusion, en vue de l'admission aux négociations des actions CIFE nouvellement émises dans le cadre du (i) ci-avant. 3. Lien entre les Parties 3.1. Liens en capital 3.1.1 Détention de la Société Absorbée par la Société Absorbante La Société Absorbante ne détient à ce jour aucun titre de la Société Absorbée. 3.1.2 Détention de la Société Absorbante par la Société Absorbée La Société Absorbée détient à ce jour 724.375 actions de la Société Absorbante, soit 60,36 % du capital et 61,77% des droits de vote de celle-ci (compte tenu des 27.360 actions autodétenues par la Société Absorbante à ce jour et donc privées du droit de vote). Toutefois, la Société Absorbée s'engage, sous condition suspensive de la réalisation préalable des conditions mentionnées aux i., ii. et iii. de l'article 3 (Conditions suspensives) ci-dessous, à conclure le Prêt et à transférer l'intégralité de ses actions CIFE à la Société Absorbante dans le cadre du Prêt, de sorte que lors de la décision de la réalisation effective de la fusion par le conseil d'administration de la Société Absorbante la Société Absorbée ne détiendra plus aucun titre de la Société Absorbante, mais uniquement une créance portant sur leur restitution, pour une valeur strictement identique. 3.2. Dirigeant commun Monsieur Daniel TARDY, administrateur de la Société Absorbante, est également Président de la Société Absorbée. 4. Comptes de référence pour établir les conditions de la fusion L'exercice social de chacune des Parties se termine le 31 décembre de chaque année. Les termes et conditions de la fusion ont été établis par les Parties sur la base des comptes annuels des Parties, tels qu'ils ont été arrêtés au 31 décembre 2019. Les comptes annuels de CIFE au 31 décembre 2019, tels qu'ils figurent en Annexe 1 (les « Comptes Annuels de CIFE »), ont été arrêtés par son conseil d'administration réuni le 21 avril 2020 et approuvés par l'assemblée générale ordinaire annuelle de CIFE réunie le 23 juin 2020. Les comptes annuels de SASAM au 31 décembre 2019, tels qu'ils figurent en Annexe 2 (les Comptes Annuels de SASAM »), ont été arrêtés par son Président le 21 avril 2020 et approuvés par l'assemblée générale ordinaire annuelle de SASAM réunie le 15 juin 2020. Conformément aux dispositions de l'article R. 236-3, 3° et 4° du Code de commerce, il sera mis à la disposition des actionnaires et associés des deux Parties, 30 jours avant la réunion de leurs assemblées générales extraordinaires respectives, appelées à approuver la fusion objet des présentes, (i) les comptes annuels approuvés par les assemblées générales ordinaires de la Société Absorbante et de la Société Absorbée, ainsi que leurs rapports de gestion respectifs au titre des trois derniers exercices clos, (ii) le rapport financier semestriel de CIFE en date du 30 septembre 2020 intégrant les comptes semestriels arrêtés au 30 juin 2020, établi conformément à l'article L. 451-1-2 du Code monétaire et financier, et (iii) un état comptable intermédiaire établi par SASAM au 30 septembre 2020, soit à une date antérieure de moins de trois mois à la date du présent projet de fusion. 5 5. Comptabilisation des éléments transférés et méthodes d'évaluation des éléments d'actif et de passif transmis Les éléments transférés dans le cadre de la fusion (créance de restitution portant sur les titres CIFE de SASAM ayant fait l'objet du Prêt) seront évalués à leur valeur comptable, s'agissant d'une opération réalisée entre entités « sous contrôle commun », conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables (ANC) n° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au Plan comptable général, modifié par le règlement ANC n° 2017-01 du 5 mai 2017 homologué par arrêté du 26 décembre 2017. 6. Commissaire à la fusion Conformément aux dispositions de l'article L. 236-10 du Code de commerce, sur renvoi de l'article L. 236-2, alinéa 4 du Code de commerce, Monsieur le Président du tribunal de commerce de Nanterre a, par ordonnance du 6 octobre 2020, désigné en qualité de Commissaire à la fusion le cabinet BECOUZE, 34, rue de Liège, 75008 Paris, représenté par Monsieur Etienne DUBAIL. En application des dispositions susvisées, Monsieur Etienne DUBAIL a pour mission : d'examiner les modalités de l'opération ; d'examiner la ou les méthode(s) suivie(s) pour la détermination du rapport d'échange proposé

