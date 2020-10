Accueil Zone bourse > Actions > Euronext Paris > Compagnie Lebon SA LBON FR0000121295 COMPAGNIE LEBON SA (LBON) Ajouter à ma liste Rapport Rapport Temps réel Euronext Paris - 12/10 10:57:04 79.8 EUR --.--% 18:24 COMPAGNIE LEBON : Rapport financier semestriel 2020 PU 18:00 COMPAGNIE LEBON : mise à disposition du rapport financier semestriel 2020 GL 09/10 COMPAGNIE LEBON : Opérations sur actions propres septembre 2020 GL Synthèse Cotations Graphiques Actualités Notations Agenda Société Finances Consensus Révisions Dérivés Fonds Communauté Synthèse Toute l'actualité Communiqués Publications officielles Actualités du secteur Recommandations des analystes Compagnie Lebon : Rapport financier semestriel 2020 0 12/10/2020 | 18:24 Envoyer par e-mail :

RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL 2020 1. COMPTES CONSOLIDES Au 30 juin 2020, le Résultat Net Part du Groupe (RNPG) de la Compagnie Lebon est de -16 M€1 contre 2,9 M€ au 30 juin 2019. La contribution des secteurs d'activité opérationnels s'établit comme suit : Résultat Net Part du Groupe En M€ S1 2020 S1 2019 Hôtellerie -7,7 -1,0 Thermalisme -3,7 -1,3 Activité patrimoniale -0,4 -0,4 Total secteur exploitation -11,8 -2,7 Immobilier 0,0 4,7 Capital Investissement -4,1 0,9 Total secteur financier -4,1 5,6 TOTAL COMPAGNIE LEBON -16,0 2,9 2. EVENEMENTS DU SEMESTRE La pandémie mondiale « Covid-19 » a largement impacté l'ensemble des secteurs d'activité avec un fort ralentissement notamment pendant la période de confinement. Le Groupe a dû prendre une série de mesures d'urgence afin d'assurer au mieux la poursuite de ses activités, le maintien de sa solidité financière et la préservation de ses besoins en liquidité. 2.1. SECTEUR EXPLOITATION Le secteur exploitation est impacté de façon significative par l'épidémie de Covid-19 du fait notamment de la fermeture des établissements hôteliers (faute de clients) et thermaux (par décision administrative générale). Ce secteur contribue négativement au RNPG malgré l'apport des mesures de soutien gouvernementales (PGE, chômage partiel, report d'échéances fiscales, sociales et bancaires). H OTELLERIE :

En raison de la propagation de l'épidémie et des mesures de confinement mises en place, les hôtels ont dû fermer mi-mars, faute de clients, et ont pu rouvrir partiellement et progressivement à compter du 11 mai.

mi-mars, faute de clients, et ont pu rouvrir partiellement et progressivement à compter du 11 mai. Suivant la présentation IFRS 8, l'hôtel Madeleine Premier a été placé en intégration globale, et les impacts liés à la prise en compte des contrats de locations (IFRS 16) ont été annulés.

Le chiffre d'affaires du 1 er semestre s'élève à 7,5 M€ vs 22,4 M€ au 1 er semestre 2019 : cette baisse de 14,9 M€ du chiffre d'affaires correspond à l'impact du Covid. 1 Calcul en IFRS 8 (information sectorielle) - En IFRS le RNPG ressort à -17,1M€ La contribution au RNPG du métier de l'Hôtellerie est de -7,7 M€ vs -1,0 M€ au 1er semestre 2019. T HERMALISME :

En mars 2020, en raison de la pandémie de Covid-19, les autorités de santé ont décidé la fermeture de tous les établissements thermaux en France. A la suite du déconfinement, des mesures sanitaires et de nouveaux protocoles de soins ont été mis en place et les thermes de Brides et Allevard ont pu rouvrir le 29 juin.

Covid-19, les autorités de santé ont décidé la fermeture de tous les établissements thermaux en France. A la suite du déconfinement, des mesures sanitaires et de nouveaux protocoles de soins ont été mis en place et les thermes de Brides et Allevard ont pu rouvrir le 29 juin. Le chiffre d'affaires du 1 er semestre s'élève à 0,9 M€ vs 4,3 M€ au 1 er semestre 2019 : baisse de 3,4 M€ du chiffre d'affaires en raison de l'impact du Covid. La contribution au RNPG du métier du Thermalisme est de -3,7 M€ vs -1,3 M€ au 1er semestre 2019. A CTIVITE PATRIMONIALE : L'activité patrimoniale, qui correspond à la gestion du siège social et de la dette corporate, n'a pas évolué par rapport au 1er semestre 2019 avec un chiffre d'affaires de 0,1 M€ et un RNPG de -0,4 M€. 2.2. SECTEUR FINANCIER I MMOBILIER Malgré un contexte difficile, l'équipe a mené à son terme la cession de l'immeuble situé rue Oberkampf à Paris acquis en 2019.

Le chiffre d'affaires du 1 er semestre s'élève à 15,2 M€ vs 1,9 M€ au 1 er semestre 2019 : augmentation de 13,3 M€ du chiffre d'affaires en raison de la cession de l'actif Oberkampf. La contribution au RNPG du métier de l'Immobilier est de 0,0 M€ vs 4,7 M€ au 1er semestre 2019. C APITAL INVESTISSEMENT

Sur PMC : aucun nouvel investissement n'a été réalisé. Bonne résistance du portefeuille.

