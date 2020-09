Compagnie Lebon : 23 septembre 2020 – Compagnie Lebon Résultats semestriels 2020

Hôtellerie (Esprit de France) : après un début d'année dynamique, l'activité hôtelière a été stoppée mi- mars en raison de la propagation du virus Covid et des restrictions sur les déplacements personnels et professionnels, en France et à l'international.

Le secteur exploitation de la Compagnie a été impacté de façon significative par la Covid19 du fait de la fermeture des établissements hôteliers et thermaux. Ce secteur contribue négativement au RNPG malgré l'apport des mesures de soutien gouvernementales (PGE, chômage partiel, report d'échéances fiscales, sociales et bancaires).

Les activités hôtelières et thermales ont été totalement arrêtées pendant le confinement et ont connu une reprise modérée durant la période estivale. Quant aux métiers financiers, tout en composant avec leur segment de marché, ils se montrent plus résistants. »

Impact Covid-19 significatif sur les métiers de l'hôtellerie et du thermalisme, résilience des métiers d'investissement

Les stations thermales ont pu ouvrir le 29 juin et ont bénéficié d'un relatif dynamisme des réservations estivales dans un contexte de mesures sanitaires strictes et de protocoles de soins modifiés afin de protéger les curistes et le personnel. La prolongation de la saison thermale jusqu'au 21 novembre 2020 devrait permetttre de réaliser un meilleur 2

Seule une partie des hôtels Esprit de France est ouverte. Les équipes siège ont mis en place des mesures proactives de soutien et recherchent de nouvelles clientèles.

Concernant l'ANR de l'Hôtellerie et du Thermalisme, l'impact de la crise est pris en compte dans le RNPG. Les variations de l'ANR du secteur financier sont caractérisées par les éléments suivants :

Le premier semestre est marqué par l'absence de création de valeur et par l'impact négatif du RNPG sur l'ANR en baisse de 14,5 Millions d'Euros. La création de valeur de 2019 a été perdue au 1er semestre 2020.

L'activité patrimoniale qui correspond à la gestion du siège social et de la dette corporate n'a pas évolué par rapport à l'exercice 2019.

Thermalisme (Sources d'Equilibre) : alors que le début de la saison thermale s'annonçait prometteur avec un bon taux de réservation des cures thermales et des soins, les établissements de

Secteur financier :

L'équipe de capital investissement réalise depuis le début de la crise un pilotage et un accompagnement attentifs des participations existantes qui dans l'ensemble montrent une certaine résilience.

Après un 1er semestre sans investissement et un deal flow en baisse compte tenu de la crise, et après deux années très dynamiques (2018 et 2019), l'équipe reste à l'affut des opportunités et adopte une approche sélective du marché pour la fin 2020 et 2021.

Après un 1er semestre sans investissement et un deal flow en baisse compte tenu de la crise, et après deux années très dynamiques (2018 et 2019), l'équipe reste à l'affut des opportunités et adopte une approche sélective du marché pour la fin 2020 et 2021. En immobilier, le Groupe est en position d'acquéreur pour saisir des opérations à forte valeur ajoutée susceptibles de se présenter fin 2020 et courant 2021.

La feuille de route 2018-2022 est influencée par ce contexte exceptionnel Covid 19. La qualité intrinsèque des actifs sous-jacents du portefeuille hôtelier et thermal doit permettre d'anticiper le rebond post Covid.

Par ailleurs, la résilience des métiers d'investissement, l'agilité financière et la mobilisation de l'ensemble des équipes permettront à la Compagnie de faire face si un impact Covid comparable à 2020 devait avoir lieu en 2021.

Le Conseil d'Administration de la Compagnie Lebon a adopté le 2 septembre une nouvelle gouvernance marquée par l'implication renforcée de la famille fondatrice et le recrutement de nouveaux talents avec des compétences financières adaptées à ce contexte sans précédent.

La qualité des équipes en place et leur renforcement grâce au recrutement de nouveaux talents nous permettront de trouver les solutions pour rebondir et sortir renforcés de la crise. La Compagnie Lebon conserve le sens du temps long.».

Bertrand Leclercq, Président de la Compagnie Lebon

A propos de la Compagnie Lebon :

La Compagnie Lebon, société cotée sur Euronext Paris (compartiment B) est contrôlée par la famille Paluel-Marmont et développe quatre métiers complémentaires. Le secteur financier regroupe le Capital investissement avec Palulel-Marmont Capital et l'Immobilier avec Paluel-Marmont Valorisation. Le secteur Hospitalité comprend quant à lui l'hôtellerie avec les Hôtels Esprit de France, le thermalisme avec les Thermes Spa et hôtels Sources d'Equilibre, ainsi qu'une activité patrimoniale.

ANR au 31/12/2019 : 241,5 M€ - RNPG 2019 : 8,0 M€ - Effectifs : 630 personnes

