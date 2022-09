CI Com a essuyé une perte nette au 1er semestre

Genève (awp) - La société de participation Ci Com a bouclé les six premiers mois de l'année en cours sur une perte nette d'environ 212'000 francs suisses, a-t-elle indiqué vendredi. Au 1er semestre de l'exercice précédent, la société avait dégagé un bénéfice net de près de 138'000 francs suisses.

Le résultat négatif s'explique principalement par l'évolution des cours de change et la valorisation des participations, acquises en euros.

Le résultat d'exploitation est de -80'000 francs suisses, après -89'000 francs suisses un an plus tôt. Fin juin, les fonds propres étaient négatifs (-7,3 millions de francs suisses) et l'endettement s'élevait à 10,9 millions.

Pour ce qui est de la suite, il y a des opportunité d'investissements avec l'inflation persistante et la hausse des taux. L'environnement de marché nécessite toutefois une attention élevée.

cg/cf/rp/al