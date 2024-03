COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Paris, le 27 mars 2024 à 19 h

Compagnie Lebon : résultats 2023 soutenus par la dynamique hôtelière

Résultat net part du groupe IFRS 8 1 : 9,0 M€ Confirmation du rebond de l’activité hôtelière Gestion de nos participations et investissements dans les métiers financiers RNPG par action : 7,92 €



Actif net réévalué au 31 décembre 2023 265,2 M€ en hausse de 13% ANR par action : 226,08 € en hausse de 13%

Dividende 2023 proposé de 3,50 € par action

Poursuite de la mise en œuvre des orientations stratégiques





Chiffre d'affaires IFRS 8 (M€) 31.12.2023 31.12.2022 Variation 2023/2022 Investissement Immobilier 2,5 10,0 -75% Capital Investissement 2,8 2,8 +0% Total secteur financier 5,3 12,7 -58% Hôtellerie (Esprit de France) 61,9 54,2 +14% Thermalisme (Sources d'Equilibre) 17,1 15,9 +8% Activité patrimoniale 0,3 0,3 +6% Total secteur exploitation 79,4 70,3 +13% TOTAL COMPAGNIE LEBON 84,7 83,0 +2% chiffres issus de la présentation sectorielle des comptes (IFRS 8)





RNPG (M€)

Résultat Net en Part Groupe 31.12.2023 31.12.2022 Variation 2023/2022

(en m€) Investissement Immobilier -0,6 0,2 -0,8 Capital Investissement 3,1 7,4 -4,3 Total secteur financier 2,4 7,6 -5,2 Hôtellerie (Esprit de France) 9,7 7,1 +2,6 Thermalisme (Sources d'Equilibre) -0,9 -0,7 -0,2 Activité patrimoniale -2,2 -1,5 -0,7 Total secteur exploitation 6,6 4,9 +1,7 TOTAL COMPAGNIE LEBON 9,0 12,5 -3,5 chiffres issus de la présentation sectorielle des comptes (IFRS 8)





« Le résultat de l’exercice 2023 souligne les performances de notre activité d’exploitation hôtelière en lien avec le rebond post COVID, les flux touristiques et nos efforts pour préserver la meilleure qualité de service en parallèle de nos objectifs de rentabilité. Le résultat du secteur financier reflète les cycles et le niveau de maturité de nos investissements dont une partie importante est récente après de nombreuses sorties et le lancement de nouvelles stratégies qui devraient alimenter les performances de demain. Nous avons en parallèle accéléré nos efforts concernant la transformation RSE et digitale pour l’ensemble de nos métiers afin d’anticiper ces changements et de porter nos convictions. » indique Philippe Aoun, directeur général.

Présentation des comptes par secteur d’activité (IFRS 8)

La Compagnie Lebon présente ses comptes sous le format IFRS 8, ce qui permet d’avoir une lecture directe des comptes des différentes activités, et apporte une meilleure compréhension des résultats par une approche sectorielle.

La Compagnie Lebon réalise un chiffre d’affaires de 84,7 M€ en hausse de 2 % par rapport à 2022. Le résultat net part du groupe (RNPG) s’élève à 9,0 M€ (contre 12,5 M€ en 2022). L‘Actif Net Réévalué (ANR) au 31/12/2023 de la Compagnie Lebon ressort à 265,2 M€ en hausse de 12,6 % par rapport à l’exercice précédent. L’ANR par action ressort à 226,08 € contre 200,70 € en 2022.

Secteur Exploitation : performance de l’hôtellerie

L’hôtellerie réalise un exercice très favorable

Sur la lancée de l’exercice 2022, le chiffre d’affaires des hôtels Esprit de France est en hausse de 14 % grâce à l’augmentation des taux d’occupation (+6 points) et des prix moyens (+8 %). L’exercice a aussi bénéficié, à la différence de 2022 - Omicron avait freiné l’activité en janvier et février 2022 - d’une ouverture des établissements sur la totalité de l’année. Plusieurs programmes de travaux sont en cours dans les hôtels afin de répondre au mieux aux attentes de la clientèle.

Le RNPG à 9,7 M€ augmente de 2,6 M€. L’ANR atteint 171,6 M€ en hausse de 24 %.

Reprise progressive de l’activité thermale

SET – Sources d’Equilibre a poursuivi sa reprise avec un chiffre d’affaires en hausse de 8 %, grâce à une durée de saison revenue à la normale mais dans un contexte inflationniste pesant sur les budgets des curistes.