Sur les fonds de tiers : la baisse de la juste valeur des titres en portefeuille est liée à l'impact de la crise sanitaire sur les activités des sociétés sous-jacentes. La contribution au RNPG du métier du Capital Investissement est de -4,1 M€ vs 0,9 M€ au 1er semestre 2019. 3. RISQUES ET INCERTITUDES Malgré la reprise des activités, les incertitudes qui subsistent notamment sur les métiers du thermalisme et de l'hôtellerie ne permettent pas de donner de perspectives de chiffre d'affaires et de résultat. Cependant l'ensemble des données actuelles montre que le Groupe avec toutes les mesures d'accompagnement connues est en mesure de faire face aux besoins de trésorerie indispensables pour passer cette crise et poursuivre son activité. 4. TRANSACTIONS ENTRE PARTIES LIEES Les informations concernant les parties liées sont données dans la note 6.2. de l'annexe ci-après. 5. EVENEMENTS POST CLOTURE Néant 6. PERSPECTIVES 2020 S ECTEUR EXPLOITATION Dans l'activité d'hôtellerie, au 30 juin sur les 13 hôtels gérés par Esprit de France, seuls 6 hôtels étaient ouverts. Dans un contexte de forte incertitude, la réouverture des autres établissements du Groupe dépend d'une éventuelle seconde vague de l'épidémie et de la reprise du trafic aérien. Dans l'activité de thermalisme, la saison thermale est prolongée de 3 semaines pour se terminer au 21 novembre, et le niveau d'activité de l'été devraient permettre de réaliser un meilleur second semestre. S ECTEUR FINANCIER L'équipe de Private equity continue un pilotage et un accompagnement attentifs des participations existantes qui font preuve d'une certaine résilience. Après deux années dynamiques en investissements, l'équipe reste à l'affut des opportunités et adopte une approche sélective du marché pour fin 2020 et 2021. Concernant l'immobilier, il est aujourd'hui difficile d'estimer les perspectives d'évolution des marchés. Mais l'équipe poursuit la mise en vente d'une partie des portefeuilles Eleven et Straw, dont les durées de baux ont été allongées en contrepartie d'un allègement des loyers pendant la période de confinement. ***** Comptes consolidés Sommaire des états financiers consolidés condensés en IFRS au 30 juin 2020 Etat du résultat consolidé et état du résultat global en IFRS au 30 juin 2020 Etat de la situation financière consolidée en IFRS au 30 juin 2020 Tableau des flux de trésorerie consolidés en IFRS au 30 juin 2020 Etat de la variation des capitaux propres consolidés en IFRS au 30 juin 2020 Notes annexes aux états financiers consolidés en IFRS au 30 juin 2020 Note 1 Présentation du Groupe Compagnie Lebon Note 2 Référentiel comptable Note 3 Faits marquants de la période Note 4 Information Sectorielle Note 4.1 Contribution au Compte de résultat par secteur d'activité (métier) Note 4.2 Contribution à l'état de la situation financière par secteur d'activité (métier) Note 5 Commentaires sur les Etats financiers au 30 juin 2020 Note 5.1 Chiffres d'affaires Note 5.2 Charges des activités Note 5.3 Résultat sur immeubles de placement Note 5.4 Résultat sur titres en portefeuille Note 5.5 Autres produits et charges financiers et coût de l'endettement financier Note 5.6 Dotations, nettes de reprises, sur amortissement, dépréciations et provisions Note 5.7 Acquisitions de l'année et Goodwill Note 5.8 Immobilisations incorporelles Note 5.9 Immobilisations corporelles (hors immeubles de placement) Note 5.10 Tests de dépréciation Note 5.11 Immeubles de placement Note 5.12 Titres en portefeuille Note 5.13 Participations dans les sociétés mises en équivalence Note 5.14 Stocks Note 5.15 Emprunts et dettes financières Note 5.16 Capitaux propres consolidés Note 5.17 Intérêts relatifs aux participations dans les fonds d'investissement et intérêts minoritaires Note 5.18 Clients et autres débiteurs Note 5.19 Fournisseurs et autres créditeurs Note 5.20 Trésorerie et équivalents de trésorerie Note 5.21 Impôt sur le résultat et imposition différée Note 5.22 Résultat par action Note 6 Informations complémentaires Note 6.1 Engagements hors bilan Note 6.2 Parties liées Note 6.3 Evénements post clôture Note 6.4 Listes des filiales 1 Etat du résultat consolidé en IFRS au 30 juin 2020 (en K€) Notes Au 30/06/2020 Au 30/06/2019 Au 31/12/2019 6 mois 6 mois 12 mois Chiffre d'affaires 5.1 41 328 25 180 77 773 Achats consommés et charges externes 5.2 (23 371) (12 359) (33 816) Charges de personnel 5.2 (18 719) (13 709) (38 385) Impôts et taxes 5.2 (1 305) (1 339) (3 340) Dotations, nettes de reprises, sur amortis, dépréciations et provisions 5.6 (5 987) (6 154) (7 368) Résultat sur immeubles de placement 5.3 14 643 16 162 Résultat sur titres de capital investissement 5.4 (3 492) 2 020 3 912 Autres produits et charges du résultat des activités 5.2 259 2 577 2 265 Résultat des activités (11 287) 10 859 17 203 Coût de l'endettement financier 5.5 (2 081) (1 169) (3 514) Autres produits et charges financiers 5.5 39 649 848 Résultat de cession des filiales 430 (227) 2 926 Quote-part du résultat des sociétés mises en équivalence (1 105) (722) (1 998) Résultat avant impôts (14 005) 9 391 15 465 Impôt sur les bénéfices 5.21 (1 899) (3 975) (4 215) Résultat net de l'ensemble consolidé (15 903) 5 416 11 250 Part du Groupe (16 986) 2 717 7 711 Participations ne donnant pas le contrôle (intérêts minoritaires) 5.17 1 083 2 699 3 539 (en euros) Résultat de base par action 5.22 -14,88 € 2,38 € 6,75 € Résultat dilué par action 5.22 -14,88 € 2,38 € 6,75 € Etat du résultat global en IFRS au 30 juin 2020 (en K€) Notes Au 30/06/2020 Au 30/06/2019 Au 31/12/2019 6 mois 6 mois 12 mois Résultat de l'ensemble consolidé (15 903) 5 416 11 250 Gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres (non recyclables) 0 581 682 Gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres (recyclables) (164) (92) (147) Total des produits et charges directement enregistrés en capitaux propres (164) 489 535 Résultat global consolidé (16 068) 5 905 11 785 Part du Groupe (17 062) 3 219 8 362 Participations ne donnant pas le contrôle (intérêts minoritaires) 994 2 686 3 423 Résultat Global de base par action 5.22 -14,07 € 5,17 € 10,32 € Résultat Global dilué par action 5.22 -14,07 € 5,17 € 10,32 € 2 Actif (en K€) Notes Au 30/06/2020 Au 31/12/2019 6 mois 12 mois Goodwill 5.7 94 103 83 078 Immobilisations incorporelles 5.8 4 153 4 130 Immobilisations corporelles 5.9 132 341 114 586 Immeubles de placement 5.11 6 669 6 669 Titres en portefeuille 5.12 60 019 62 723 Autres actifs financiers 7 263 6 239 Participations dans les sociétés mises en équivalence 5.13 5 850 8 817 Impôts différés 5.21 3 942 4 096 Actifs non courants 314 339 290 337 Stocks 5.14 22 431 31 335 Clients et autres débiteurs 5.18 31 744 39 774 Créances d'impôt 1 360 1 894 Trésorerie et équivalents de trésorerie 5.20 32 436 46 214 Actifs destinés à être cédés Actifs courants 87 971 119 217 Total de l'actif 402 310 409 554 Passif et capitaux propres (en K€) Notes Au 30/06/2020 Au 31/12/2019 6 mois 12 mois Capital 5.16 12 903 12 903 Réserves consolidées 5.16 159 148 145 532 Résultat consolidé - part du Groupe 5.16 (16 986) 7 711 Actions propres 5.16 (2 001) (2 002) Capitaux propres part du Groupe 153 063 164 144 Intérêts minoritaires (participations ne donnant pas le contrôle) 5.17 2 738 4 224 Capitaux propres d'ensemble 155 801 168 368 Intérêts relatifs aux participations dans les fonds 18 846 13 218 Emprunts et dettes financières 5.15 146 709 136 577 Avantages du personnel 1 511 971 Impôts différés 5.21 6 608 6 592 Passifs non