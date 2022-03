COMPAGNIE LEBON : résultats annuels 2021

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Paris, le 30 mars 2022 à 19 heures

2021 : retour à l’équilibre pour la Compagnie Lebon

Actif net réévalué au 31 décembre 202 1 : 21 7 , 5 M€ en hausse de 2,3 %

Résultat net part du groupe : 2, 5 M€ (contre -12,7 M€ en 2020) 1 Impact significatif des valorisations du Capital Investissement Redressement progressif des activités d’e xploitation (Hôtels et Thermes )

Nouvelle dynamique de développement pour le groupe et ses métiers en 2022





Résultat Net Part du Groupe en M€ 1 2021 2020 Capital Investissement 6,4 3,0 Immobilier -0,7 1,0 Secteur financier 5,7 4,0 Hôtellerie -2,1 -12,7 Thermalisme -0,5 -3,0 Activité patrimoniale -0,7 -0,9 Secteur exploitation -3,2 -16,7 TOTAL COMPAGNIE LEBON 2,5 -12,7





Actif Net Réévalué en M€ 31/12/2021 31/12/2020 Variation Capital Investissement 78,9 80,1 Immobilier 43,5 44,7 Secteur financier 122,4 124,8 Hôtellerie 124,1 119,7 Thermalisme 17,3 16,5 Activité patrimoniale -46,3 -48,5 Secteur exploitation 95,1 87,7 TOTAL COMPAGNIE LEBON 217,5 212,5 +2,3 %

Les procédures d'audit sur les comptes consolidés ont été effectuées. Le rapport de certification est en cours d'émission.

« Le résultat de l’exercice 2021 est porté par la solide performance du capital investissement grâce à la réalisation de plusieurs cessions, et à la revalorisation de certaines participations affichant de très bons résultats. Nos métiers d’exploitation (hôtellerie et thermalisme) ont à nouveau fait face aux impacts de la crise sanitaire au 1er semestre avant de bénéficier d’un 2nd semestre plus dynamique et plus prometteur. », indique Philippe Aoun, Directeur général.

Présentation des comptes par secteur d’activité (IFRS 8)i

La Compagnie Lebon présente ses comptes sous le format IFRS 8. Cette présentation permet d’avoir une lecture directe des différentes activités telles qu’elles sont gérées, et apporte une meilleure compréhension des activités par une approche sectorielle.

Les activités du Groupe s’organisent autour de 2 secteurs et 4 métiers.

Le Secteur Financier regroupe le Capital Investissement et l’Immobilier. Le Secteur Exploitation comprend les métiers de l’Hôtellerie et du Thermalisme ainsi que l’Activité Patrimoniale (gestion du siège social et de la dette corporate).

regroupe le Capital Investissement et l’Immobilier.

La Compagnie Lebon réalise un résultat positif de 2,5 M€, tiré par le Capital Investissement, en nette amélioration par rapport à un exercice 2020 déficitaire (-12,7 M€) marqué par l’impact exceptionnel de la crise sanitaire sur les métiers d’exploitation.

L’ANR est en hausse de 2,3 % à 217,5 M€.

Une année globalement positive du Secteur Financier

Forte c ontribution du capital investissement

Le portefeuille PMC a connu des performances contrastées selon les participations. Les bons résultats des participations dans les fonds PMC II, LTC III ainsi que les autres fonds de tiers, permettent au Capital Investissement d’afficher une contribution d’ensemble au RNPG de 6,4 M€.

Au dernier trimestre 2021, le départ des deux gérants financiers de PMC a été acté et une nouvelle équipe reconstituée.

Dans le compartiment small cap régional, Compagnie Lebon a enregistré sur l’exercice 2021 un premier retour sur investissement dans le fonds Re-Sources Capital 3, préalablement au rapprochement annoncé début 2022.

Immobilier : une année de transition

Dans un contexte de marché immobilier impacté par Covid, Paluel-Marmont Valorisation a conclu la vente d’un actif à Vannes et continue la commercialisation de ses portefeuilles de locaux d’activités et d’un portefeuille de murs de restaurants. Des réinvestissements ont été opérés sans nouvel investissement en attendant le retour à un environnement plus favorable. La contribution de l’immobilier ressort à -0,7 M€ sur l’exercice.

Un redressement progressif du Secteur Exploitation

Hôtellerie : un second semestre actif

L’année 2021 a été marquée par une forte disparité entre l’activité du 1er semestre 2021, encore fortement impactée par la crise Covid (avec un taux d’occupation moyen à 10 %) et l’activité du 2nd semestre qui a laissé entrevoir un rebond d’activité. Les hôtels ont pu ouvrir progressivement à partir d’avril / mai, et une partie de la clientèle est revenue à partir de septembre 2021 (le TO moyen du 2nd semestre atteignant ainsi 54 %). L’augmentation du chiffre d’affaires par rapport à 2020, les aides de l’État et une vigilance renforcée des équipes sur le suivi des charges ont permis une forte amélioration du RNPG, toujours négatif, à -2,1 M€ (contre -12,7 M€ en 2020).

