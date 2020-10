COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Paris, le 27 octobre 2020 à 18 heures

Compagnie Lebon : confirmation de la nouvelle gouvernance

Philippe Aoun nommé directeur général

Pascal Paluel-Marmont nommé président du conseil d’administration

Le conseil d’administration de la Compagnie Lebon a nommé le 27 octobre 2020 Philippe Aoun directeur général, et Pascal Paluel-Marmont président du conseil d’administration.

ü La direction générale de la Compagnie Lebon sera assurée à compter du 2 novembre 2020 par Philippe Aoun, choisi par le conseil d’administration et le comité des nominations et des rémunérations de la Compagnie Lebon, suite à un process de recrutement amorcé en juillet. Philippe Aoun apportera à la société son expérience acquise en tant que conseil auprès de nombreux groupes, son profil financier, ainsi que sa connaissance de la Compagnie Lebon et de ses métiers.

Philippe Aoun a débuté sa carrière en titrisation chez Deloitte à New York avant de rejoindre Messier Partners et de contribuer au développement de la banque d’affaires, devenue Messier Maris & Associés, en y travaillant quatorze ans entre Paris et New York. Pendant cette période, Philippe Aoun a notamment accompagné des sociétés actives dans le secteur de l’investissement en private equity et en immobilier ainsi que des groupes hôteliers, autour de problématiques stratégiques ou transactionnelles.

ü La présidence de la Compagnie Lebon sera assurée par Pascal Paluel-Marmont. Il remplacera Bertrand Leclercq, président depuis 2017, que le conseil d’administration et la famille fondatrice ont à nouveau remercié pour sa riche contribution à la vie et aux succès de la société. Bertrand Leclercq continuera d’oeuvrer auprès du Conseil en tant que censeur, après avoir aidé la famille actionnaire majoritaire à assurer la transition de générations.

Pascal Paluel-Marmont a présidé France Participations et CETIG, holdings familiales de contrôle de la Compagnie Lebon, de 2017 à 2020. Il est l’un des représentants de la famille fondatrice au conseil d’administration de la Compagnie Lebon depuis 2007.

Citations

Philippe Aoun déclare : « Je suis honoré et enthousiaste de m’inscrire dans le projet de développement de la Compagnie Lebon, porté par son conseil d’administration et la famille fondatrice. Avec les équipes, qui ont fait la preuve de leur engagement et de leur compétence, nous allons poursuivre notre adaptation à la crise sanitaire en cours, préparer le rebond, et exploiter avec une dynamique renouvelée le potentiel de ce très beau groupe ».

Pascal Paluel-Marmont déclare : « Nous sommes ravis d’accueillir Philippe Aoun, avec qui nous avons déjà travaillé ces dernières années. Ses compétences et qualités humaines sont adaptées à la Compagnie Lebon dans le contexte actuel, et à ses perspectives de développement. Son arrivée va permettre d’instaurer, avec les équipes des filiales, une nouvelle dynamique de croissance.»

CV

Philippe Aoun , 38 ans, est titulaire d’un Master et d’un MBA, après avoir étudié à l’École de Management de Grenoble et à l’université de Pace et de New York. Il a débuté sa carrière chez Deloitte avant de rejoindre Messier Partners, devenu Messier Maris & Associés, où il a travaillé pendant 14 ans à Paris et New York en tant que banquier d’affaires, en conseillant notamment des acteurs du Private Equity, de l’Immobilier et de l’Hôtellerie.



Pascal Paluel-Marmont, 7ème génération de la famille actionnaire majoritaire, 37 ans, est diplômé de Sciences-Po Paris, HEC, Maitrise de Droit des Affaires (Sorbonne), et a étudié à Duke University (Caroline du Nord). Il est administrateur de la Compagnie Lebon et de CETIG depuis 2007, et a été Président de CETIG et France Participations de 2017 à 2020.

A propos de la Compagnie Lebon :

La Compagnie Lebon, société cotée sur Euronext Paris (compartiment B) est contrôlée par la famille Paluel-Marmont et développe quatre métiers complémentaires. Le secteur financier regroupe le Capital investissement avec Paluel-Marmont Capital et l’Immobilier avec Paluel-Marmont Valorisation. Le secteur d’exploitation comprend quant à lui l’hôtellerie avec les Hôtels Esprit de France, le thermalisme avec les Thermes Spa et hôtels Sources d’Equilibre, ainsi qu’une activité patrimoniale.

ANR au 31/12/2019 : 241,5 M€ - RNPG 2019 : 8 M€ - Effectifs : 630 personnes

www.compagnielebon.fr - Code ISIN : FR0000121295

Contact investisseurs et analystes :

Anne-Sophie Caux – Compagnie Lebon – Tél : 01 44 29 98 19 – as.caux@compagnielebon.fr

Contact médias :

Karima Doukkali & Aurélie Vinzent - Shadowcommunication

karimadoukkali@shadowcommunication.fr & aurelievinzent@shadowcommunication.fr

07 77 36 64 10 & 06 58 66 80 49

