Compagnie Lebon : PV AGM 27.05.2020

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires COMPAGNIE LEBON Société Anonyme au capital de 12 903 000 €uros divisé en 1 173 000 actions Siège social : 24, rue Murillo - 75008 Paris 552 018 731 - RCS Paris P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E M I X T E D U 2 7 M A I 2 0 2 0 -------------------------------- L'an deux mille vingt, Le vingt-sept mai à neuf heures trente, s'est tenue à huis clos au siège social de la société à Paris (8e) 24, rue Murillo, une Assemblée Générale Mixte sur convocation faite par le conseil d'administration : par un avis paru dans le "Bulletin des Annonces Légales Obligatoires" du 20 avril 2020 (Avis préalable) ;

par un avis paru dans le « Bulletin des Annonces Légales Obligatoires » du 11 mai 2020 (Avis de convocation) ;

par lettre adressée à tous les actionnaires, dès le 11 mai 2020. Il a été indiqué dans les avis aux actionnaires que les votes ne seraient pris en compte que par correspondance ou pouvoir au Président préalablement à la tenue de l'assemblée générale, selon le lien mis à la disposition des actionnaires sur le site de la Société, ainsi que l'exposé sommaire de l'activité et les projets de résolutions. Il a été dressé préalablement à l'assemblée générale une feuille de présence qui sera signée par le Président pour les pouvoirs reçus et les membres du Bureau. L'assemblée est présidée par M. Bertrand LECLERCQ, en sa qualité de Président du conseil d'administration. Monsieur François QUESNEL, Directeur Administratif et Financier de la société et Monsieur Philippe DEPOUX, Directeur Général de la société sont appelés comme scrutateurs. Madame Frédérique DUMOUSSET est désignée pour remplir les fonctions de secrétaire. Le tout conformément aux statuts. Le Président constate d'après la feuille de présence certifiée exacte par les membres du bureau, que cinquante et un (51) actionnaires présents ou représentés, ou ayant voté par correspondance, possèdent ensemble sept cent quatorze mille quatre cent soixante-trois (714 463) actions auxquelles sont attachées un million trois cent quatre-vingt-onze mille sept cent quarante-quatre (1 391 744) voix. L'assemblée, réunissant le quorum légal, est en conséquence régulièrement constituée et peut valablement délibérer. Monsieur le Président rappelle que l'assemblée est réunie à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant : De la compétence de l'assemblée générale ordinaire Approbation des comptes de l'exercice 2019 et quitus de la gestion. Affectation du résultat de l'exercice 2019 et fixation du dividende Approbation des comptes consolidés de l'exercice 2019. Approbation de la convention conclue avec le Cetig. Approbation du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions visées aux articles L.225-38 et suivants du Code de commerce. Renouvellement du mandat d'administrateur de Madame Aurore PALUEL-MARMONT. Renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Pascal PALUEL-MARMONT. Renouvellement du mandat d'administrateur de la société CETIG. Autorisation donnée pour 18 mois au Conseil d'administration afin de procéder à des rachats d'actions dans les conditions prévues par l'article L.225-209 du Code de commerce. Approbation de la politique de rémunération du Président du Conseil d'administration. Approbation de la politique de rémunération du Directeur Général. Approbation de la politique de rémunération des administrateurs. Approbation des informations relatives à la rémunération des mandataires sociaux. Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature, versés ou attribués au titre de 2019 au Président du conseil d'administration. Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature, versés ou attribués au titre de 2019 au Directeur Général. De la compétence de l'assemblée générale extraordinaire Modifications de l'article 16 des statuts - Pouvoirs du Conseil Modifications de l'article 17 des statuts - Bureau et délibérations du Conseil d'Administration Modifications de l'article 19 des statuts - Rémunération des Administrateurs Modifications de l'article 21 des statuts - Conventions Modifications des articles 33 des statuts - Assemblée Générales Ordinaires Modification de l'article 34 des statuts - Assemblées Générales Extraordinaires Pouvoirs en vue des formalités Le Président dépose sur le bureau : la feuille de présence signée des actionnaires ou de leurs mandataires ;

les formulaires de vote par correspondance ou par procuration, reçus ;

un exemplaire de l'avis paru au « Bulletin des Annonces Légales Obligatoires » du lundi 20 avril 2020 (avis préalable) ;

un exemplaire de l'avis paru au « Bulletin des Annonces Légales Obligatoires » du lundi 11 mai 2020 (avis de convocation) ;

un exemplaire de la lettre de convocation adressée aux actionnaires et aux Commissaires aux Comptes ;

les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2019 ;

l'inventaire des valeurs mobilières détenues en portefeuille au 31 décembre 2019 ;

les comptes consolidés au 31 décembre 2019 ainsi que l'annexe ;

le rapport de gestion sur l'exercice 2019 et le projet des résolutions proposées par le conseil d'administration ;

le rapport du conseil d'administration sur le gouvernement d'entreprise ;

la déclaration de performance extra-financière ;

extra-financière ; les rapports des Commissaires aux Comptes ;

un exemplaire des statuts. Puis Monsieur le Président déclare : que les actionnaires ont reçu leur lettre de convocation ;

qu'il a été tenu à la disposition des actionnaires - au siège social, quinze jours avant l'assemblée, tous les documents et renseignements prévus par la loi ;

et qu'une actionnaire a adressé à la société des questions écrites dont les réponses ont été validées par un Conseil d'Administration tenu préalablement à l'assemblée générale. En conséquence sont précisés les points suivants : Hôtellerie et Thermalisme Je souhaiterais tout d'abord savoir comment se passe ce début d'année dans nos secteurs qui sont particulièrement touchés par la situation actuelle, Hôtellerie, Thermalisme. Je souhaiterais savoir à quand estimez-vous une reprise de l'ensemble du Parc Hôtelier. A quand estimez-vous une reprise de l'activité Thermale ? La situation dans l'hôtellerie et le thermalisme est en effet difficile. Pour mémoire nos hôtels ont été fermés à partir du 16 mars faute de clients ; nous avons ouvert un 1 hôtel à Paris le 11 mai et prévoyons des réouvertures progressives en fonction de la reprise d'activité dans le secteur hôtelier, qui s'annonce lente.Le consensus de place table sur deux ans pour un retour d'activité au niveau pré-Covid. Quant à nos stations thermales elles sont fermées par décision administrative au niveau national depuis le 13 mars et nous attendons une décision administrative pour une réouverture nationale mi-juillet.