; d'apprécier le caractère adéquat de cette ou de ces méthode(s) pour les besoins de l'opération ainsi que les valeurs auxquelles chacune de ces méthodes conduit, un avis étant donné sur l'importance relative donnée à ces méthodes dans la détermination de la valeur retenue ; de vérifier que les valeurs relatives attribuées aux actions des sociétés participant à l'opération sont pertinentes et que le rapport d'échange est équitable ; d'indiquer les difficultés particulières d'évaluation s'il en existe ; et d'établir le rapport, contenant les mentions prévues par les textes législatifs et réglementaires, qui sera, dans les conditions fixées par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, mis à la disposition des associés des sociétés participant à l'opération. 7. Consultation des instances représentatives du personnel En l'absence d'instances représentatives du personnel au sein de CIFE et de SASAM, aucune consultation d'instances représentatives du personnel n'a eu lieu. CECI EXPOSE, LES PARTIES ONT ETABLI DE LA MANIERE SUIVANTE LE TRAITE DE FUSION- ABSORPTION DE SASAM PAR CIFE. 6 PROJET DE FUSION 1. Fusion La Société Absorbée apporte et transfère, par les présentes, à la Société Absorbante, qui l'accepte, sous les garanties ordinaires et de droit en pareille matière, l'universalité de son patrimoine, conformément aux articles L. 236-1 et suivants et aux articles R. 236-1 et suivants du Code de commerce, et dans les conditions prévues aux présentes. Aux plans comptable et fiscal, la fusion prendra effet rétroactivement au 1er janvier 2020 (la « Date d'Effet ») en conformité avec les dispositions de l'article L. 236-4 du Code de commerce, de sorte que toutes les opérations actives et passives effectuées par la Société Absorbée depuis la Date d'Effet jusqu'à la Date de Réalisation (telle que définie ci-dessous) seront réputées faites au bénéfice ou à la charge de la Société Absorbante. Ainsi : le patrimoine de SASAM sera dévolu à CIFE dans l'état où il se trouvera à la Date de Réalisation, par le jeu de la transmission universelle de patrimoine, ce qui, de convention expresse, vaudra reprise par CIFE de toutes les opérations sociales, sans réserve aucune, effectuées par SASAM depuis la Date d'Effet jusqu'à la Date de Réalisation ; et

CIFE deviendra débitrice des créanciers de SASAM aux lieu et place de celle-ci à la Date de Réalisation, sans que cette substitution n'emporte novation à leur égard. La fusion emportant transmission de l'universalité du patrimoine de la Société Absorbée à la Société Absorbante, le transfert portera sur la généralité des éléments d'actif et de passif composant le patrimoine de SASAM, même non nommément désignés ou omis dans la nomenclature établie sur la base des Comptes Annuels de SASAM. De ce fait, cette nomenclature a un caractère simplement énonciatif et non limitatif. 2. Réalisation définitive de la fusion La fusion, objet des présentes, et la dissolution de la Société Absorbée qui en résulte, ne seront réalisées qu'au jour de la satisfaction de la dernière des conditions suspensives énumérées à l'article 3 (Conditions suspensives) du présent projet de fusion (la « Date de Réalisation »), qui devrait intervenir avant le 31 décembre 2020. 3. Conditions suspensives La fusion est soumise aux conditions suspensives ci-après : la remise par le commissaire à la fusion d'un rapport sur les modalités de la fusion confirmant le caractère équitable du rapport d'échange retenu ; l'approbation par l'assemblée générale extraordinaire des associés de la Société Absorbée de la fusion faisant l'objet du présent projet de fusion, et de la dissolution de la Société Absorbée qui en résulterait ; l'approbation par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société Absorbante du principe de la fusion faisant l'objet du présent projet de fusion, et de l'octroi d'une délégation de compétence au conseil d'administration de la Société Absorbante à l'effet de réaliser la fusion faisant l'objet du présent projet de fusion ; l'entrée en vigueur du Prêt à conclure entre la Société Absorbante et la Société Absorbée et le transfert effectif des actions CIFE de la Société Absorbée à la Société Absorbante dans le cadre du Prêt ; et la décision du conseil d'administration de la Société Absorbante, agissant sur délégation de compétence de l'assemblée générale des actionnaires de la Société Absorbante en 7 application de l'article L. 236-9, II du Code de commerce, (i) de réaliser la fusion faisant l'objet du présent projet de fusion, et (ii) de remettre aux associés de la Société Absorbée, en rémunération de la fusion, des actions CIFE ayant fait l'objet du Prêt. 4. Désignation et évaluation de l'actif transféré et du passif pris en charge par la Société Absorbante La Société Absorbée transfère à la Société Absorbante, ce qui est consenti et accepté respectivement par les soussignées, l'ensemble de ses biens, droits et obligations et autres éléments d'actif et de passif sans exception ni réserve composant son patrimoine, tels qu'ils existeront à la Date de Réalisation. Il est précisé que les énumérations des éléments d'actif et de passif apportés par la Société Absorbée tels que décrits ci-dessous, ainsi que l'estimation de leurs valeurs nettes comptables respectives et de l'actif net en résultant, n'ont qu'un caractère indicatif et non limitatif. La fusion opérant transmissions universelle de patrimoine de la Société Absorbée à la Société Absorbante, l'ensemble des éléments d'actif et de passif (y compris les sûretés qui y sont attachés) seront transférés dans l'état dans lequel ils se trouveront à la Date de Réalisation. Au 31 décembre 