Genève (awp) - La société de participations genevoise CI Com a aggravé nettement ses pertes en 2023. La perte nette s'est inscrite à 1,13 million de francs suisses, après 279'000 francs suisses en 2022, a indiqué la société mercredi soir, précisant que les chiffres sont encore provisoires.

Il a de nouveau fallu procéder à des correctifs de valeur sur participations, pour un total de 2,08 millions de francs suisses, contre 101'000 francs suisses un an auparavant. Ci Com détient des participations dans la société d'investissements Zenessa et dans l'entreprise immobilière bruxelloise Alliance Développement Capital (ADC).

Les chiffres définitifs seront publiés au plus tard d'ici fin avril.