Pourriez-vous nous donner des objectifs financiers au-delà de l'année 2020 pour l'activité Thermale en termes de chiffre d'affaires et de marges à long terme ? Estimez-vous que ce secteur en consolidation au cours des dernières années impactera notre groupe ? Si oui, êtes-vous attentif aux transactions de ce secteur ? Pensez-vous pouvoir être un consolidateur de ce secteur ou une cible ? Nous ne donnons pas de prévisions chiffrées sur 2020 et au-delà. Quant à l'avenir de notre pôle thermal, il repose avant tout sur une reprise et une consolidation d'activité suite à une saison 2018 impactée par une bactérie et une saison 2019 non moins impactée par le Covid 19. Secteur Immobilier Concernant le Secteur Immobilier, je souhaiterais savoir comment il se porte dans le cadre de la situation actuelle notamment dans la partie développement. Au niveau des opérations sous gestion, quelques reports de transactions qui devaient avoir lieu avant ou pendant le confinement (Lille sur Eleven, Léon sur Straw) ont été négociés par les acquéreurs. Certaines ventes ont malgré tout eu lieu (dividende sur Gerland, 32AD, Oberkampf). En outre, certains encaissements de loyers ont été suspendus et feront l'objet prochainement de négociations avec les locataires concernés. Au niveau des opérations d'acquisition, les différents investissements qui étaient à l'étude avant le confinement ont été décalées mais pas abandonnées. Ils font aujourd'hui l'objet d'une nouvelle analyse de risques impliquant la revue de certaines valorisations. La situation des participations dans les fonds East Village et Manhattan, ont du subir des dépréciations au cours de l'année 2019, suite à la modification d'une loi, ce changement de paradigme change-t-elle les perspectives de cette investissement ? L'Etat de New York a effectivement voté en 2019 une loi contre la flambée des loyers en supprimant une série de dispositions qui permettaient aux propriétaires de logements anciens construits avant 1974 de contourner l'encadrement des loyers. Suite à cette loi les experts ont validé une décote moyenne de 10% sur les 2 portefeuilles. Des mises en vente en 2020 ne sont pas écartées afin de mesurer l'appétit réel des investisseurs. Cessions: La situation actuelle de la cession des actifs Léon de Bruxelles qui devaient être cédés en cours d'année 2020, est-elle remise en cause ? La cession des actifs Léon de Bruxelles n'est pas remis en cause mais reportée à Septembre 2020. Les actifs font l'objet d'une promesse de vente dûment signée. La situation actuelle de la cession d'un ou deux actif Elèvent qui devaient être cédés en cours d'année

2020, est-elle remise en cause ? Des discussions étaient en cours avant le confinement avec un investisseur concernant l'actif de Lille. Son exclusivité ayant été étendue jusqu'en juin, les discussions reprendront prochainement. A ce stade, il est difficile de parler de « remise en cause » ou pas. La situation actuelle remet-elle en cause les remboursements des opérations 32AD, Soppec, Bobigny ? L'opération 32AD a d'ores et déjà été entièrement remboursée. L'opération Bobigny qui a été commercialisée en totalité sera remboursée en 2 temps : la partie obligataire en Juin et la partie en actions à dividende prioritaire en septembre. Concernant l'opération Soppec, les comptes courants ont déjà été remboursés. La marge devait l'être avant fin mai. Elle le sera probablement la fin du 3T 2020.