2019, ces éléments étaient les suivants : 4.1. Actif transféré L'actif de la Société Absorbée dont la transmission est prévue au profit de la Société Absorbante comprenait, au 31 décembre 2019, date de l'arrêté des Comptes Annuels de SASAM utilisés pour la présente opération, sans que cette désignation puisse être considérée comme limitative : En Euros Valeur Brute Amort/provisions Montant net (I) ACTIF IMMOBILISE BRUT Titres de Participations CIFE 10 210 306 10 210 306 (II) ACTIF CIRCULANT Créances fiscales 12 615 12 615 Trésorerie et comptes à terme 3 527 233 3 527 233 Total ACTIF 13 750 154 13 750 154 Il est toutefois anticipé qu'à la Date de Réalisation, la Société Absorbée aura pour seul actif la créance de restitution portant sur les actions CIFE faisant l'objet du Prêt. 4.2. Passif pris en charge Le passif de la Société Absorbée comprenait, au 31 décembre 2019, date de l'arrêté des Comptes Annuels de SASAM utilisés pour la présente opération, les dettes désignées et évaluées ci-après, sans que cette désignation puisse être considérée comme limitative : 8 En Euros Montant net Provision pour risques et charges 10 000 Fournisseurs 7 584 Dettes sociales 2 703 Total PASSIF 20 287 Il est toutefois anticipé qu'à la Date de Réalisation, la Société Absorbée n'aura plus aucun passif de sorte que la Société Absorbante ne prendra en charge aucun passif dans le cadre de l'opération faisant l'objet du présent projet de fusion à l'exception des éventuelles dettes fournisseurs de la Société Absorbée qui n'auraient pas été réglées avant la date de réalisation de la fusion ainsi que des provisions pour litiges de la Société Absorbée. Il est précisé que SASAM ne dispose par ailleurs d'aucun engagement hors bilan. 4.3. Opérations significatives et distributions intervenues ou à intervenir entre le 1er janvier 2020 et la Date de Réalisation 4.3.1. Opérations concernant CIFE Une distribution de dividendes a été décidée par l'assemblée générale ordinaire de la Société Absorbante réunie le 23 juin 2020, à raison d'un montant de 0,60 euro par action CIFE, soit un montant total de 720.000 euros versé en espèces à l'ensemble des associés de la Société Absorbante, dont la mise en paiement a eu lieu le 30 juin 2020. Cette distribution de dividendes a abouti au versement d'une somme de 434.625 euros à SASAM (les « Dividendes CIFE »). Aucune opération significative n'est envisagée par CIFE avant la Date de Réalisation. 4.3.2. Opérations concernant SASAM Une distribution de dividendes a été décidée par l'assemblée générale des associés de la Société Absorbée réunie le 19 novembre 2020, à raison d'un montant de 1.596,50 euros par action SASAM, soit un montant total de 3.791.687,50 euros, avant prise en compte du prélèvement forfaitaire unique le cas échéant, versé en espèces à l'ensemble des associés de la Société Absorbée, dont la mise en paiement a eu lieu le 20 novembre 2020 (les « Dividendes SASAM »). Aucune opération n'est envisagée par SASAM avant la Date de Réalisation. 4.4. Détermination de l'Actif Net Apporté (montant en euros) Montant Actif transféré 13.750.154 Passif pris en charge (20.287) Actif net avant dividendes 13.729.867 Montant des Dividendes CIFE distribués à SASAM 434.625 Montant des Dividendes SASAM distribués par SASAM avant la (3.791.688) réalisation de la fusion Soit un actif net apporté de 10.372.804 9 5. Rémunération de la fusion 5.1. Détermination du rapport d'échange La parité d'échange de la fusion a été déterminée sur la base de la valeur réelle de la Société Absorbante et de la Société Absorbée, suivant la méthodologie visée en Annexe 3aux présentes. Sur la base de la méthode décrite en Annexe 3aux présentes, les Parties sont convenues de fixer une parité d'échange de trois-cent cinq (305) actions de la Société Absorbante pour une (1) action de la Société Absorbée. 5.2. Actions remises en rémunération de la fusion En contrepartie de la fusion, la Société Absorbante procédera, à la Date de Réalisation, en application de la parité d'échange, à la remise d'un total de 724.375 actions CIFE existantes (lesquelles auront préalablement été transférées par la Société Absorbée à la Société Absorbante dans le cadre du Prêt), qui seront directement attribuées aux associés de la Société Absorbée conformément à la parité d'échange applicable (les « Actions Existantes »). Chaque associé de SASAM se verra créditer d'un nombre d'actions ordinaires CIFE correspondant au nombre entier égal au produit du nombre d'actions SASAM qu'il détiendra à la Date de Réalisation par la parité d'échange prévue à l'article 5.1 du présent projet de fusion. 6. Propriété - Rétroactivité - Jouissance 6.1. Date de réalisation de la fusion Les Parties décident que la fusion sera réalisée au plan juridique à la Date de Réalisation. 