Andera Partners, société de gestion indépendante de premier plan dans le capital investissement, lance un fonds de co-investissement, Andera Co-Invest. Compagnie Lebon, partenaire de ce fonds à travers le lancement de son activité de co-investissement PMCI (Paluel-Marmont Co-Invest), poursuit sa stratégie d’expansion dans les métiers du Private Equity. Cette nouvelle offre PMCI, proposée à ses partenaires-investisseurs, est complémentaire des opérations Private Equity Small Cap régional français de Re-Sources Capital et des opportunités immobilières de Paluel-Marmont Valorisation.



Ce premier fonds de co-investissement d'une taille cible de 100 millions d'euros avec une période d'investissement courte (12 à 18 mois), intègre des critères d'investissement environnementaux et sociaux (article 8) et cible des tickets de 10 à 20 millions d'euros sur des opérations de LBO dans les segments du Mid et Large Cap.



Cette nouvelle activité s'adresse particulièrement à une typologie d'investisseurs privés et de family offices. De son coté, Compagnie Lebon engage 15 millions d'euros de fonds propres dans ce premier fonds.