courants 154 828 144 140 Emprunts et dettes financières 5.15 34 930 33 151 Dettes d'impôt 1 775 8 875 Provisions 898 841 Fournisseurs et autres créditeurs 5.19 35 231 40 962 Passifs destinés à être cédés Passifs courants 72 835 83 829 Total du passif et capitaux propres 402 310 409 554 3 Tableau des flux de trésorerie consolidés en IFRS au 30 juin 2020 (en K€) Notes Au 30/06/2020 Au 30/06/2019 Au 31/12/2019 6 mois 6 mois 12 mois Résultat net consolidé (y compris minoritaires) (15 903) 5 416 11 250 Dotations nettes aux amortissements 5 256 4 567 10 033 Dotations nettes aux provisions/goodwill et baux hôteliers 733 1 582 (2 009) Gains et pertes latents liés aux variations de juste valeur 3 709 (16 312) (4 056) Plus et moins values de cession (411) 279 (18 316) Quote-part de résultat liée aux sociétés mises en équivalence 1 105 722 1 998 Capacité d'autofinancement après coût de l'endettement financier et impôt (5 512) (3 746) (1 101) Coût de l'endettement financier net 1 760 633 2 601 Charge d'impôt (y compris impôts différés) 1 899 3 975 4 215 Capacité d'autofinancement avant coût de l'endettement financier et impôt (1 854) 863 5 715 Impôt versé (8 257) 621 210 Variation du BFR lié à l'activité 11 126 2 972 (3 325) Flux net de trésorerie généré par l'activité opérationnelle 1 015 4 455 2 599 Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations corporelles et 5.8 (4 516) (6 178) (10 676) incorporelles Encaissements liés aux cessions d'immobilisations corporelles et 63 41 116 incorporelles Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations financières 5.12 (1 425) (12 151) (6 069) (titres non consolidés) Encaissements liés aux cessions d'immobilisations financières (titres 5.12 1 101 3 228 5 419 non consolidés) Montants de trésorerie des filiales cédées 2 575 (1 390) Acquisitions et cessions de sociétés intégrées et mises en équivalence 3 601 (288) (68 030) Dividendes reçus 3 165 Variation des prêts et avances consentis (16) (48) Autres flux liés aux opérations d'investissement 81 Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement (1 255) (12 669) (36 514) Sommes perçues des actionnaires lors d'augmentation de capital (36) 28 244 Rachats et reventes d'actions propres 5.16 1 581 651 Dividendes mis en paiement au cours de l'exercice (5 199) 339 (2 855) Encaissements liés aux nouveaux emprunts 5.15 330 26 115 83 319 Remboursements d'emprunts 5.15 (6 247) (8 693) (42 202) Intérêts financiers nets versés (2 380) (642) (1 647) Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement (13 495) 17 665 65 510 Variation de la trésorerie (13 736) 9 451 31 595 Trésorerie nette à l'ouverture 46 214 14 620 14 619 Trésorerie nette à la clôture 32 478 24 072 46 214 Détail du besoin en fonds de roulement au 30 juin 2020 (en K€) Au 30/06/2020 Au 30/06/2019 Au 31/12/2019 6 mois 6 mois 12 mois Variations des stocks (hors immeuble de placement) (54) (94) (134) Variations des stocks d'immeuble de placement 8 958 (160) (8 095) Variations des clients et autres débiteurs 8 105 (699) (4 246) Variations des fournisseurs et autres créditeurs (5 882) 3 925 9 150 Variation du besoin en fonds de roulement 11 126 2 972 (3 325) 4 Variation des Capitaux Propres Réserves et Capitaux Participations Capitaux Actions ne donnant (en K€) Capital résultats propres part propres de propres pas le accumulés du Groupe l'ensemble contrôle Au 31 décembre 2018 12 903 (2 684) 155 237 165 456 1 342 166 799 Mouvements sur actions propres Dividendes versés par Compagnie LEBON (2,5 (2 855) (2 855) (2 855) euros par action) Dividendes versés par les filiales (3) (3) Augmentation de capital Gains et pertes comptabilisés directement en 581 (79) 502 (13) 489 capitaux propres Impact des mouvements de périmètre (121) (121) (64) (185) Autres mouvements (7) (7) 63 56 Résultat net global consolidé (0) 2 717 2 717 2 699 5 415 Au 30 juin 2019 12 903 (2 104) 154 892 165 692 4 024 169 716 Mouvements sur actions propres Dividendes versés par Compagnie LEBON Dividendes versés par les filiales (187) (187) Augmentation de capital Gains et pertes comptabilisés directement en 102 47 149 (103) 46 capitaux propres Impact des mouvements de périmètre (6 637) (6 637) (381) (7 018) Autres mouvements (54) (54) 30 (24) Résultat net global consolidé 4 994 4 994 841 5 835 Au 31 décembre 2019 12 903 (2 002) 153 242 164 144 4 224 168 368 Mouvements sur actions propres Dividendes versés par Compagnie LEBON Dividendes versés par les filiales (16) (16) (5 103) (5 119) Augmentation de capital (0) (0) (0) Gains et pertes comptabilisés directement en 0 (76) (75) (89) (164) capitaux propres Impact des mouvements de périmètre (0) 4 709 4 709 7 559 12 269 Autres mouvements* 1 288 1 288 (4 936) (3 648) Résultat net global consolidé (16 986) (16 986) 1 083 (15 903) Au 30 juin 2020 12 903 (2 001) 142 162 153 063 2 738 155 801 *Les autres mouvements sont composés du reclassement des participations ne donnant pas le contrôle en intérêts relatifs aux participations dans les fonds (voir note 5.17) 5 Notes annexes aux états financiers consolidés IFRS au 30 juin 2020 Note 1 Présentation du Groupe COMPAGNIE LEBON La COMPAGNIE LEBON (créée le 23 mars 1847) est aujourd'hui une société holding qui détient 71 filiales consolidées et mises en équivalence, et des participations dans des sociétés industrielles ou commerciales et dans des fonds d'investissement. Toutes les sociétés consolidées par le Groupe sont localisées en France. La COMPAGNIE LEBON est cotée sur le marché Euronext de Paris compartiment C. Sauf indication contraire, les états financiers consolidés sont présentés en milliers d'euros (K€). Note 2 Référentiel comptable Les comptes consolidés ont été arrêtés par le conseil d'administration en date du 23 septembre 2020 et ont fait l'objet d'un examen par le comité des comptes le 16 septembre 2020. Déclaration de conformité Les comptes consolidés sont établis en conformité avec les normes et interprétations comptables internationales édictées par l'IASB (International Accounting Standards Board) et adoptées par l'Union européenne à la date d'arrêté. Ces normes comprennent les IFRS (International Financial Reporting Standards) et IAS (International Accounting Standards) ainsi que leurs interprétations disponibles sur le site de l'Union européenne : https://ec.europa.eu/info/law/international-accounting- standards-regulation-ec-no-1606-2002_fr. Les états financiers semestriels consolidés condensés (« états financiers consolidés ») ont été préparés conformément à la norme IAS 34 « Information financière intermédiaire » telle qu'adoptée par l'Union européenne. Les états financiers consolidés condensés intermédiaires n'incluent dès lors pas toutes les notes et informations requises par les IFRS pour les états financiers consolidés annuels et doivent donc être lus conjointement avec les états financiers consolidés de l'exercice 2019, sous réserve des particularités propres à l'établissement des états financiers consolidés condensés intermédiaires décrites ci-après. Dans le contexte particulier de la COVID-19 qui a sévi au premier semestre 2020, l'analyse des incidences est présentée en même temps que les faits marquants de l'exercice. Les comptes consolidés condensés suivent les mêmes règles et méthodes comptables que celles adoptées pour les comptes consolidés établis au 31 décembre 2019, à l'exception des normes, amendements et interprétations d'application obligatoire compter du 1er janvier 2020 et qui n'avaient pas été anticipés par le Groupe :