6.2. Rétroactivité et Jouissance Aux plans comptable et fiscal, la fusion prendra effet rétroactivement à la Date d'Effet, telle que définie à l'article 1 du présent projet de fusion, en conformité avec l'article L. 236-4 du Code de commerce. CIFE fera son affaire des modifications intervenues tant dans la composition que dans la valorisation des éléments d'actif et de passif transmis. En conséquence, toutes les opérations actives et passives portant sur les biens et droits apportés et qui seraient ou auraient été effectuées depuis le 1er janvier 2020 (inclus), sous la responsabilité de SASAM ou en son nom, seront réputées faites pour le compte exclusif de CIFE et le résultat net desdites opérations lui bénéficiera ou restera à sa charge depuis cette date. CIFE reprendra donc ces opérations dans son résultat comptable et fiscal comme si elle avait été propriétaire et avait eu la jouissance des biens et droits apportés dans le cadre de la fusion depuis cette date. 7. Charges et conditions de la fusion Sans préjudice des autres stipulations du présent projet de fusion, la fusion est consentie et acceptée sous les charges et conditions ordinaires et de droit en pareille matière, sans que ces conditions ne puissent affecter les conséquences de l'effet rétroactif de la fusion au 1er janvier 2020 aux plans comptable et fiscal. 7.1. En ce qui concerne la Société Absorbante La Société Absorbante sera subrogée, purement et simplement, à compter de la Date de Réalisation, dans tous les droits et obligations de la Société Absorbée. En conséquence, elle supportera à compter de cette date tous impôts, contributions, taxes, primes, cotisations, etc., ainsi que toutes les charges quelconques ordinaires ou extraordinaires qui grèvent ou pourront grever les biens apportés ou sont inhérents à leur propriété. 10 La Société Absorbée ne transfèrera aucun contrat de travail à la Société Absorbante à la Date de Réalisation dans la mesure où elle n'emploie aucun salarié. La Société Absorbante fera son affaire personnelle, aux lieu et place de la Société Absorbée, sans recours contre cette dernière pour quelque cause que ce soit, de l'exécution ou de la résiliation à ses frais, risques et périls de tous accords, traités, contrats, marchés, protocoles, conventions, polices d'assurances ou autres engagements quelconques qui auront pu être souscrits par la Société Absorbée antérieurement à la Date de Réalisation à raison de la propriété du patrimoine transmis. La Société Absorbante sera débitrice de tous les créanciers de la Société Absorbée, aux lieu et place de cette dernière, sans que cette substitution emporte novation à l'égard desdits créanciers. Ces créanciers ainsi que ceux de la Société Absorbante dont la créance est antérieure à la publication donnée au traité de fusion pourront faire opposition dans le délai de trente (30) jours à compter de la dernière publication de ce traité, conformément aux articles L. 236-14 et R. 236-8 et suivants du Code de commerce. L'opposition formée par un créancier n'aura pas pour effet d'interdire la poursuite de l'opération de fusion. Il est précisé, en tant que de besoin, que les stipulations qui précèdent ne constituent pas une reconnaissance de dette au profit de prétendus créanciers, ceux-ci étant tenus, au contraire, d'établir leurs droits et de justifier leurs titres. La Société Absorbante prendra les biens et droits apportés quelle que soit leur nature, ainsi que ceux qui auraient été omis aux présentes ou dans la comptabilité de la Société Absorbée, dans la consistance et l'état dans lesquels ils se trouveront à la Date de Réalisation, sans pouvoir exercer aucun recours contre la Société Absorbée à quelque titre que ce soit. Dans le cas où il se révèlerait une différence, positive ou négative, entre les passifs déclarés et les sommes réclamées par les tiers et reconnues éligibles, la Société Absorbante sera tenue d'acquitter tout excédent de passif et bénéficiera de toute réduction desdits passifs, sans recours ou revendication possible de part et d'autre. La Société Absorbante exécutera, à compter de la Date de Réalisation, aux lieu et place de la Société Absorbée, tous traités, contrats, conventions, accords et engagements quelconques intervenus avec les créanciers et généralement avec les tiers, relatifs aux biens apportés. La Société Absorbante accomplira toutes les formalités qui seraient nécessaires à l'effet de régulariser la transmission à son profit des biens et droits apportés, et de rendre cette transmission opposable aux tiers. Il résulte notamment de ce qui précède que la Société Absorbante sera intégralement substituée à la Société Absorbée dans les litiges, procédures judiciaires ou autres et dans toutes les actions juridiques ou contentieuses de toute nature, tant en demande qu'en défense, et notamment les litiges en cours décrits en Annexe 4aux présentes. 