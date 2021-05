Compagnie Industrielle et Financiere d'Entreprises : COMMUNIQUÉ SUR PRISE DE PARTICIPATION DANS EVIAA MARINE

COMPAGNIE INDUSTRIELLE ET FINANCIERE D'ENTREPRISES

SA à Conseil d'Administration au capital social de 24 000 000 €

101, Avenue François Arago

92 000 NANTERRE

RCS NANTERRE 855 800 413 - APE 6420 Z

Code ISIN : FR0000066219 - Euronext - Compartiment C

www.infe.fr

COMMUNIQUE SUR DEVELOPPEMENT

EVIAA MARINE

Saint-Herblain, le 12 mai 2021.

Le Groupe CIFE-ETPO poursuit ses objectifs de développement en s'implantant en Nouvelle- Aquitaine.

Le 12 mai 2021, le Groupe via sa holding CIFE a fait l'acquisition de 75% du capital de la société EVIAA MARINE, spécialisée dans la construction d'ouvrages maritimes et fluviaux et basée à Saint- André-de-Cubzac (Gironde).

Elle intervient plus particulièrement dans la construction et maintenance d'équipements portuaires (passerelle, pontons flottants…) et d'ouvrages hydrauliques (vantellerie, batardeaux…).

La société emploie une quinzaine de collaborateurs et a réalisé un chiffre d'affaires moyen de 2,4 M€ sur les 3 derniers exercices.

Cette intégration permettra au Groupe de compléter ses compétences et matériels et de densifier géographiquement son offre technique et commerciale.

-------------------------------

A propos du Groupe : Les cœurs de métier du Groupe sont la construction (Travaux maritimes ou fluviaux et travaux sous-marins - Ouvrages d'art, génie civil et travaux spéciaux - Bâtiment) et l'immobilier (Promotion immobilière - Montage immobilier). Avec plus de 600 collaborateurs, le Groupe est présent principalement en France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, en Afrique et au Canada.

Contact : contact.cife@etpo.fr