Amendements IFRS 3 - Regroupement d'entreprises : définition d'une activité Amendements IAS 1 - Présentation des états financiers et IAS 8 - Méthodes comptables, changements d'estimations comptables et erreurs : définition de la matérialité Amendements IAS 39 et IFRS 9 - Réforme des Taux Interbancaires Offerts qui traite de l'impact, en particulier sur les couvertures, de la réforme des TIO (disparition EURIBOR, EONIA …) Modification IFRS 16 / COVID ( Allégement de loyers liés au COVID-19 - publié le 28 mai en attente endossement Europe) : ce texte, qui n'est pas d'application obligatoire, a été voté par l'IASB pour faciliter la comptabilisation des abandons de loyers octroyés aux preneurs à la suite de la crise COVID-19. En effet, cet amendement prévoit pour le preneur de ne pas comptabiliser un abandon de loyer comme une modification du contrat de location mais comme un « loyer variable » négatif.

Le Groupe a utilisé cet amendement (voir infra), mais son impact n'est pas significatif.

Ces amendements n'ont pas d'impact significatif sur les comptes 2020. 6 Normes IFRS, amendements ou interprétations applicables après 2020 et non anticipés par le Groupe IFRS 17 - Contrats d'assurance

Amendements IAS 1 - Présentation des états financiers - Classification des passifs en courant et non-courant (possible report de la date d'entrée en vigueur au 1er janvier 2023)

non-courant (possible report de la date d'entrée en vigueur au 1er janvier 2023) Amendement IAS 37 Contrats Onéreux (Coûts à prendre en compte pour comptabiliser une provision pour contrat déficitaire)

Amendement IAS 16 Produits avant utilisation (Comptabilisation des produits générés avant la mise en service)

Améliorations annuelles 2018-2020 (IFRS 1, IFRS 9, IAS 41, IFRS 16) Les analyses des incidences de l'application de ces normes et amendements sont en cours. Particularités propres à l'établissement des états financiers intermédiaires Saisonnalité des activités D'une part, étant donné les activités du Groupe LEBON, qui sont par nature non récurrentes et saisonnières, les résultats réalisés au premier semestre 2020 ne sauraient préjuger des réalisations pour la période 2020. D'autre part, les effets de la crise COVID -19 qui ont impacté les comptes du premier semestre 2020 devraient se poursuivre sur le second semestre de l'exercice. Impôt sur les bénéfices Dans le cadre des arrêtés intermédiaires, la charge d'impôt (courante et différée) est calculée pour chaque entité fiscale en appliquant au résultat taxable de la période, hors élément exceptionnel significatif, le taux effectif moyen annuel estimé pour l'année en cours. Les éventuels éléments exceptionnels significatifs de la période sont comptabilisés avec leur charge d'impôt réelle. Estimations et jugements comptables déterminants Pour l'établissement des comptes consolidés, le Groupe utilise des estimations et formule des jugements qui sont régulièrement mis à jour et sont fondés sur des informations historiques et sur d'autres facteurs, notamment des anticipations d'événements futurs jugés raisonnables au vu des circonstances. Pour les postes concernés par l'utilisation d'hypothèses et d'estimations, un test de sensibilité des valeurs comptables aux principales hypothèses figure dans les notes d'annexe concernées. Les états financiers reflètent les meilleures estimations dont dispose le Groupe, sur la base des informations existantes à la date de clôture des comptes. Cependant, les estimations concourant à la présentation des états financiers au 30 juin 2020 ont été réalisées dans un contexte de crise économique et sanitaire (« Crise Covid-19 ») générant un climat d'incertitudes sur les perspectives économiques et financières. Ainsi, les principales estimations portent sur : L'évaluation des titres en portefeuille du métier du Capital Investissement,

Les évaluations des valeurs recouvrables des écarts d'acquisition et autres actifs dans les métiers de l'Hôtellerie et du

Thermalisme,

Thermalisme, Les évaluations des actifs immobiliers du Métier de l'Immobilier,

L'évaluation des perspectives de bénéfices futures pour l'utilisation des impôts différés actifs. En raison des incertitudes inhérentes à tout processus d'évaluation, le Groupe révise ses estimations sur la base d'informations régulièrement mises à jour. Il est possible que les résultats futurs des opérations concernées diffèrent des estimations effectuées à la date de clôture des états financiers consolidés au 30 juin. Présentation des informations Il est rappelé que la Compagnie Lebon a souhaité modifier son reporting interne au 31 décembre 2019, afin de renforcer le pilotage de la performance et l'allocation des ressources, ce qui a conduit à modifier l'information sectorielle, conformément IFRS 8. L'information sectorielle comparative au 30 juin 2019 a été retraitée comme cela est prévu dans IFRS 8. Les retraitements suivants ont été effectués sur les comptes 2019 : intégration du compte de résultat de Madeleine Premier en intégration globale (impact sur l'ensemble des postes du compte de résultat et neutralisation de la quote-part du résultat des sociétés mises en équivalence), neutralisation des impacts de la norme IFRS 16,

affectation des charges de la holding. Sur le Capital Investissement, le fonds SPV4 n'ayant été consolidé qu'au 31 décembre 2019, il est sans impact sur l'information sectorielle retraitée 30/06/2019. 7 Conformément à la Norme IAS 32, le Groupe a comptabilisé les « Intérêts ne donnant pas le contrôle » des fonds SPV4 (fond d'investissement à durée de vie limitée) et Primus (fond commun de placement pour l'innovation) en tant que passif financier. Il convient de noter que le risque du Groupe Compagnie Lebon, ainsi que celui des fonds, est limité au seul montant de leur participation. En effet, aucune disposition statutaire ou contractuelle n'engage le Groupe ou les fonds à remettre de la trésorerie ou un instrument financier aux « Intérêts relatifs aux participations dans les fonds d'investissement », les distributions prévues dans le cadre de la liquidation des fonds étant limitées à la seule trésorerie disponible dans les sociétés. Note 3 Faits marquants de la période En mars 2020, l'Organisation Mondiale de la Santé a déclaré que la maladie infectieuse respiratoire COVID-19 constituait une pandémie mondiale. Cette pandémie, ci-après « la crise du COVID-19 », a engendré des effets significatifs avec un fort ralentissement de l'économie mondiale pour la quasi-totalité des secteurs d'activité, notamment pendant la période de confinement. Le Groupe a pris une série de mesures d'urgence dès l'annonce du confinement en France afin d'assurer au mieux la poursuite de ses activités dans le respect de la sécurité de ses salariés, le maintien de sa solidité financière et la préservation de ses besoins en liquidité. Dès la mi-mars, le Groupe a mis en place une Task Force pour évaluer, mettre en place et suivre les mesures nécessaires pour faire face à toutes les conséquences liées à la crise du Covid-19 : Un ensemble de dispositifs et d'aides a été mis en place par l'Etat (chômage partiel, report des échéances sociales et fiscales), par les banques (PGE, reports des échéances des crédits) et par les bailleurs (report et/ou franchise, échelonnement du paiement des loyers), dont a pu bénéficier le Groupe.

Un plan prévisionnel de trésorerie a été établi et est actualisé, si besoin mensuellement, en fonction des données reçues et des projections de reprise.

Les conséquences financières de la pandémie seront certes réduites par les diverses mesures prises par le

Gouvernement pour soutenir l'économie mais trop d'incertitudes demeurent actuellement pour évaluer les impacts à moyen terme sur les résultats du Groupe. Malgré la reprise des activités, les incertitudes qui subsistent notamment sur les métiers du Thermalisme et de l'Hôtellerie, ne nous permettent pas de donner de perspectives de chiffre d'affaires et de résultats pour l'année. Cependant, l'ensemble des données actuelles montre que le Groupe, avec toutes les mesures d'accompagnement connues, est en mesure de faire face aux besoins de trésorerie indispensables pour passer cette crise et reprendre son activité. Les effets de la crise du COVID-19 sur les états financiers consolidés du Groupe, ainsi que les principales hypothèses retenues, sont détaillés ci-après par métier et par indicateur financier. Les impacts ne couvrent que le premier semestre 2020, étant rappelé que les effets de cette crise devraient se poursuivre sur le second semestre de l'exercice. Impact du COVID-19 par métier Capital Investissement Au cours du 1er semestre, l'équipe a été mobilisée afin de suivre étroitement l'activité des différentes participations et assurer la pérennité des investissements face à la crise COVID19. A cet égard, le portefeuille a bien résisté, aucune participation directe n'a requis de ré-injection de capital et aucune n'est en résultat négatif du fait de la crise, ceci est valable pour nos deux participations consolidées. Aucune dépréciation d'actifs, ni provision particulière au regard de la crise COVID 19 n'a été comptabilisée. Aucun nouvel investissement n'a été réalisé cours de cette période. Immobilier Il est aujourd'hui difficile d'estimer les perspectives d'évolution des marchés immobiliers. Cependant, malgré un contexte difficile, l'équipe a mené à son terme la cession de l'immeuble situé rue Oberkampf à Paris, acquis en 2019, dont la vente a été signée le 31 mars et poursuit la mise en vente d'une partie des portefeuilles Eleven et Straw, dont les durées de baux ont été allongées en contrepartie d'un allègement des loyers pendant la période de confinement. Au niveau des acquisitions, deux promesses d'achat ont été signées sur deux immeubles à redévelopper à moyen terme situés dans l'est parisien. 8 Hôtellerie L'activité de l'Hôtellerie a été fortement perturbée par les effets sanitaires et économiques de la crise de COVID-19 : La propagation du virus d'abord en Asie, et qui s'est poursuivie en Europe puis en Amérique a entraîné un arrêt du trafic aérien mondial. De nombreux pays ont mis en place des restrictions de voyage et déplacement, voire la fermeture de leurs frontières ;