7.2. En ce qui concerne la Société Absorbée La Société Absorbée s'interdit formellement jusqu'à la Date de Réalisation, si ce n'est avec l'accord de la Société Absorbante, d'accomplir un acte de disposition relatif aux biens apportés et de signer un accord, traité ou engagement quelconque la concernant, sortant du cadre de la gestion courante, et en particulier de contracter un emprunt sous quelque forme que ce soit, et plus généralement, s'engage à faire en sorte que la gestion de ses affaires jusqu'à la Date de Réalisation relève d'une gestion en bon père de famille. Les Parties conviennent expressément que cette interdiction ne concerne pas la conclusion ni la mise en œuvre du Prêt. La Société Absorbée fournira à la Société Absorbante tous renseignements dont elle pourrait avoir besoin, lui donnera toutes signatures et lui apportera tous concours utiles pour lui assurer vis-à-vis de quiconque la transmission des biens et droits compris dans les apports et l'entier effet des présentes. 11 La Société Absorbée fera notamment établir à la première réquisition de la Société Absorbante, tous actes complétifs, réitératifs ou confirmatifs des présents apports et fournira toutes justifications et signatures qui pourraient être nécessaires ultérieurement. La Société Absorbée remettra et livrera à la Société Absorbante aussitôt après la réalisation définitive de la fusion, tous les biens et droits ci-dessus apportés ainsi que tous titres et documents de toute nature s'y rapportant. 8. Gouvernance La gouvernance de la Société Absorbante et la composition de son conseil d'administration demeureront inchangées à l'issue de la réalisation de la fusion. 9. Dissolution de la Société Absorbée Du fait de la dévolution de l'intégralité de son patrimoine et conformément aux dispositions de l'article L. 236-3 du Code de commerce, la Société Absorbée sera dissoute de plein droit, sans opération de liquidation, à la Date de Réalisation. La Société Absorbante assurera l'inscription en compte au profit des associés de la Société Absorbée des Actions Existantes transférées en rémunération de la fusion. 10. Déclarations de la Société Absorbée La Société Absorbée déclare que : elle est régulièrement propriétaire des biens apportés à CIFE dans le cadre de la fusion ;

à sa connaissance, il n'existe pas de litige ou autres éléments susceptibles d'avoir un impact sur la valeur de son actif net ;

elle a la pleine capacité juridique ;

elle est une société par actions simplifiée régulièrement constituée, ne fait l'objet d'aucune action en nullité et ne se trouve dans aucun des cas de dissolution anticipée prévus par la loi ;

elle n'a jamais été ni n'est à ce jour en état de cessation des paiements, de redressement ou de liquidation judiciaire, ni n'a fait à ce jour l'objet d'une procédure de règlement amiable ; et

elle n'est pas actuellement, ni susceptible d'être ultérieurement, l'objet de poursuites pouvant entraver ou interdire l'exercice de son activité ;

les bien apportés à CIFE dans le cadre de la fusion ne sont grevés d'aucune inscription de privilège de vendeur ou de créancier nanti, hypothèque ou gage quelconque. 11. Dispositions fiscales 11.1. Dispositions générales 11.1.1. Rétroactivité Conformément à l'article 6.2, l'opération prendra effet au plan fiscal au 1er janvier 2020. En conséquence, les résultats bénéficiaires ou déficitaires réalisés par la Société Absorbée à compter de cette date seront englobés dans les résultats de la Société Absorbante, et la Société Absorbante s'oblige à établir sa déclaration de résultats et à liquider son impôt au titre de l'exercice 2020, tant à raison de sa propre activité que des activités effectuées par la Société Absorbée depuis le 1er janvier 2020. 11.1.2. Engagement déclaratifs généraux La Société Absorbante et la Société Absorbée s'engagent à se conformer à toutes les dispositions légales en vigueur, en ce qui concerne les déclarations à établir pour le paiement de l'impôt sur les sociétés et toutes autres impositions et taxes résultant de la réalisation définitive de la présente opération, dans le cadre de ce qui sera dit ci-après. 12 La Société Absorbante reprend le bénéfice et/ou la charge de tout engagement d'ordre fiscal ou ayant une finalité d'ordre fiscal qui aurait pu être antérieurement souscrit par la Société Absorbée à l'occasion d'opérations antérieures ayant bénéficié d'un régime fiscal de faveur en matière de droits d'enregistrement et/ou d'impôt sur les sociétés et/ou encore de taxe sur le chiffre d'affaires. Enfin et d'une façon générale, les soussignés obligent la Société Absorbante à se subroger purement et simplement dans l'ensemble des droits et obligations de la Société Absorbée pour assurer le paiement de toutes cotisations, taxes ou impôts restant éventuellement dus par cette dernière au jour de sa dissolution, en ce compris notamment, les impôts directs, la taxe sur la valeur ajoutée, les droits d'enregistrement ainsi que, le cas échéant, les taxes assises sur les salaires (participation des employeurs à la formation professionnelle continue, participation des employeurs à l'effort de construction, taxe d'apprentissage, etc.) et respecter les engagements y relatifs. 