Quelle est la stratégie de réallocation des capitaux dégagés par ces opérations ? Les capitaux dégagés par ces opérations iront prioritairement aux opérations qui étaient à l'étude avant le confinement, à savoir des opérations de création de valeur après une période de portage locatif (inférieure à 6 ans) sur des localisations établies ou en devenir. Notre stratégie visera à combiner création de valeur avec prise de risque maîtrisée et vision patrimoniale pérenne et productrice de revenus. Branche Capital Investissement Concernant la Branche Capital Investissement, le groupe a procédé à la création du fonds SPV4 et de la société Secur afin de racheter le groupe Smac/Sécurinfor pour 29M€. Pouvez-vous nous donner les grandes lignes du projet de développement de la Société Sécurinfor dans l'Infogérance ? Pourriez-vous nous indiquez les projections de Chiffre d'Affaires 2021-2025, projection de marge sur la même période ? Notre projet pour Securinfor repose d'une part sur la poursuite de la croissance de l'activité́ historique d'infogérance, avec l'acquisition de nouveaux grands clients, et d'autre part sur le développement de l'assistance technique, qu'il s'agisse de croissance organique ou de croissance externe. L'objectif poursuivi est d'atteindre une quarantaine de millions d'euros de CA à l'horizon 2022. Le détail des marges reste confidentiel. Pourriez-vous nous expliquer la dichotomie entre le contrôle de 99.8% de la société Sécurinfor et l'intérêt de 42.6% ? Pourriez-vous nous indiquer quel partenaire de l'équipe dirigeante détient la différence entre le contrôle et les intérêts ? L'écart provient des différentes structures qui composent l'organigramme juridique de Securinfor : la société SMAC détient 99,8% de Securinfor ; SMAC est détenue à 100% par la holding Secur ; Secur est détenue par SVP4, majoritaire à 55,1%, et par des investisseurs tiers (BPI France et Rives Croissances) ainsi que par le management de Securinfor ; SPV4, véhicule d'investissement géré par Paluel-Marmont Capital, est détenu par la Cie Lebon, majoritaire à 77,6%, et des investisseurs tiers. Monsieur le Président donne tout d'abord la parole au Directeur général Monsieur Philippe DEPOUX pour commenter le rapport de gestion. Monsieur le Président donne ensuite la parole à Monsieur Eric ROLLIN du GROUPE LAVIALE et Monsieur Franck BOYER, du cabinet MAZARS, pour commenter les rapports des Commissaires aux Comptes. Le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes : DE LA COMPETENCE DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE PREMIERE RESOLUTION (Approbation des comptes de l'exercice 2019 et quitus de gestion). - L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance des rapports du conseil d'administration et des commissaires aux comptes, approuve les comptes annuels au 31 décembre 2019 tels qu'ils sont présentés et, en conséquence, arrête le bénéfice de l'exercice à la somme de 5 261 649 €. Elle donne aux administrateurs quitus de leur gestion pour l'exercice 2019. Voix pour : 1 391 622 Voix contre : 120 Abstention : 2 Cette décision est adoptée à la majorité. DEUXIEME RESOLUTION (Affectation du résultat de l'exercice 2019 et fixation du dividende). - L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, approuve les propositions du conseil d'administration concernant l'affectation et la répartition du résultat social. Après prise en compte du report à nouveau bénéficiaire, le résultat distribuable s'élève à 11 786 553 €. L'assemblée générale décide d'affecter la totalité du résultat distribuable au compte report à nouveau. Voix pour : 1 391 624 Voix contre : 120 Abstention : 0 Cette décision est adoptée à la majorité. TROISIEME RESOLUTION (Approbation des comptes consolidés de l'exercice 2019). - L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion et du rapport des commissaires aux comptes, approuve les comptes consolidés au 31 décembre 2019 tels qu'ils lui sont présentés et, en conséquence, arrête le résultat net part du groupe de l'exercice - Normes IFRS -à la somme de 7 711 133 € Voix pour : 1 391 624 Voix contre : 120 Abstention : 0 Cette décision est adoptée à la majorité. QUATRIEME RESOLUTION (Approbation de la convention conclue avec le CETIG). - L'assemblée générale statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, prend acte de la nouvelle convention conclue avec le CETIG mentionnée dans le rapport spécial établi par les commissaires aux comptes en exécution des articles L.225-38et suivants du Code de commerce et approuve cette nouvelle convention. Voix pour : 1 386 614 Voix contre : 120 Abstention : 0 Cette décision est adoptée à la majorité. CINQUIEME RESOLUTION (Approbation du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions visées aux articles L.225-38 et suivants du Code de commerce). - L'assemblée générale statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, prend acte du rapport spécial établi par les commissaires aux comptes en exécution des articles L.225- 38 et suivants du code de commerce, et prend acte des conventions conclues au cours d'exercices antérieurs et qui se sont poursuivies au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2019 et approuve ledit Rapport. Voix pour : 1 391 624 Voix contre : 120 Abstention : 0 Cette décision est adoptée à la majorité. SIXIEME RESOLUTION (Renouvellement du mandat d'administrateur de Madame Aurore PALUEL- MARMONT). - Conformément aux dispositions de l'article 15 des statuts, l'assemblée générale décide de renouveler le mandat d'administrateur de Madame Aurore PALUEL-MARMONTpour une durée de trois ans, soit jusqu'à l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2022. Voix pour : 1 391 624 Voix contre : 120 Abstention : 0 Cette décision est adoptée à la majorité. SEPTIEME RESOLUTION (Renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Pascal PALUELMARMONT). - Conformément aux dispositions de l'article 15 des statuts, l'assemblée générale décide de renouveler le mandat d'administrateur de Monsieur Pascal PALUEL-MARMONTpour une durée de trois ans, soit jusqu'à l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2022. Voix pour : 1 391 624 Voix contre : 120 Abstention : 0 Cette décision est adoptée à la majorité. HUITIEME RESOLUTION (Renouvellement du mandat d'administrateur de la société CETIG). - Conformément aux dispositions de l'article 15 des statuts, l'assemblée générale décide de renouveler le mandat d'administrateur de la société CETIG, représentée par Monsieur Jean-EmmanuelENAUD de MORHERY, pour une durée de trois ans, soit jusqu'à l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2022. Voix pour : 1 391 624 Voix contre : 120 Abstention : 0 Cette décision est adoptée à la majorité. NEUVIEME RESOLUTION (Autorisation donnée pour 18 mois au Conseil d'administration afin de procéder à des rachats d'actions dans les conditions prévues par l'article L.225-209 du Code de commerce). - L'assemblée générale des actionnaires, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir entendu la lecture du rapport du conseil d'administration, autorise le conseil d'administration, conformément aux disposition des articles L.225- 209 et suivants du Code de commerce , des articles 241-1à 241-7du Règlement général de l'Autorité des marchés financiers (AMF) et du règlement Délégué européen n° 596/2014 du 16 avril 2014, à faire acquérir en une ou plusieurs fois, par tous moyens, par la société ses propres actions, dans la limite de 10 % du capital social à la date de la présente assemblée, soit 117 300 actions, et d'un montant maximum de 17 174 000 €, étant entendu que la Société ne pourra pas acheter des actions à un prix supérieur à la plus élevée des deux valeurs suivantes : le dernier cours coté résultant de l'exécution d'une transaction à laquelle la Société n'aura pas été partie prenante, ou l'offre d'achat indépendante en cours la plus élevée sur la plate-formede négociation où l'achat aura été effectué, en vue par ordre de priorité décroissant : Les objectifs sont les suivants par ordre de priorité décroissant : d'assurer l'animation du marché ou la liquidité de l'action Compagnie Lebon par un prestataire de service d'investissement intervenant en toute indépendance dans le cadre d'un contrat de liquidité conforme à la charte de déontologie reconnue par l'Autorité des marchés financiers et confié à un prestataire de services d'investissement agissant de manière indépendante,

l'attribution ou la cession d'actions à des salariés et/ou des mandataires sociaux (dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi) notamment dans le cadre d'un régime d'options d'achat d'actions, de celui d'attributions gratuites d'actions ou de celui d'un plan d'épargne d'entreprise, l'annulation dans le cadre de la politique financière de la Société des titres ainsi rachetés