Les décisions des pouvoirs publics liées au contexte de crise sanitaire et les mesures de confinement ont contraint le Groupe à fermer la totalité de ses hôtels à partir de la mi-mars. A l'annonce du déconfinement en mai, certains hôtels ont pu réouvrir progressivement. Le mois de juin a montré de légers signes d'amélioration mais le taux d'occupation des hôtels ouverts reste en très deçà des taux habituels notamment sur les hôtels parisiens. Au 30 juin, sur les 13 hôtels gérés par Esprit de France, seuls 6 établissements étaient ouverts. Pour faire face à cette situation, le Groupe a mis en œuvre le dispositif d'activité partielle pour une partie importante du personnel des hôtels. Ces mesures ont été étendues jusqu'à fin décembre pour le secteur du Tourisme. Pour les hôtels qui ont réouverts, un nouveau protocole de nettoyage des chambres a été mis en place et des mesures sanitaires ont été adoptées afin de sécuriser le personnel et les clients (masques, gel hydro alcoolique, formation aux gestes barrières, …). Dans un contexte de forte incertitude, la réouverture des autres établissements du Groupe va dépendre d'une éventuelle seconde vague de l'épidémie et également de la reprise du trafic aérien. Thermalisme Les Thermes de Brides-les-Bains ont réalisé d'importants travaux fin 2019 et début 2020 afin de garantir la sécurité sanitaire de l'approvisionnement et le stockage de l'eau thermale. Cette décision est une solution apportée au problème bactériologique ayant mené à la fermeture des Thermes au cours de la saison 2019. En raison de l'épidémie mondiale de maladie à coronavirus, la Direction Générale de la Santé (DGS) a pris la décision d'impos er la fermeture de tous les établissements thermaux de France, au nombre desquels ceux de Brides-les-Bains et Allevard. la suite du déconfinement, des mesures sanitaires et de nouveaux protocoles de soins ont été mis en place afin de permettre la réouverture des thermes, tout en garantissant la sécurité des curistes et du personnel. Les thermes de Brides et d'Allevard ont ainsi pu rouvrir le 29 juin, et la saison thermale a pu être prolongée exceptionnellement jusqu'au 21 novembre 2020. Impact du COVID 19 sur les indicateurs financiers et principales hypothèses retenues Charges des activités Recours au dispositif d'activité partielle et impact sur les charges de personnel Sur l'Hôtellerie et le Thermalisme, et dans une moindre mesure sur la holding, une grande partie du personnel a été placé au chômage partiel. Le Groupe a ainsi pu bénéficier d'une indemnisation par l'Etat de l'activité partielle. Cette subvention d'exploitation, au sens IAS 20, est présentée en diminution des charges de personnel. Loyers Du fait de la crise du COVID-19, des demandes de report et / ou de franchise de loyers sur l'Hôtellerie ont été demandées aux bailleurs. Au 30 juin, seule une franchise d'un trimestre sur l'hôtel du Louvre Lens a été obtenue pour un montant de 78K€ et comptabilisée intégralement en résultat au 30 juin 2020, conformément à l'amendement IFRS 16 COVID (voir supra). Les négociations sont toujours en cours avec les autres bailleurs. Dettes financières Sur l'Hôtellerie et le Thermalisme, le Groupe a sollicité des Prêts Garantis par l'Etat (PGE) mis en place par le Gouvernement afin d'aider financièrement les entreprises (voir Note 5.15). Ces prêts, d'un montant pouvant aller jusqu'à 25% du chiffre d'affaires 2019, ont été demandés sur les hôtels et les établissements thermaux de Brides et Allevard. Ces prêts sont consentis pour une durée initiale d'an à un taux de 0% avec une prime de garantie de 50bp. Ils sont prorogeables à l'issue de la première année sur une durée pouvant aller d'un à cinq ans. L'option de prorogation n'ayant pas été actée à ce jour, le Groupe a considéré ces prêts comme des emprunts financiers à moins d'un an, accordés aux conditions de marché des emprunts similaires. La juste valeur des prêts à leur date de mise en place est donc égale à leur valeur nominale. 9 Valorisation des actifs Actifs valorisés à la juste valeur La crise sanitaire, bien qu'exceptionnelle et brutale, ne remet pas en cause les méthodes et principes de valorisation du Groupe. Valorisation des Immeubles de placement (option IAS 40 JV) Étant donné l'impact futur inconnu que le COVID19 pourrait avoir sur le marché immobilier, aucune variation de juste valeur sur les immeubles de placement n'a été comptabilisée au 30 juin. Des expertises seront réalisées lors de l'arrêté du 31 décembre. Valorisation sur le Capital Investissement Les évaluations des titres en portefeuille ont été réalisées par les équipes de gestion conformément aux lignes directrices de l'IPEV (International Private Equity Valuation). La principale difficulté à valoriser les portefeuilles réside dans l'évaluation de l'impact de la crise Covid sur les entreprises et sur le rythme de la reprise. Ainsi, des adaptations sans modification de méthodologie ont été intégrées afin de tenir compte du caractère exceptionnel de la crise et de ses impacts plus ou moins marqués sur les entreprises en fonction de leurs secteurs d'activités. Actifs hôteliers et thermaux : Test de dépréciation Compte tenu de la perte d'activité liée au Covid-19 et aux incertitudes sur la reprise, le Groupe a considéré qu'il existait des indices de perte de valeur, et a réalisé des tests de dépréciations afin d'examiner la valeur recouvrable de ses goodwills et de ses actifs, sur les secteurs du Thermalisme et de l'Hôtellerie. Les modalités de réalisation de ces tests sont détaillées dans la note 5.10. Sur la base de ces tests, aucune perte de valeur n'a été reconnue. En fonction des perspectives de reprise des activités, de nouveaux tests seront réalisés en fin d'année. Continuité d'exploitation et gestion de la liquidité Dans ce contexte de crise sanitaire, le Groupe a mis en place des mesures afin de préserver sa trésorerie, comprenant le recours au chômage partiel, des demandes de franchise ou report des loyers, le report des échéances d'emprunt, la mise en place de PGE, le report de paiement des échéances sociales, l'absence de dividendes versés par la Compagnie Lebon à ses actionnaires. Les projets d'investissements ont été suspendus temporairement et seront étudiés au regard de l'évolution de la situation. En conséquence, à la date d'arrêté des comptes semestriels au 30 juin 2020, le principe de continuité d'exploitation, pour au moins les 12 mois à venir, n'est pas remis en cause. Note 4 Secteurs opérationnels La Compagnie LEBON est organisée autour 2 secteurs (Exploitation et Financier) répartis en 4 métiers opérationnels et une Activité Patrimoniale (les secteurs au sens IFRS 8 correspondant aux métiers au sein de la Compagnie Lebon) : Secteur Exploitation - le Groupe exploite les actifs des métiers suivants : Métier de l'Hôtellerie avec les 13 hôtels gérés par Esprit de France,