11.2. Impôts sur les sociétés Monsieur Olivier Tardy, Président Directeur Général de CIFE, et Monsieur Daniel Tardy, Président de SASAM, chacun au nom de la société qu'il représente, déclarent soumettre la présente fusion au régime spécial résultant des dispositions des articles 115 et 210 A du Code général des impôts. En conséquence, Monsieur Olivier Tardy, ès qualité, engage expressément la Société Absorbante à respecter l'ensemble des dispositions de l'article 210 A,3 du Code général des impôts, pour autant que ces engagements trouveront à s'appliquer, et en particulier : à reprendre à son passif les provisions dont l'imposition aurait été différée chez la Société Absorbée ainsi que, le cas échéant, la réserve spéciale où la Société Absorbée aurait porté des plus-values à long terme soumises antérieurement au taux réduit ainsi que la réserve où ont été portées les provisions pour fluctuation des cours en application du sixième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 du Code général des impôts ;

plus-values à long terme soumises antérieurement au taux réduit ainsi que la réserve où ont été portées les provisions pour fluctuation des cours en application du sixième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 du Code général des impôts ; à se substituer à la Société Absorbée pour la réintégration des résultats dont la prise en compte avait été différée pour l'imposition de cette dernière ;

à calculer les plus-values réalisées ultérieurement à l'occasion de la cession des immobilisations non amortissables qui lui sont apportées d'après la valeur qu'elles avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures de la Société Absorbée à la Date d'Effet ;

plus-values réalisées ultérieurement à l'occasion de la cession des immobilisations non amortissables qui lui sont apportées d'après la valeur qu'elles avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures de la Société Absorbée à la Date d'Effet ; à réintégrer dans ses bénéfices imposables, dans les délais et conditions fixés par l'alinéa 3 d de l'article 210 A du Code général des impôts, les éventuelles plus-values dégagées lors de la fusion sur les biens amortissables, cet engagement comprenant l'obligation pour la Société Absorbante de procéder, en cas de cession de l'un des biens amortissables transmis, à l'imposition immédiate de la fraction de la plus-value afférente à ce bien qui n'aurait pas encore été réintégrée à la date de ladite cession ;

plus-values dégagées lors de la fusion sur les biens amortissables, cet engagement comprenant l'obligation pour la Société Absorbante de procéder, en cas de cession de l'un des biens amortissables transmis, à l'imposition immédiate de la fraction de la plus-value afférente à ce bien qui n'aurait pas encore été réintégrée à la date de ladite cession ; à inscrire à son bilan les éléments autres que les immobilisations pour la valeur qu'ils avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures de la Société Absorbée ; à défaut, comprendre dans ses résultats de l'exercice de la présente fusion le profit correspondant à la différence entre la nouvelle valeur de ces éléments et la valeur qu'ils avaient du point de vue fiscal dans les écritures de la Société Absorbée ;

à reprendre à son bilan, pour les éléments de l'actif immobilisé, les écritures comptables de la Société Absorbée (valeur d'origine, amortissements, provisions pour dépréciation) et à continuer de calculer les dotations aux amortissements à partir de la valeur d'origine qu'avaient ces biens dans les écritures de la Société Absorbée ; et

à se substituer à la Société Absorbée dans l'engagement qu'elle aurait pris de conserver des titres pendant deux ans aux fins de bénéficier du régime des sociétés mères et filiales visé aux articles 145 et 216 du Code général des impôts et plus généralement à tous les engagements qu'aurait pu prendre la Société Absorbée à l'occasion d'opérations de fusion, de scission ou d'apport partiel d'actif soumis au régime prévu aux articles 210 A et 210 B du Code général des impôts et qui se rapporteraient à ces éléments transmis au titre de la présente fusion. 13 En outre, les Parties s'engagent à joindre à leur déclaration de résultat l'état de suivi des plus-values en sursis d'imposition conforme au modèle fourni par l'administration fiscale faisant apparaître, pour chaque nature d'élément transmis par la Société Absorbée dans le cadre de la présente fusion, les renseignements nécessaires au calcul du résultat imposable de la cession ultérieure des éléments considérés, conformément à l'article 54 septies I et à l'article 38 quindecies de l'annexe III du Code général des impôts. Cette obligation devra être respectée par la Société Absorbante tant que des éléments auxquels est attaché un sursis d'imposition subsistent. Cet état devra être déposé par la Société Absorbée dans les 60 jours de la réalisation de la fusion en même temps que sa dernière déclaration de résultat. En outre, la Société Absorbante inscrira les plus-values dégagées sur les éléments d'actif non amortissables transmis par la Société Absorbée dans le cadre de la présente opération de fusion et dont l'imposition a été reportée, dans le registre de suivi des plus-values prévu à l'article 54 septies II du Code général des impôts qu'elle tiendra aussi longtemps que nécessaire. 