plus généralement, la réalisation de toute opération admise ou qui viendrait à être autorisée par la réglementation en vigueur, notamment si elle s'inscrit dans le cadre d'une pratique de marché qui viendrait à être admise par l'Autorité des marchés financiers. Le prix maximum d'achat sera de 200 € par action, sous réserve des ajustements liés à des opérations sur le capital de la société. En cas d'augmentation du capital par incorporation de réserves et attribution d'actions gratuites, en cas de division ou de regroupement des titres, l'assemblée générale délègue au conseil d'administration le pouvoir d'ajuster le prix unitaire maximum ci-dessus par un coefficient multiplicateur égal au rapport entre le nombre de titres composant le capital avant l'opération et ce nombre après l'opération. Ces opérations pourront intervenir à tout moment, y compris en période d'offre publique ou de pré-offre sur les titres de la Société, dans le respect de l'article 231-40 du Règlement général de l'Autorité des marchés financiers ou en période de pré-offre, d'offre publique ou d'offre publique d'échange ou d'offre publique mixte d'achat et d'échange, initiée par la Société dans les conditions légales et réglementaires en vigueur et dans le respect notamment des dispositions du Règlement général de l'Autorité des marchés financiers. L'assemblée générale confère au conseil d'administration, avec faculté de délégation dans les conditions prévues par la loi, tous les pouvoirs nécessaires à l'effet : d'assurer l'animation du marché ou la liquidité de l'action Compagnie Lebon par un prestataire de service d'investissement intervenant en toute indépendance dans le cadre d'un contrat de liquidité conforme à la charte de déontologie reconnue par l'Autorité des marchés financiers et confié à un prestataire de services d'investissement agissant de manière indépendante,

l'attribution ou la cession d'actions à des salariés et/ou des mandataires sociaux (dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi) notamment dans le cadre d'un régime d'options d'achat d'actions, de celui d'attributions gratuites d'actions ou de celui d'un plan d'épargne d'entreprise,

l'annulation dans le cadre de la politique financière de ka Société des titres ainsi rachetés sous réserve la huitième résolution