Métier du Thermalisme avec les établissements thermaux de Brides-les-Bains,Salins-les-Thermes et Allevard, ainsi que les deux hôtels de Brides-les-Bains,

Brides-les-Bains,Salins-les-Thermes et Allevard, ainsi que les deux hôtels de Brides-les-Bains, Activité Patrimoniale avec l'exploitation de l'immeuble utilisé par le Groupe comme siège social (24 rue Murillo

Paris 8 ème ) qui est également loué partiellement à un preneur externe au Groupe, et l'exploitation de places de parkings. Secteur Financier - le Groupe gère des actifs en qualité d'« asset manager », c'est à dire d'un point de vue financier avec l'objectif de création de valeur, des métiers suivants : Métier du Capital Investissement composé de l'investissement direct dans des PME, et de l'investissement indirect dans des fonds spécialisés de Private Equity,

Métier de l'Immobilier qui consiste à valoriser des actifs immobiliers (développement, restructuration, …). La note 4 présente les états de synthèse selon le reporting opérationnel, et une réconciliation avec les états financiers IFRS. Les informations du reporting opérationnel sont analysées et commentées dans le rapport de gestion et le communiqué de presse sur les résultats annuels. Note 4.1 Contribution au compte de résultat par secteur d'activité (métier) 10 Compte de résultat par métier selon le reporting interne (IFRS 8) pour l'exercice clos au 30 juin 2020 (en K€) Hôtellerie Thermalisme Immobilier Capital Activité Total métiers au investissement patrimoniale 30/06/2020 Chiffre d'affaires 7 529 915 15 239 201 124 24 009 Achats consommés et charges externes (5 248) (1 601) (10 473) (380) (72) (17 775) Charges de personnel (5 240) (1 451) (377) (710) 0 (7 778) Impôts et taxes (240) (247) (220) (156) (18) (880) Résultat Opérationnel avant loyers et Managements Fees (3 199) (2 384) 4 169 (1 045) 34 (2 424) (secteur hôtellerie) Locations immobilières (secteur hôtellerie) (2 642) 0 0 0 0 (2 642) Managements fees (secteur hôtellerie) (50) 0 0 0 0 (50) Résultat brut d'exploitation (5 890) (2 384) 4 169 (1 045) 34 (5 116) Dotations, nettes de reprises, sur amortis, dépréciations et provisions (2 998) (1 045) (188) (36) (128) (4 395) Résultat sur titres de capital investissement 0 0 (677) (2 578) 0 (3 255) Autres produits et charges du résultat des activités 253 4 78 0 0 335 Résultat des activités (8 635) (3 425) 3 383 (3 659) (94) (12 431) Coût de l'endettement financier (328) (159) (255) (26) (277) (1 044) Autres produits et charges financiers (23) (49) 165 19 (90) 21 Résultat de cession des filiales 0 0 430 0 0 430 Quote-part du résultat des sociétés mises en équivalence 0 0 318 0 0 318 Répartition des charges de holding entre les secteurs (429) (32) (167) (167) 0 (795) Résultat avant impôts (9 416) (3 665) 3 874 (3 833) (461) (13 501) Impôt sur les bénéfices 155 (19) (1 540) (311) 27 (1 687) Résultat net de l'ensemble consolidé (9 261) (3 684) 2 335 (4 144) (434) (15 189) Part du Groupe (7 706) (3 654) (47) (4 144) (434) (15 984) Participations ne donnant pas le contrôle (intérêts minoritai (1 555) (30) 2 381 0 0 796 Tableau de passage du compte de résultat métiers (selon IFRS 8) au compte de résultat IFRS pour l'exercice au 30 juin 2020 Total métiers Retraitements Retraitements Retraitements Retraitements Retraitements Total IFRS au (en K€) Capital Activité 30/06/2020 Hôtellerie Thermalisme Immobilier 30/06/2020 investissement patrimoniale Chiffre d'affaires 24 009 (1 401) 0 0 18 698 22 41 328 Achats consommés et charges externes (17 775) 1 002 10 0 (7 669) 1 061 (23 371) Charges de personnel (7 778) 979 0 0 (10 571) (1 348) (18 719) Impôts et taxes (880) 36 0 0 (380) (82) (1 305) Résultat Opérationnel avant loyers et Managements Fees (2 424) 617 10 0 77 (347) (2 068) (secteur hôtellerie) Locations immobilières (secteur hôtellerie) (2 642) 2 642 0 0 0 0 0 Managements fees (secteur hôtellerie) (50) 50 0 0 0 0 0 Résultat brut d'exploitation (5 116) 3 308 10 0 77 (347) (2 068) Dotations, nettes de reprises, sur amortis, dépréciations et provisions (4 395) (597) (10) 0 (880) (105) (5 987) Résultat sur titres de capital investissement (3 255) 0 0 0 (237) 0 (3 492) Autres produits et charges du résultat des activités 335 (0) 0 0 (76) 0 259 Résultat des activités (12 431) 2 711 0 0 (1 115) (452) (11 287) Coût de l'endettement financier (1 044) (52) (0) 0 (985) 0 (2 081) Autres produits et charges financiers 21 31 0 0 (13) 0 39 Résultat de cession des filiales 430 0 0 0 0 0 430 Quote-part du résultat des sociétés mises en équivalence 318 (1 423) 0 0 0 0 (1 105) Répartition des charges de holding entre les secteurs (795) 429 32 167 167 0 0 Résultat avant impôts (13 501) 1 696 32 167 (1 947) (452) (14 005) Impôt sur les bénéfices (1 687) (43) 0 0 174 (343) (1 899) Résultat net de l'ensemble consolidé (15 189) 1 654 32 167 (1 772) (795) (15 903) Part du Groupe (15 984) 261 32 167 (667) (795) (16 986) Participations ne donnant pas le contrôle (intérêts minoritai 796 1 393 0 0 (1 106) 0 1 083 Pour le métier de l'Hôtellerie, les retraitements correspondent : à l'intégration du compte de résultat de Madeleine Premier en intégration globale (impact sur l'ensemble des postes du compte de résultat et neutralisation de la quote-part du résultat des sociétés mises en équivalence), à la neutralisation des impacts de la norme IFRS 16, à l'affectation des charges de la holding. Pour les métiers du Thermalisme et de l'Immobilier, les principaux retraitements correspondent à l'allocation des charges de la holding. 