11.3. TVA La Société Absorbante, en son nom et celui de la Société Absorbée, déclare se prévaloir de la dispense de taxation prévue par l'article 257 bis du Code général des impôts, telle que commentée par l'administration fiscale (BOI-TVA-CHAMP-10-10-50-10), la présente opération emportant transmission d'une universalité de biens entre deux assujettis redevables de la taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'universalité transmise. Cette dispense de taxation s'appliquera à l'ensemble des biens et des services qui appartiennent à l'universalité transmise, et quelle que soit leur nature (marchandises neuves ou autres biens en stock, transfert de biens mobiliers corporels ou incorporels d'investissement, etc.). La Société Absorbante continuera la personne de la Société Absorbée et s'engage à opérer, s'il y a lieu, les régularisations du droit à déduction et les taxations de cessions ou de livraisons à soi-même qui deviendraient exigibles postérieurement à la transmission de l'universalité et qui auraient en principe incombé à la Société Absorbée si celle-ci avait continué à exploiter elle-même l'universalité. Enfin, la Société Absorbée transfère purement et simplement à la Société Absorbante, qui sera ainsi subrogée dans tous ses droits et obligations, le crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle disposera à la date de réalisation de la présente opération. La Société Absorbée et la Société Absorbante mentionneront, conformément à l'article 287, 5-c du Code général des impôts, le montant total hors taxe de la transmission réalisée dans le cadre de la fusion sur la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée souscrite au titre de la période au cours de laquelle elle a été réalisée. Ce montant sera mentionné sur la ligne « Autres opérations non imposables ». 11.4. Droits d'enregistrement Les Parties déclarent que la présente fusion entre dans le champ d'application du régime prévu à l'article 816 du Code général des impôts. En conséquence, la fusion sera enregistrée gratuitement. 12. Dispositions diverses 12.1. Frais Les frais, droits et honoraires des présentes, et ceux qui en seront la suite ou la conséquence, sont à la charge de la Société Absorbante. 12.2. Remise de titres Il sera remis à la Société Absorbante, lors de la réalisation définitive de la fusion, les originaux des actes constitutifs et modificatifs de la Société Absorbée ainsi que les livres de comptabilité, les titres 14 de propriété, les valeurs mobilières et tous contrats, archives, pièces et documents relatifs aux biens et droits apportés par la Société Absorbée. 12.3. Election de domicile Pour l'exécution des présentes et leurs suites, et pour toutes significations et notifications, les Parties élisent domicile à leur siège social respectif. 12.4. Formalités La Société Absorbante remplira toutes formalités légales de dépôt et de publicité relatives à la fusion. La Société Absorbante fera son affaire personnelle des déclarations et formalités nécessaires auprès de toutes administrations qu'il appartiendra, pour faire mettre à son nom les biens apportés. La Société Absorbante remplira, d'une manière générale, toutes formalités nécessaires en vue de rendre opposable aux tiers la transmission des biens et droits à elle apportés. 12.5. Pouvoirs Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'un original, d'une copie, d'une expédition ou d'un extrait des présentes, pour faire tous dépôts et publications prescrits par la loi, pour faire toute déclarations, significations, notifications et inscriptions qui seraient nécessaires et, d'une manière générale, pour accomplir toutes formalités légales. Fait à Nanterre, le 20 novembre 2020, en six (6) exemplaires originaux, _______________________ _______________________ SASAM CIFE M. Daniel Tardy M. Olivier Tardy Président Président Directeur Général 15 ANNEXE 1 Comptes sociaux annuels de CIFE au 31 décembre 2019 (extraits du rapport financier annuel 2019 de CIFE) 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ANNEXE 2 Comptes sociaux annuels de SASAM au 31 décembre 2019 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 ANNEXE 3 Méthodologie de détermination du rapport d'échange La fusion donnera lieu à rémunération au bénéfice des associés de la Société Absorbée, sur la base de la valeur réelle du patrimoine de la Société Absorbée, et en fonction de la valeur réelle des actions de la Société Absorbante. Ainsi, la parité d'échange de la fusion a été déterminée sur la base de la valeur réelle respective des actions de la Société Absorbante et de la Société Absorbée. 