plus généralement, la réalisation de toute opération admise ou qui viendrait à être autorisée par la réglementation en vigueur, notamment si elle s'inscrit dans le cadre d'une pratique de marché qui viendrait à être admise par l'Autorité des marchés financiers. Le conseil d'administration informera les actionnaires réunis en assemblée ordinaire annuelle de toutes les opérations réalisées en application de la présente résolution. Cette autorisation, qui prive d'effet l'autorisation conférée aux termes de la dix-septième résolution votée par l'assemblée générale mixte du 22 mai 2019, est donnée pour une durée qui ne pourra excéder 18 mois à compter de la présente assemblée soit jusqu'au 27 novembre 2021. Voix pour : 1 391 624 Voix contre : 120 Abstention : 0 Cette décision est adoptée à la majorité. DIXIEME RESOLUTION (Approbation de la politique de rémunération du Président du Conseil d'administration). - L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d'administration sur le gouvernement d'entreprise prévu par l'article L.225-37du code de commerce, décrivant les éléments de la politique de rémunération du Président du conseil d'administration, approuve conformément aux dispositions de l'article L.225-37-2dudit code, la politique de rémunération du Président du conseil d'administration au titre de son mandat, telle que présentée dans le Document Universel d'Enregistrement 2019 de la société chapitre 4.2.1. Voix pour : 1 391 614 Voix contre : 130 Abstention : 0 Cette décision est adoptée à la majorité. ONZIEME RESOLUTION (Approbation de la politique de rémunération du Directeur général). - L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d'administration sur le gouvernement d'entreprise prévu par l'article L.225-37du code de commerce, décrivant les éléments de la politique de rémunération du Directeur général, approuve conformément aux dispositions de l'article L.225-37-2dudit code, la politique de rémunération du Directeur Général au titre de son mandat, telle que présentée dans le Document Universel d'Enregistrement 2019 de la société chapitre 4.2.1. Voix pour : 1 391 614 Voix contre : 130 Abstention : 0 Cette décision est adoptée à la majorité. DOUZIEME RESOLUTION (Approbation de la politique de rémunération des administrateurs). - L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d'administration sur le gouvernement d'entreprise prévu par l'article L.225-37du code de commerce, décrivant les éléments de la politique de rémunération des administrateurs, approuve conformément aux dispositions de l'article L.225-37-2II dudit code, la politique de rémunération des administrateurs au titre de leurs mandats, telle que présentée dans le Document Universel d'Enregistrement 2019 de la société chapitre 4.2.1. Voix pour : 1 391 614 Voix contre : 130 Abstention : 0 Cette décision est adoptée à la majorité. TREIZIEME RESOLUTION (Approbation des informations relatives à la rémunération des mandataires sociaux conformément à l'article L.225-37-3 I. du code de commerce). - L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d'administration sur le gouvernement d'entreprise prévu par l'article L.225-37du code de commerce, approuve conformément aux dispositions de l'article L.225-100dudit code, l'ensemble des informations mentionnées à l'article L.225-37-3I. du code de commerce qui y sont présentées, telles qu'elles figurent dans le Document Universel d'Enregistrement 2019 de la société chapitre 4.2.2. Voix pour : 1 391 614 Voix contre : 130 Abstention : 0 Cette décision est adoptée à la majorité. QUATORZIEME RESOLUTION (Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature, versés ou attribués au titre de 2019 à Monsieur Bertrand Leclercq). - L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d'administration sur le gouvernement d'entreprise prévu par l'article L.225-37du code de commerce approuve, conformément aux dispositions de l'article L.225-100III dudit code, les éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature, versés au cours de l'exercice écoulé ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Bertrand Leclercq qui y sont présentés, tels qu'ils figurent dans le Document Universel d'Enregistrement 2019 de la société chapitre 4.2.2. Voix pour : 1 391 614 Voix contre : 130 Abstention : 0 Cette décision est adoptée à la majorité. QUINZIEME RESOLUTION (Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature, versés ou attribués au titre de 2019 à Monsieur Philippe Depoux). - L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d'administration sur le gouvernement d'entreprise prévu par l'article L.225-37du code de commerce approuve, conformément aux dispositions de l'article L.225-100III dudit code, les éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature, versés au cours de l'exercice écoulé ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Philippe Depoux qui y sont présentés, tels qu'ils figurent dans le Document Universel d'Enregistrement 2019 de la société chapitre 4.2.2. Voix pour : 1 391 614 Voix contre : 130 Abstention : 0 Cette décision est adoptée à la majorité. DE LA COMPETENCE DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE - Modifications statutaires (les éléments modifiés entre l'ancienne version et la nouvelle version sont soulignés dans les tableaux comparatifs) SEIZIEME RESOLUTION (Modification de l'article 16 des statuts). - L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Extraordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d'Administration, décide de modifier les dispositions de l'article 16 (Pouvoirs du Conseil) des statuts de la Société afférentes aux pouvoirs du Conseil d'Administration afin de les adapter aux dispositions de l'article L.225-35du Code de commerce, telles que modifiées par la loi n°2019-744du 19 juillet 2019, relativement à l'autorisation des cautions, avals et garanties et à la prise en compte de l'intérêt social et des enjeux sociaux et environnementaux de l'activité de la Société dans le processus décisionnel du Conseil d'Administration. Les paragraphes suivants de l'article 16 des statuts seront désormais rédigés comme suit : Ancienne rédaction Nouvelle rédaction …/… …/… 2°- Le Conseil d'Administration peut, dans la 2°- Le Conseil d'Administration peut, dans la limite d'un montant total qu'il fixe, autoriser le limite d'un montant total qu'il fixe, autoriser le Président ou le Directeur Général à donner des Président ou le Directeur Général à donner des cautions, avals ou garanties au nom de la cautions, avals ou garanties au nom de la Société. Cette autorisation peut également fixer, Société. Cette autorisation peut également fixer, par engagement, un montant au-delà duquel la par engagement, un montant au-delà duquel la caution, l'aval ou la garantie de la Société ne peut caution, l'aval ou la garantie de la Société ne peut être donné. être donné. Lorsqu'un engagement dépasse l'un ou l'autre Lorsqu'un engagement dépasse l'un ou l'autre des montants ainsi fixés, l'autorisation du Conseil des montants ainsi fixés, l'autorisation du Conseil est requise dans chaque cas. est requise dans chaque cas. La durée des autorisations prévues à l'alinéa La durée des autorisations prévues à l'alinéa précédent ne peut être supérieure à un an, quelle précédent ne peut être supérieure à un an, quelle que soit la durée des engagements cautionnés, que soit la durée des engagements cautionnés, avalisés ou garantis. avalisés ou garantis. Ancienne rédaction Nouvelle rédaction Toutefois, et par dérogation à ce qui précède, le Toutefois, et par dérogation à ce qui précède, le Président du Conseil d'Administration ou le Président du Conseil d'Administration ou le Directeur Général peut être autorisé à donner à Directeur Général peut être autorisé à donner à l'égard