Le RNPG (-0,9 M€) traduit l’impact sur les comptes de l’augmentation des dépenses d’énergie et du poids de la hausse des taux d’intérêt. L’ANR est quasiment stable à 17,6 M€.

Activité patrimoniale

Le RNPG de l’activité patrimoniale reflète la charge de l’emprunt corporate intégrant le refinancement mis en place en juillet 2023. La variation de l’ANR traduit les différents mouvements de capitaux entre les secteurs.

Secteur Financier – Paluel-Marmont Investissement : développement de l’activité

Capital Investissement : des revalorisations et des investissements

Les différents segments des activités d’investissement sont en cours de déploiement.

Re-Sources Capital a lancé deux nouveaux fonds à Lille et a réalisé plusieurs prises de participations. Dans le cadre du déploiement régional, trois associés ont rejoint le Groupe à Toulouse où une première levée de fonds est en cours.

Des revalorisations ont été comptabilisées dans certaines participations gérées par Paluel-Marmont Capital et dans certains fonds de tiers.

L’activité de co-investissement a été marquée par 5 prises de participations dans le cadre du fond PMCI 1.

Le RNPG 2023 de 3,1 M€ traduit les réévaluations du portefeuille (participations sous gestion et fonds de tiers). L’ANR ressort à 87,3 M€ : la variation par rapport à 2022 reflète les différents mouvements de capitaux propres.

Investissement immobilier : quelques cessions

Paluel-Marmont Valorisation a vendu plusieurs actifs, ce qui se traduit dans le chiffre d’affaires. L’équipe a acquis un immeuble à Hyères en vue d’une opération de redéveloppement et a conclu un partenariat avec Eliasun, promoteur francilien.

Le RNPG à -0,6 M€ traduit la baisse des honoraires en regard de la diminution du stock d’opérations. L’ANR ressort à 36 M€ au lieu de 41,5 M€ au 31/12/2022 et traduit la variation des capitaux propres liée au versement des dividendes.

Perspectives 2024

Le début du premier trimestre suit le fil de 2023 malgré des facteurs d’incertitudes macroéconomiques et géopolitiques susceptibles d’affecter le tourisme, les postes de charges ou les taux d’intérêt.

L’année 2024 devrait permettre de confirmer le développement de la plateforme d’investissement tant du côté du private equity avec notamment l’ouverture de nouvelles régions pour Re-Sources Capital que de l’accompagnement de dossiers immobiliers tels que Eliasun.

En hôtellerie, les efforts seront accentués sur la qualité de service et les ressources humaines du groupe, en parallèle des principaux projets de rénovation en cours.

Nous poursuivons enfin le travail de valorisation de nos actifs thermaux en travaillant sur l’expérience client, leur accompagnement tout au long de l’année, et de nouvelles offres de séjours et de soins adaptés aux attentes des différents types de clientèles.

Dividende

Le Conseil d’administration de la Compagnie Lebon proposera à l’Assemblée Générale de voter le versement d’un dividende de 3,50 € par action.

« L’exercice 2023 a été soutenu par l’engagement de la Direction générale et des équipes de la Compagnie Lebon et de ses filiales, que le Conseil d’administration remercie vivement. Un travail de fond est en cours pour renforcer et synchroniser les résultats récurrents de la Compagnie, aussi bien dans les métiers d’exploitation que ceux d’investissement. L’année 2024 sera une année de développement, avec des investissements dans les métiers financiers et des travaux dans l’hôtellerie pour rénover le parc existant. » conclut Pascal Paluel-Marmont, Président.

Les comptes de l’exercice 2023 ont été arrêtés par le Conseil d’administration de la Compagnie Lebon le 27 mars 2024. Les travaux de vérification et les procédures d'audit des Commissaires aux Comptes sont en cours.

A propos de la Compagnie Lebon

La Compagnie Lebon, société cotée sur Euronext Growth, est contrôlée par la famille Paluel-Marmont et s’appuie sur deux pôles complémentaires : les métiers d’exploitation avec l’hôtellerie, le thermalisme et une activité patrimoniale et les métiers d’investissement avec l'immobilier et le capital investissement.

www.compagnielebon.fr - Code ISIN : FR000012129 – Symbole de marché sur Euronext Growth : ALBON

1 En IFRS (tel que mentionné dans les états financiers primaires) le RNPG (Résultat Net Part du Groupe) s’élève à 8,4 M€ contre 10,2 M€ en 2022.

