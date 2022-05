COMPAGNIE LEBON : assemblée générale du 25 mai 2022

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Paris, le 25 mai 2022 à 18 heures

Assemblée générale du 25 mai 2022 :

les actionnaires approuvent l’ensemble des résolutions

L’assemblée générale ordinaire des actionnaires s’est tenue « en présentiel » ce mercredi 25 mai 2022. Elle a été précédée d’un hommage à Roger Paluel-Marmont et à Jean-Marie Paluel-Marmont.

Après la présentation des résultats financiers 2021 et des grandes lignes de la stratégie de la Compagnie Lebon pour les prochaines années, les actionnaires ont approuvé l’ensemble des résolutions mises aux voix, notamment :

les comptes sociaux et consolidés 2021 ainsi que le versement d’un dividende de 2,50 € par action tenant compte du redressement des comptes,

les rémunérations des dirigeants mandataires sociaux telles que présentées dans le rapport du gouvernement d’entreprise et conformes à la règle du Say on Pay,

le renouvellement des mandats de deux administrateurs, l’Institution Nationale de Retraite des Indépendants, représentée par Mme Nelly Froger, et la Société Civile Toscane, représentée par M. Christophe Paluel-Marmont,

le transfert de marché de cotation d’Euronext Paris vers Euronext Growth Paris (qui fait l’objet d’un communiqué spécifique ce jour).

Le versement du dividende aura lieu le 31 mai 2022.

A propos de la Compagnie Lebon :

La Compagnie Lebon, société cotée sur Euronext Paris (compartiment C) est contrôlée par la famille Paluel-Marmont et développe quatre métiers complémentaires. Le secteur financier regroupe le Capital investissement avec Paluel-Marmont Capital et l’Immobilier avec Paluel-Marmont Valorisation. Le secteur exploitation comprend quant à lui l’hôtellerie avec les Hôtels Esprit de France, le thermalisme avec les Thermes Spa et hôtels Sources d’Equilibre, ainsi qu’une activité patrimoniale.

www.compagnielebon.fr - Code ISIN : FR000012129

Prochains rendez-vous de communication financière :

Résultats semestriels 2022 : 21 septembre 2022

Conférence analystes : 22 septembre 2022