des administrations fiscales et douanières l'égard des administrations fiscales et douanières des cautions, avals ou garanties au nom de la des cautions, avals ou garanties au nom de la Société, sans limite de montant. Société, sans limite de montant, ainsi que dans les autres cas prévus par la loi. Le Président ou le Directeur Général peut Le Président ou le Directeur Général peut déléguer le pouvoir qu'il a reçu en application des déléguer le pouvoir qu'il a reçu en application des alinéas qui précèdent. alinéas qui précèdent. Si les cautions, avals ou garanties ont été donnés Si les cautions, avals ou garanties ont été donnés pour un montant total supérieur à la limite fixée pour un montant total supérieur à la limite fixée pour la période en cours, le dépassement ne peut pour la période en cours, le dépassement ne peut être opposé aux tiers qui n'en ont pas eu être opposé aux tiers qui n'en ont pas eu connaissance, à moins que le montant de connaissance, à moins que le montant de l'engagement invoqué n'excède à lui seul l'une l'engagement invoqué n'excède à lui seul l'une des limites fixées par la décision du Conseil. des limites fixées par la décision du Conseil. 3°- Le Conseil peut conférer à un ou plusieurs de 3°- Le Conseil peut conférer à un ou plusieurs de ses Membres ou à des tiers, actionnaires ou non, ses Membres ou à des tiers, actionnaires ou non, tous mandats spéciaux pour un ou plusieurs tous mandats spéciaux pour un ou plusieurs objets déterminés, et avec ou sans faculté pour objets déterminés, et avec ou sans faculté pour les mandataires de consentir eux-mêmes toutes les mandataires de consentir eux-mêmes toutes substitutions totales ou partielles. substitutions totales ou partielles. Il peut décider la création de Comités chargés Il peut décider la création de Comités chargés d'étudier les questions que lui-même ou son d'étudier les questions que lui-même ou son Président soumet pour avis à leur examen. Président soumet pour avis à leur examen. Il fixe la composition et les attributions des Il fixe la composition et les attributions des Comités qui exercent leur activité sous sa Comités qui exercent leur activité sous sa responsabilité. responsabilité. Le Conseil d'Administration détermine les Le Conseil d'Administration détermine les orientations de l'activité de la Société et veille à orientations de l'activité de la Société et veille à leur mise en œuvre. leur mise en œuvre, conformément à son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. Sous réserve des pouvoirs expressément Sous réserve des pouvoirs expressément attribués aux Assemblées d'actionnaires et dans attribués aux Assemblées d'actionnaires et dans la limite de l'objet social, il se saisit de toute la limite de l'objet social, il se saisit de toute question intéressant la bonne marche de la question intéressant la bonne marche de la Société et règle par ses délibérations les affaires Société et règle par ses délibérations les affaires qui le concernent. Il procède, en outre, aux qui le concernent. Il procède, en outre, aux contrôles et vérifications qu'il juge opportuns. contrôles et vérifications qu'il juge opportuns Les autres paragraphes de l'article 16 demeurent inchangés. Voix pour : 1 391 614 Voix contre : 130 Abstention : 0 Cette décision est adoptée à la majorité. DIX-SEPTIEMERESOLUTION (Modification de l'article 17 des statuts). - L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Extraordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d'Administration, décide de modifier les dispositions de l'article 17 (Bureau et délibérations du Conseil d'Administration) des statuts de la Société pour les adapter aux dispositions de l'article L.225-37du Code de commerce, telles que modifiées par la loi n°2019-744du 19 juillet 2019, afin notamment de permettre l'organisation de consultations écrites des membres du Conseil d'Administration sur les décisions mentionnées par ledit article. Les paragraphes suivants de l'article 17 des statuts seront désormais rédigés comme suit : Ancienne rédaction …/… 2°- Le Conseil d'Administration se réunit aussi souvent que l'intérêt de la Société l'exige, sur la convocation du Président, de l'Administrateur délégué dans les fonctions de Président ou des Vice-Présidents. Les réunions du Conseil d'Administration ont lieu, soit au siège social, soit en tout autre endroit indiqué dans l'avis de convocation. Les convocations sont faites par tous moyens et même verbalement. Si le Conseil ne s'est pas réuni depuis plus de deux mois, des Administrateurs constituant au moins le tiers des Membres du Conseil peuvent demander au Président de le convoquer sur un ordre du jour déterminé. Le Directeur Général peut également demander au Président de le convoquer sur un ordre du jour déterminé, en cas de dissociation des fonctions de Président et de Directeur Général. Il est tenu un registre de présence qui est signé par tous les Administrateurs participant à la réunion du Conseil d'Administration. En cas d'absence du Président, de l'Administrateur délégué dans les fonctions de Président et des Vice-Présidents, le Conseil désigne celui de ses Membres appelé à remplir les fonctions de Président de la séance du Conseil. Le Conseil désigne la personne devant remplir les fonctions de Secrétaire, laquelle peut être étrangère à la Société. Tout Administrateur, qu'il soit personne physique ou représentant d'une personne morale Administrateur, peut donner, par lettre ou télégramme, mandat à un autre Administrateur, de le représenter à une séance du Conseil d'Administration. Il peut également participer au conseil par visioconférence ou par tous moyens Nouvelle rédaction …/… 2°- Le Conseil d'Administration se réunit aussi souvent que l'intérêt de la Société l'exige, sur la convocation du Président, de l'Administrateur délégué dans les fonctions de Président ou des Vice-Présidents. Les réunions du Conseil d'Administration ont lieu, soit au siège social, soit en tout autre endroit indiqué dans l'avis de convocation. Les convocations sont faites par tous moyens et même verbalement. Si le Conseil ne s'est pas réuni depuis plus de deux mois, des Administrateurs constituant au moins le tiers des Membres du Conseil peuvent demander au Président de le convoquer sur un ordre du jour déterminé. Le Directeur Général peut également demander au Président de le convoquer sur un ordre du jour déterminé, en cas de dissociation des fonctions de Président et de Directeur Général. Il est tenu un registre de présence qui est signé par tous les Administrateurs participant à la réunion du Conseil d'Administration. En cas d'absence du Président, de l'Administrateur délégué dans les fonctions de Président et des Vice- Présidents, le Conseil désigne celui de ses Membres appelé à remplir les fonctions de Président de la séance du Conseil. Le Conseil désigne la personne devant remplir les fonctions de Secrétaire, laquelle peut être étrangère à la Société. Tout Administrateur, qu'il soit personne physique ou représentant d'une personne morale Administrateur, peut donner, par lettre ou télégramme, mandat à un autre Administrateur, de le représenter à une séance du de télécommunications permettant son identification. Chaque Administrateur ne peut disposer, au cours d'une même séance, que d'une seule des procurations reçues par application de l'alinéa précédent. Pour la validité des délibérations du Conseil, le nombre des Membres présents doit être au moins égal à la moitié de celui des Administrateurs en exercice. Les décisions sont prises à la majorité simple des voix des Membres présents ou représentés ; en cas de partage des voix, celle du Président de la séance est prépondérante. Conseil d'Administration. Il peut également participer au conseil par visioconférence ou