1. Evaluation de SASAM La valorisation des actions de SASAM a été réalisée sur la base du critère de l'ANR (Actif Net Réévalué). Son patrimoine étant composé uniquement d'actions CIFE, la valorisation de SASAM correspond par transparence à la valeur de sa participation dans CIFE telle que calculée ci-dessous (dans la mesure où, à la date du présent projet de fusion, SASAM a pour seul actif 724.375 actions CIFE). Cette méthode a été la seule méthode estimée pertinente pour SASAM, société holding sans activité opérationnelle. L'application de cette méthode de valorisation a conduit à une valorisation de l'ordre de 36 millions d'euros pour SASAM. Sur cette base, la valeur réelle de l'action SASAM retenue correspond à 15.250 euros par action SASAM. 2. Evaluation des Actions Existantes de CIFE transférées en rémunération La valorisation des actions de CIFE a été réalisée selon l'approche par les cours de bourse historiques, laquelle consiste en l'étude de l'évolution de la valeur de marché des actions CIFE en se basant sur le cours de clôture et les cours moyens pondérés par les volumes (« CMPV »). Cette méthode a été estimée pertinente pour CIFE, bien qu'une référence équivalente ne soit pas disponible pour SASAM. Celle-ci permet en effet de refléter la vision actuelle du marché de la valorisation de CIFE. Les références boursières retenues sont le cours spot au 6 novembre 2020 (soit 49,80 euros), ainsi que les CMPV calculés sur les 30 séances de bourse précédant le 6 novembre 2020 inclus (50,08 euros) et sur les 90 séances de bourse précédant le 6 novembre 2020 inclus (49,85 euros). Ces références sont toutes postérieures à la période durant laquelle ont été appliquées les mesures de confinement du printemps 2020 en lien avec la crise sanitaire actuelle, afin de limiter la prise en compte des turbulences intervenues sur les marchés boursiers durant cette période de confinement. L'application de cette méthode de valorisation a conduit à une valorisation de l'ordre de 60 millions d'euros pour CIFE. Sur cette base, la valeur réelle d'une action CIFE retenue correspond à 50 euros par action CIFE. 3. Fixation de la parité d'échange Les critères d'évaluation présentés ci-dessus conduisent à une valorisation de 15.250 euros par action SASAM et 50 euros par action CIFE. Sur ces bases, le rapport d'échange a été arrêté à trois-cent cinq (305) actions CIFE transférées en rémunération d'une (1) action SASAM détenue. 41 ANNEXE 4 Description des litiges en cours Trois contentieux ont été initiés par les époux Bruder et sont encore en cours. Aucun d'entre eux n'a cependant fait l'objet d'un passage de provision dans les comptes de SASAM, dans la mesure où ils ont excessivement peu de chances de prospérer : le premier contentieux, qui est également le plus ancien, consiste en une action en annulation de l'augmentation de capital réalisée en 2014 ; il est actuellement soumis à l'examen de la Cour de cassation, après deux décisions favorables à SASAM (respectivement rendues par le tribunal de commerce de Nanterre et la Cour d'appel de Versailles) dont la motivation est extrêmement robuste ; le second contentieux consiste en une action sociale ut singuli dirigée contre le président de SASAM à raison du niveau de prime d'émission retenu pour l'augmentation de capital réalisée en 2014, lequel a pourtant été approuvé à la majorité par l'assemblée générale des actionnaires ; il a été longtemps suspendu à la demande des époux Bruder qui l'ont toutefois récemment réactivé : non seulement cette action est prescrite, mais la détermination d'une prime d'émission ne relève pas de la compétence du président de SASAM, si bien qu'elle ne peut certainement pas donner lieu à une faute de gestion ; le troisième et dernier contentieux, qui est également le plus récent, porte sur l'adoption par l'assemblée générale des actionnaires de SASAM d'une résolution relative à une éventuelle vente d'actifs qui a toutefois fait place depuis lors au projet de fusion absorption par la CIFE, si bien que l'action initiée par les époux Bruder n'a plus vraiment d'objet (du reste, ils n'ont toujours pas communiqué leurs pièces). En tout état de cause, aucun de ces trois contentieux n'est susceptible d'avoir le moindre impact négatif sur la CIFE, bien que celle-ci se retrouvera automatiquement substituée à SASAM par l'effet de la transmission universelle de patrimoine qui résultera de la fusion. C'est la raison pour laquelle leur existence est mentionnée à titre de simple information, sans que cela puisse influencer en aucune façon l'évaluation de SASAM et/ou le rapport d'échange qui sera retenu dans le cadre de la fusion. En effet, dans l'hypothèse (très improbable) où l'augmentation de capital réalisée en 2014 serait finalement annulée par le juge (ce qui suppose toutefois une décision d'une cour d'appel de renvoi après cassation par la chambre commerciale, plus de 6 ans après les faits, si bien que cela semble totalement irréaliste), il s'avère que les anciens actionnaires de SASAM n'auront pas été lésés dans le cadre de la fusion et qu'ils ne pourront donc pas se retourner vers la CIFE pour obtenir davantage de titres. 42 Attachments Original document