Le projet d’extension de l’Hôtel Mansart à 64 chambres se poursuit.

Thermalisme : reprise de l’activité après un début de saison tardif

L’Autorité de santé a validé l’ouverture de la saison thermale à partir du 19 mai 2021 (au lieu de mars habituellement) avec une jauge de 50 %. Les activités de spa ont pu reprendre en juin. Le nombre de curistes a augmenté de 50 % par rapport à 2020 (dont la saison avait duré 1 mois de moins), ce qui se traduit par un CA en hausse de 43 %. La saison d’hiver 2021 a démarré le 21 décembre à Brides.

L’activité thermale a donc connu une performance en progrès sur le 2nd semestre et relativement satisfaisante dans ce contexte de reprise progressive du secteur très impacté par Covid en 2020, avec un RNPG à -0,5 M€ (comparé à -3,0 M€ en 2020).

Perspectives 2022 : une année de développement

L’économie française a connu une reprise importante de l’activité mais des incertitudes demeurent avec l’augmentation de l’inflation liée au renchérissement des prix de l’énergie et des matières premières. Le conflit en Ukraine apporte un facteur d’incertitude supplémentaire.

Le marché du capital investissement reste très actif. La Compagnie Lebon renforce sa présence dans ce secteur avec la prise de participation de 50,01 %, finalisée le 7 mars 2022, dans la société Re-Sources Capital, spécialisée dans l’accompagnement de proximité des PME minoritaires.

La hausse de fréquentation des hôtels Esprit de France constatée depuis mi 2021 se confirme en février et mars 2022 après un mois de janvier ralenti par Omicron. Esprit de France travaille sur l’amélioration continue de ses hôtels et a initié plusieurs projets de rénovation importants avec des campagnes de travaux qui vont débuter dans le courant de l’année.

La nouvelle saison thermale a pu démarrer fin mars 2022 selon le calendrier classique, sans restriction sanitaire majeure. SET Allevard a acquis en 2021 le fonds de commerce du restaurant Le Trianon qui devrait ouvrir en 2022. Des projets de développement hôteliers sont à l’étude dans les deux stations de Brides et d’Allevard, l’hébergement étant un enjeu important du secteur.

La Compagnie Lebon, consciente de l’importance du développement durable, travaille à la structuration de sa stratégie RSE.

Dividende et marché de cotation

Après deux années sans dividende, et compte tenu de l’amélioration des comptes sur 2021, le Conseil d’administration proposera à l’Assemblée Générale de verser un dividende de 2,50 € par action.

Par ailleurs, le Conseil d’Administration va proposer aux actionnaires de se prononcer lors de la prochaine Assemblée Générale du 25 mai sur l’opportunité d’un changement de segment de cotation, en leur proposant de rejoindre Euronext Growth, segment qui semble plus adapté à l’écosystème du groupe (voir le communiqué spécifique diffusé ce 30 mars).

« Le début de reprise espéré au second semestre 2021 se confirme dans les métiers d’exploitation. De nombreux projets de développement sont initiés dans tous les métiers du groupe, et notamment les métiers d’investissement. Le Conseil d’Administration fait toute confiance aux équipes de la Compagnie Lebon pour préparer les performances et les résultats futurs. » conclut Pascal Paluel-Marmont, Président.

A propos de la Compagnie Lebon :

La Compagnie Lebon, société cotée sur Euronext Paris (compartiment C) est contrôlée par la famille Paluel-Marmont et développe quatre métiers complémentaires. Le secteur financier regroupe le Capital investissement avec Paluel-Marmont Capital et l’Immobilier avec Paluel-Marmont Valorisation. Le secteur exploitation comprend quant à lui l’hôtellerie avec les Hôtels Esprit de France, le thermalisme avec les Thermes Spa et hôtels Sources d’Equilibre, ainsi qu’une activité patrimoniale. www.compagnielebon.fr - Code ISIN : FR000012129

Prochains rendez-vous de communication financière :

Réunion de présentation des résultats annuels 2021 : 1er avril 2022

Assemblée générale annuelle : 25 mai 2022

Contact investisseurs et analystes :

Compagnie Lebon - Anne-Sophie Caux – as.caux@compagnielebon.fr

Contact médias :

Image Sept – Claire Doligez - cdoligez@image7.fr

1 Calcul en IFRS 8. En IFRS (tel que mentionné dans les états financiers primaires), le RNPG (Résultat Net Part du Groupe) s’élève à 6,8 M€ contre -11,8 M€ en 2020

i Le passage entre les comptes IFRS, validés par le Conseil d’Administration, et la présentation sectorielle des informations financières (IFRS 8) comprend les principaux retraitements suivants :

Pour l’Hôtellerie :

intégration du compte de résultat de Madeleine Premier en intégration globale et non en résultat des sociétés mises en équivalence,

neutralisation des impacts de la norme IFRS 16,

Pour le Capital Investissement :

valorisation des participations directes dans les sociétés Sécurinfor et Quadrilatère à la juste valeur et non comme des filiales consolidées.