par tous moyens de télécommunications permettant son identification et garantissant sa participation effective dans les conditions fixées par le règlement intérieur du Conseil d'Administration. Chaque Administrateur ne peut disposer, au cours d'une même séance, que d'une seule des procurations reçues par application de l'alinéa précédent. Pour la validité des délibérations du Conseil, le nombre des Membres présents doit être au moins égal à la moitié de celui des Administrateurs en exercice. Les décisions sont prises à la majorité simple des voix des Membres présents ou représentés ; en cas de partage des voix, celle du Président de la séance est prépondérante. Les décisions suivantes peuvent être prises par consultation écrite des Administrateurs : nomination provisoire d'Administrateurs : en cas de vacances d'un siège par suite d'un décès ou d'une démission ; lorsque le nombre des Administrateurs est devenu inférieur au minimum statutaire sans toutefois être inférieur au minimum légal ; lorsque la composition du Conseil ne respecte plus la proportion d'Administrateurs de chaque sexe prévue légalement ; autorisation des cautions, avals et garanties donnés par la Société ; décision prise sur délégation de l'Assemblée Générale Extraordinaire de modifier les statuts pour les mettre en conformité avec la loi et les règlements convocation de l'Assemblée Générale ; transfert du siège social dans le même département. Les autres paragraphes de l'article 17 demeurent inchangés. Voix pour : 1 391 614 Voix contre : 130 Abstention : 0 Cette décision est adoptée à la majorité. DIX HUITIEME RESOLUTION (Modification de l'article 19 des statuts). - L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Extraordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d'Administration, décide de modifier les dispositions de l'article 19 (Rémunération des Administrateurs) des statuts de la Société afin de refléter la nouvelle rédaction de l'article L.225-45du Code de commerce issue de la loi n°2019-486du 22 mai 2019 et de supprimer un renvoi obsolète. L'article 19 des statuts sera désormais rédigé comme suit : Ancienne rédaction Nouvelle rédaction Le Conseil d'Administration perçoit des jetons de Le Conseil d'Administration perçoit en présence qui sont fixés par l'Assemblée Générale rémunération de son activité une somme fixe Ordinaire. annuelle fixéepar l'Assemblée Générale Ordinaire. Le Conseil répartit ces avantages entre ses Le Conseil répartit cette rémunérationentre Membres, de la façon qu'il juge convenable, selon ses Membres, de la façon qu'il juge délibération. convenable, selon délibération. Il peut également être alloué aux Il peut également être alloué aux Administrateurs Administrateurs par le Conseil d'Administration, des rémunérations par le Conseil d'Administration, des rémunérations exceptionnelles pour les missions ou mandats exceptionnelles pour les missions ou mandats qui qui leur sont confiés. En outre, le Conseil peut leur sont confiés. Avis en sera donné aux autoriser le remboursement des frais de Commissaires aux Comptes, conformément à voyage et de déplacement ainsi que des l'article 20 ci-après. dépenses engagées par les Administrateurs dans l'intérêt de la Société. En outre, le Conseil peut autoriser le remboursement des frais de voyage et de Les rémunérations et remboursements ainsi déplacement ainsi que des dépenses engagées alloués au Conseil ou aux Administrateurs par les Administrateurs dans l'intérêt de la Société. sont inscrits dans les frais généraux de la Société. Les rémunérations et remboursements ainsi alloués au Conseil ou aux Administrateurs sont inscrits dans les frais généraux de la Société. Voix pour : 1 391 614 Voix contre : 130 Abstention : 0 Cette décision est adoptée à la majorité. DIX-NEUVIEMERESOLUTION (Modification de l'article 21 des statuts). - L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Extraordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d'Administration, décide de modifier les dispositions de l'article 21 (Conventions) des statuts de la Société afin de les adapter aux dispositions des articles L.225-38et suivants du Code de commerce, telles que modifiées par la loi n°2019-486du 22 mai 2019, afin notamment d'intégrer la notion de conflits d'intérêts et de compléter la liste des cas dans lesquels la procédure des conventions réglementées doit être diligentée. Les paragraphes suivants de l'article 21 des statuts seront désormais rédigés comme suit : Ancienne rédaction Nouvelle rédaction A - CONVENTIONS REGLEMENTEES A - CONVENTIONS REGLEMENTEES Les conventions intervenant directement ou Les conventions intervenant directement ou indirectement ou par personne interposée entre : la indirectement ou par personne interposée entre société en son directeur général, l'un de ses : la société en son directeur général, l'un de ses directeurs généraux délégués, l'un de ses directeurs généraux délégués, l'un de ses administrateurs, l'un de ses actionnaires disposant administrateurs, l'un de ses actionnaires de plus de 10 % des droits de vote, ou s'il s'agit disposant de plus de 10 % des droits de vote, d'une société actionnaire, la société la contrôlant, ou s'il s'agit d'une société actionnaire, la société doivent être soumises à l'autorisation préalable du la contrôlant, doivent être soumises à conseil d'administration. l'autorisation préalable du conseil d'administration. Il en est de même des conventions auxquelles une des personnes visées au paragraphe précédent est indirectement intéressée. Sont également soumises à autorisation préalable les conventions intervenant entre la société et une entreprise, si le Directeur général, l'un des Directeurs généraux délégués ou l'un des administrateurs de la société est propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, membre du conseil de surveillance ou, de façon générale, dirigeant de cette entreprise. La personne directement ou indirectement intéressée à la convention est tenue d'informer le conseil dès qu'elle a connaissance d'une convention à laquelle l'article L. 225-38 est applicable. Elle ne peut prendre part ni aux délibérations ni au vote sur l'autorisation sollicitée. La procédure d'autorisation préalable des conventions réglementées s'effectue conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. …/… …/… Les autres paragraphes de l'article 21 demeurent inchangés. Voix pour : 1 391 614 Voix contre : 130 Abstention : 0 Cette décision est adoptée à la majorité. VINGTIEME RESOLUTION (Modification de l'article 33 des statuts). - L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Extraordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d'Administration, décide de modifier les dispositions de l'article 33 (Assemblée Générales Ordinaires) des statuts de la Société afin de les adapter aux dispositions des articles L.225-98,R.22576 et R.225-78du Code de commerce, telles que modifiées par loi n°2019-744du 19 juillet 2019, relatives aux règles de calcul de majorité dans les Assemblées Générales. Les paragraphes suivants de l'article 33 des statuts seront désormais rédigés comme suit : Ancienne rédaction Nouvelle rédaction I - QUORUM ET MAJORITE. I - QUORUM ET MAJORITE. Tout actionnaire a accès aux Assemblées Tout actionnaire a accès aux Assemblées Générales Ordinaires. Générales Ordinaires. L'Assemblée réunie sur première convocation ne L'Assemblée réunie sur première convocation délibère valablement que si les actionnaires ne délibère valablement que si les présents ou représentés possèdent au moins le actionnaires présents ou représentés cinquième des actions ayant le droit de vote. possèdent au moins le cinquième des actions Si cette condition n'est pas remplie, l'Assemblée ayant le droit de vote. Générale est convoquée à nouveau dans les Si