11 Pour le métier du Capital Investissement, les retraitements correspondent : à la valorisation des participations directes dans les sociétés Sécurinfor et Quadrilatère, à la juste valeur comme les autres participations, et non comme des filiales consolidées, à l'affectation des charges de la holding. Pour l'Activité Patrimoniale, les retraitements correspondent à la réaffectation des charges de la holding. Afin de ne pas perturber la lecture des comptes, les charges ont été réparties sur une ligne distincte « Répartition des charges de holding entre les secteurs ». Comptes 2019 « Retraités » L'information sectorielle comparative au 30 juin 2019 a été retraitée comme cela est prévu dans IFRS 8. Les retraitements suivants ont été effectués sur les comptes 2019 : intégration du compte de résultat de Madeleine Premier en intégration globale (impact sur l'ensemble des postes du compte de résultat et neutralisation de la quote-part du résultat des sociétés mises en équivalence), neutralisation des impacts de la norme IFRS 16, affectation des charges de la holding. Sur le Capital Investissement, la participation dans la société Sécurinfor n'ayant été consolidée qu'au 31 décembre 2019, il est sans impact sur le l'information sectorielle retraitée 30/06/2019. Compte de résultat par métier selon le reporting interne (IFRS 8) pour l'exercice clos au 30 juin 2019 (en K€) Hôtellerie Thermalisme Immobilier Capital Activité Total métiers au investissement patrimoniale 30/06/2019 Chiffre d'affaires 22 357 4 316 1 931 382 89 29 075 Achats consommés et charges externes (8 788) (2 500) (3 136) (412) (100) (14 935) Charges de personnel (8 825) (3 740) (554) (608) 0 (13 727) Impôts et taxes (611) (349) (138) (137) (10) (1 245) Résultat Opérationnel avant loyers et Managements Fees 4 133 (2 273) (1 896) (774) (21) (832) (secteur hôtellerie) Locations immobilières (secteur hôtellerie) (2 538) 0 0 0 0 (2 538) Managements fees (secteur hôtellerie) (50) 0 0 0 0 (50) Résultat brut d'exploitation 1 545 (2 273) (1 896) (774) (21) (3 420) Dotations, nettes de reprises, sur amortis, dépréciations et pro (2 673) (1 343) (1 292) (3) (127) (5 439) Résultat sur immeubles de placement 0 0 14 643 0 0 14 643 Résultat sur titres de capital investissement 0 0 245 1 779 (4) 2 020 Autres produits et charges du résultat des activités 13 2 492 42 0 0 2 546 Résultat des activités (1 115) (1 125) 11 741 1 001 (153) 10 350 Coût de l'endettement financier (384) (194) (485) (17) (109) (1 190) Autres produits et charges financiers 3 (38) 741 0 (107) 599 Résultat de cession des filiales 0 0 (227) 0 0 (227) Quote-part du résultat des sociétés mises en équivalence 0 0 103 0 0 103 Répartition des charges de holding entre les secteurs (558) (37) (276) (199) 0 (1 070) Résultat avant impôts (2 054) (1 394) 11 597 785 (370) 8 565 Impôt sur les bénéfices 263 110 (4 108) 85 (9) (3 659) Résultat net de l'ensemble consolidé (1 791) (1 284) 7 489 870 (378) 4 906 Part du Groupe (1 030) (1 266) 4 739 870 (378) 2 936 Participations ne donnant pas le contrôle (intérêts minoritair (761) (19) 2 750 0 0 1 970 12 Tableau de passage du compte de résultat métiers (selon IFRS 8) au compte de résultat IFRS pour l'exercice au 30 juin 2019 Total métiers Retraitements Retraitements Retraitements Retraitements Retraitements Total IFRS au (en K€) Capital Activité 30/06/2019 Hôtellerie Thermalisme Immobilier 30/06/2019 investissement patrimoniale Chiffre d'affaires 29 075 (3 912) 0 0 0 17 25 180 Achats consommés et charges externes (14 935) 1 699 10 0 0 868 (12 359) Charges de personnel (13 727) 1 907 0 0 0 (1 889) (13 709) Impôts et taxes (1 245) 42 0 0 0 (136) (1 339) Résultat Opérationnel avant loyers et Managements Fees (832) (264) 10 0 0 (1 140) (2 226) (secteur hôtellerie) Locations immobilières (secteur hôtellerie) (2 538) 2 538 0 0 0 0 0 Managements fees (secteur hôtellerie) (50) 50 0 0 0 0 0 Résultat brut d'exploitation (3 420) 2 324 10 0 0 (1 140) (2 226) Dotations, nettes de reprises, sur amortis, dépréciations et pro (5 439) (687) (10) 0 0 (18) (6 154) Résultat sur immeubles de placement 14 643 0 0 0 0 0 14 643 Résultat sur titres de capital investissement 2 020 0 0 0 0 0 2 020 Autres produits et charges du résultat des activités 2 546 33 0 0 0 (2) 2 577 Résultat des activités 10 350 1 669 0 0 0 (1 160) 10 859 Coût de l'endettement financier (1 190) 21 (0) 0 0 0 (1 169) Autres produits et charges financiers 599 51 0 0 0 0 649 Résultat de cession des filiales (227) 0 0 0 0 0 (227) Quote-part du résultat des sociétés mises en équivalence 103 (825) 0 0 0 0 (722) Répartition des charges de holding entre les secteurs (1 070) 558 37 276 199 0 0 Résultat avant impôts 8 565 1 474 37 276 199 (1 160) 9 391 Impôt sur les bénéfices (3 659) (406) 0 0 0 90 (3 975) Résultat net de l'ensemble consolidé 4 906 1 068 37 276 199 (1 070) 5 416 Part du Groupe 2 936 340 37 276 199 (1 070) 2 717 Participations ne donnant pas le contrôle (intérêts minoritair 1 970 729 0 0 0 0 2 699 Note 4.2 Contribution à l'état de la situation financière par secteur d'activité (métier) Ventilation de l'état de situation financière au 30 juin 2020 par métier et selon le reporting interne (IFRS 8) (en K€) Hôtellerie Thermalisme Immobilier Capital Activité Eliminations Total métiers au investissement patrimoniale inter secteurs 30/06/2020 Immeubles de placement et stock d'immeubles 0 0 20 997 0 6 669 0 27 666 Titres en portefeuille 0 20 5 373 72 809 0 0 78 202 Participations dans les sociétés mises en équivalence 0 0 4 379 0 0 0 4 379 Autres actifs non courants 110 438 33 813 2 065 9 8 354 0 154 678 Actifs non courants 110 438 33 833 32 814 72 817 15 023 0 264 925 Stocks 634 314 0 0 0 0 948 Trésorerie et équivalents de trésorerie 6 280 871 7 771 1 060 7 843 0 23 826 Autres actifs courants 6 780 2 526 33 607 22 872 5 507 (56 591) 14 701 Actifs courants 13 694 3 712 41 378 23 932 13 350 (56 591) 39 475 Total de l'actif 124 132 37 545 74 192 96 749 28 374 (56 591) 304 400 (en K€) Hôtellerie Thermalisme Immobilier Capital Activité Eliminations Total métiers au investissement patrimoniale inter secteurs 30/06/2020 Capitaux propres part du Groupe 62 971 15 644 45 310 94 946 (64 526) 0 154 345 Intérêts minoritaires (participations ne donnant pas le contrôle) 2 475 61 2 084 0 0 0 4 620 Capitaux propres d'ensemble 65 446 15 705 47 394 94 946 (64 526) 0 158 965 Intérêts relatifs aux participations dans les fonds 0 0 0 0 0 0 0 Emprunts et dettes financières 33 302 15 377 3 891 0 85 746 (53 958) 84 359 Autres passifs non courants 3 516 645 167 271 3 438 0 8 037 Passifs non courants 36 819 16 022 4 058 271 89 184 (53 958) 92 396 Emprunts et dettes financières 9 094 2 043 17 890 0 1 273 0 30 300 Autres passifs courants 12 773 3 775 4 849 1 532 2 442 (2 633) 22 739 Passifs courants 21 867 5 818 22 740 1 532 3 715 (2 633) 53 039 Total du passif et capitaux propres 124 132 37 545 74 192 96 749 28 374 (56 591) 304 400 13 Passage de l'état de situation financière par métier (IFRS 8) à l'état de situation financière IFRS au 30 juin 2020 Total métiers au Retraitements Retraitements Retraitements Retraitements Retraitements Total IFRS au (en K€) Capital