cette condition n'est pas remplie, formes et délais ci-dessus prévus ; cette l'Assemblée Générale est convoquée à convocation rappelle la date de la première nouveau dans les formes et délais ci-dessus réunion. prévus ; cette convocation rappelle la date de la première réunion. L'Assemblée Générale réunie sur deuxième L'Assemblée Générale réunie sur deuxième convocation délibère valablement quel que soit le convocation délibère valablement quel que nombre d'actions représentées, mais ses soit le nombre d'actions représentées, mais délibérations ne peuvent porter que sur les ses délibérations ne peuvent porter que sur questions à l'ordre du jour de la première réunion. les questions à l'ordre du jour de la première Les décisions de l'Assemblée Générale Ordinaire réunion. Les décisions de l'Assemblée sont prises à la majorité des voix dont disposent Générale Ordinaire sont prises à la majorité les actionnaires présents ou représentés. des voix exprimées parles actionnaires Les actionnaires pourront également, si l'auteur présents ou représentés. de la convocation le décide au moment de la Les actionnaires pourront également, si convocation de l'Assemblée, participer et voter à l'auteur de la convocation le décide au l'Assemblée par visioconférence ou par tous moment de la convocation de l'Assemblée, moyens de télécommunications permettant leur participer et voter à l'Assemblée par identification, dans les conditions légales et visioconférence ou par tous moyens de réglementaire. Ils seront ainsi réputés présents à télécommunications permettant leur ladite Assemblée pour le calcul du quorum et de identification, dans les conditions légales et la majorité. réglementaire. Ils seront ainsi réputés présents à ladite Assemblée pour le calcul du quorum et de la majorité. …/… …/… Les autres paragraphes de l'article 33 demeurent inchangés. Voix pour : 1 391 614 Voix contre : 130 Abstention : 0 Cette décision est adoptée à la majorité. VINGT ET UNIEME RESOLUTION (Modification de l'article 34 des statuts). - L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Extraordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d'Administration, décide de modifier les dispositions de l'article 34 (Assemblée Générales Extraordinaires) des statuts de la Société afin de les adapter aux dispositions des articles L.225-96, R.225-76et R.225-78du Code de commerce, telles que modifiées par loi n°2019-744du 19 juillet 2019, relatives aux règles de calcul de majorité dans les Assemblées Générales. Les paragraphes suivants de l'article 34 des statuts seront désormais rédigés comme suit : Ancienne rédaction Nouvelle rédaction I - QUORUM ET MAJORITE. I - QUORUM ET MAJORITE. Tout actionnaire a accès aux Assemblées Tout actionnaire a accès aux Assemblées Générales Extraordinaires. Générales Extraordinaires. Ancienne rédaction Nouvelle rédaction L'Assemblée Générale Extraordinaire ne peut, L'Assemblée Générale Extraordinaire ne peut, sur première convocation, délibérer sur première convocation, délibérer valablement que si les actionnaires présents ou valablement que si les actionnaires présents ou représentés possèdent au moins le quart des représentés possèdent au moins le quart des actions ayant le droit de vote. actions ayant le droit de vote. Si cette condition n'est pas remplie, Si cette condition n'est pas remplie, l'Assemblée Générale est convoquée à l'Assemblée Générale est convoquée à nouveau selon les mêmes formes et dans le nouveau selon les mêmes formes et dans le délai ci-dessus prévus. Sur cette deuxième délai ci-dessus prévus. Sur cette deuxième convocation, l'Assemblée délibère valablement convocation, l'Assemblée délibère valablement si les actionnaires présents ou représentés si les actionnaires présents ou représentés possèdent au moins le cinquième des actions possèdent au moins le cinquième des actions ayant le droit de vote, mais seulement sur les ayant le droit de vote, mais seulement sur les questions à l'ordre du jour de la première questions à l'ordre du jour de la première Assemblée. Assemblée. A défaut de ce dernier quorum, la deuxième A défaut de ce dernier quorum, la deuxième Assemblée peut être prorogée selon les mêmes Assemblée peut être prorogée selon les mêmes formes et délais de convocation à une date formes et délais de convocation à une date postérieure de deux mois au plus. postérieure de deux mois au plus. Les décisions sont prises à la majorité des deux Les décisions sont prises à la majorité des deux tiers des voix dont disposent les actionnaires tiers des voix exprimées parles actionnaires présents ou représentés, les abstentions (ou les présents ou représentés. bulletins blancs en cas de scrutin) sont considérées comme des votes repoussant les résolutions mises aux voix. L'Assemblée Générale Extraordinaire statuant L'Assemblée Générale Extraordinaire statuant sur une proposition tendant à augmenter le sur une proposition tendant à augmenter le capital par incorporation de réserves, bénéfices capital par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission, délibère valablement aux ou primes d'émission, délibère valablement aux conditions de quorum et de majorité prévues conditions de quorum et de majorité prévues pour les Assemblées Générales Ordinaires. pour les Assemblées Générales Ordinaires. Ses décisions sont prises à la majorité des voix Ses décisions sont prises à la majorité des voix dont disposent les actionnaires présents ou dont disposent les actionnaires présents ou représentés. représentés. L'Assemblée Générale Extraordinaire ne peut L'Assemblée Générale Extraordinaire ne peut décider une augmentation de capital par décider une augmentation de capital par majoration du montant nominal des actions qu'à majoration du montant nominal des actions qu'à l'unanimité des actionnaires réunissant la l'unanimité des actionnaires réunissant la totalité des actions composant le capital, à totalité des actions composant le capital, à moins que cette augmentation de capital ne soit moins que cette augmentation de capital ne soit réalisée par incorporation de réserves, réalisée par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission. bénéfices ou primes d'émission. Les actionnaires pourront également, si l'auteur Les actionnaires pourront également, si l'auteur de la convocation le décide au moment de la de la convocation le décide au moment de la convocation de l'Assemblée, participer et voter convocation de l'Assemblée, participer et voter à l'Assemblée par visioconférence ou par tous à l'Assemblée par visioconférence ou par tous moyens de télécommunications permettant leur moyens de télécommunications permettant leur identification, dans les conditions légales et identification, dans les conditions légales et réglementaires. Ils seront ainsi réputés réglementaires. Ils seront ainsi réputés présents à ladite Assemblée pour le quorum et présents à ladite Assemblée pour le quorum et de la majorité. de la majorité. Les autres paragraphes de l'article 34 demeurent inchangés. Voix pour : 1 391 614 Voix contre : 130 Abstention : 0 Cette décision est adoptée à la majorité. VINGT DEUXIEME RESOLUTION (Pouvoir en vue des formalités). - L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires et extraordinaires, confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal pour effectuer tous dépôts et publications prescrits par la loi. Voix pour : 1 391 614 Voix contre : 130 Abstention : 0 Cette décision est adoptée à la majorité. * Rien n'étant plus à l'ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à onze heures. De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par les membres du bureau, après lecture. Le Président, Les Scrutateurs, La Secrétaire, B. LECLERCQ F. QUESNEL F. DUMOUSSET P. DEPOUX Attachments Original document