Activité 30/06/2020 Hôtellerie Thermalisme Immobilier 30/06/2020 investissement patrimoniale Immeubles de placement et stock d'immeubles 27 666 0 0 (20 997) 0 0 6 669 Titres en portefeuille 78 202 0 0 0 (18 183) 0 60 019 Participations dans les sociétés mises en équivalence 4 379 1 471 0 0 0 0 5 850 Autres actifs non courants 154 678 3 701 43 0 83 379 0 241 801 Actifs non courants 264 925 5 172 43 (20 997) 65 196 0 314 339 Stocks 948 (228) 0 20 997 715 0 22 431 Trésorerie et équivalents de trésorerie 23 826 (1 834) 0 0 10 444 0 32 436 Autres actifs courants 14 701 3 945 0 0 14 458 0 33 104 Actifs courants 39 475 1 883 0 20 997 25 616 0 87 971 Total de l'actif 304 400 7 055 43 0 90 813 0 402 310 Total métiers au Retraitements Retraitements Retraitements Retraitements Retraitements Total IFRS au (en K€) Capital Activité 30/06/2020 Hôtellerie Thermalisme Immobilier 30/06/2020 investissement patrimoniale Capitaux propres part du Groupe 154 345 (605) (0) 0 (676) 0 153 063 Intérêts minoritaires (participations ne donnant pas le contrôle) 4 620 (1 882) (0) 0 0 0 2 738 Capitaux propres d'ensemble 158 965 (2 487) (0) 0 (676) 0 155 801 Intérêts relatifs aux participations dans les fonds 0 0 0 0 18 846 0 18 846 Emprunts et dettes financières 84 359 13 567 23 0 48 760 0 146 709 Autres passifs non courants 8 037 (352) 0 0 434 0 8 119 Passifs non courants 92 396 13 215 23 0 49 194 0 154 828 Emprunts et dettes financières 30 300 (86) 20 0 4 696 0 34 930 Autres passifs courants 22 739 (3 587) 0 0 18 753 0 37 905 Passifs courants 53 039 (3 673) 20 0 23 449 0 72 835 Total du passif et capitaux propres 304 400 7 055 43 0 90 813 0 402 310 Les retraitements indiqués en note 4.1 ont également eu des impacts sur l'état de situation financière du Groupe. A noter que pour l'immobilier, les stocks d'immeubles ont été reclassés en actifs non courants, car ils ont une durée de détention supérieure à un an. Ventilation de l'état de situation financière au 31 décembre 2019 par métier et selon le reporting interne (IFRS 8 retraité) Hôtellerie Thermalisme Immobilier Capital Activité Eliminations Total métiers (en K€) Investissement patrimoniale inter-secteurs 31/12/2019 Immeubles de placement et stock d'immeubles 0 0 29 955 0 6 669 0 36 624 Titres en portefeuille 0 20 6 041 74 709 0 0 80 770 Participations dans les sociétés mises en équivalence 0 0 5 923 0 0 0 5 923 Autres actifs non courants 113 410 32 825 3 005 8 8 477 0 157 725 Actifs non courants 113 410 32 845 44 925 74 716 15 146 0 281 042 Stocks 607 282 0 0 0 0 890 Trésorerie et équivalents de trésorerie 3 872 1 222 17 879 1 546 7 467 0 31 985 Autres actifs courants 7 539 2 546 32 108 9 513 18 255 (53 571) 16 391 Actifs courants 12 018 4 050 49 987 11 059 25 723 (53 571) 49 266 TOTAL de l'Actif 125 428 36 895 94 911 85 776 40 869 (53 571) 330 308 Capitaux propres part du Groupe 66 229 15 536 53 373 72 746 (37 332) 0 170 553 Intérêts minoritaires (participations ne donnant pas le contrôle) 4 033 92 3 374 0 0 0 7 498 Capitaux propres d'ensemble 70 262 15 628 56 747 72 746 (37 332) 0 178 051 Intérêts relatifs aux participations dans les fonds 0 0 0 0 0 0 0 Emprunts et dettes financières non courants 35 030 15 892 4 688 11 641 69 806 (50 993) 86 064 Autres passifs non courants 4 739 630 168 56 3 432 0 9 024 Passifs non courants 39 769 16 522 4 856 11 697 73 238 (50 993) 95 088 Emprunts et dettes financières courants 3 388 1 917 23 126 0 1 693 0 30 124 Autres passifs courants 12 010 2 828 10 183 1 333 3 269 (2 578) 27 045 Passifs courants 15 398 4 745 33 309 1 333 4 962 (2 578) 57 169 TOTAL du Passif 125 428 36 895 94 911 85 776 40 869 (53 571) 330 308 14 Passage de l'état de situation financière par métier (IFRS 8) à l'état de situation financière IFRS au 31 décembre 2019 Total métiers Retraitements Retraitements Retraitements Retraitements Retraitements Total IFRS Capital Activité (en K€) 31/12/2019 Hôtellerie Thermalisme Immobilier 31/12/2019 Investissement patrimoniale Immeubles de placement et stock d'immeubles 36 624 0 0 (29 955) 0 0 6 669 Titres en portefeuille 80 770 0 0 0 (18 047) 0 62 723 Participations dans les sociétés mises en équivalence 5 923 2 894 0 0 0 0 8 817 Autres actifs non courants 157 725 (13 746) 0 0 68 149 0 212 128 Actifs non courants 281 042 (10 851) 0 (29 955) 50 102 0 290 337 Stocks 890 (201) 0 29 955 691 0 31 335 Trésorerie et équivalents de trésorerie 31 985 (1 423) 0 0 15 651 0 46 214 Autres actifs courants 16 391 3 802 0 0 21 476 0 41 668 Actifs courants 49 266 2 178 0 29 955 37 817 0 119 217 TOTAL de l'Actif 330 308 (8 673) 0 0 87 919 0 409 554 Capitaux propres part du Groupe 170 553 (437) 0 0 (5 972) 0 164 144 Intérêts minoritaires (participations ne donnant pas le con 7 498 (3 275) 0 0 0 0 4 224 Capitaux propres d'ensemble 178 051 (3 712) 0 0 (5 972) 0 168 368 Intérêts relatifs aux participations dans les fonds 0 0 0 0 13 218 0 13 218 Emprunts et dettes financières non courants 86 064 (807) 0 0 51 319 0 136 577 Autres passifs non courants 9 024 (1 768) 0 0 307 0 7 563 Passifs non courants 95 088 (2 575) 0 0 51 627 0 144 140 Emprunts et dettes financières courants 30 124 897 0 0 2 130 0 33 151 Autres passifs courants 27 045 (3 284) 0 0 26 917 0 50 678 Passifs courants 57 169 (2 387) 0 0 29 047 0 83 829 TOTAL du Passif 330 308 (8 673) 0 0 87 919 0 409 554 Note 5 Commentaires sur les états financiers IFRS au 30 juin 2020 Note 5.1 Chiffre d'affaires Le chiffre d'affaires est comptabilisé selon les principes d'IFRS 15. Le chiffre d'affaires de l'activité de promotion immobilière est dégagé sur les produits vendus au fur et à mesure de l'avancement des contrats. Lorsque le résultat de l'opération ne peut pas être estimé de façon fiable, les produits ne sont comptabilisés qu'à hauteur des charges recouvrables. Les métiers de l'Hôtellerie et du Thermalisme reconnaissent les prestations quand elles sont effectuées. Sur le Capital Investissement, le chiffre d'affaires correspond au chiffre d'affaires des participations consolidées. (en K€) Au 30/06/2020 Au 30/06/2019 Au 31/12/2019 Filiales consolidées (ventes de biens et services) 18 893 24 642 Honoraires et divers 6 382 459 Total Chiffre d'affaires Capital Investissement 18 899 382 25 101 Prix de cession des biens immobiliers (promotion im 14 380 133 2 431 Loyers et charges facturées sur patrimoine immobilie 851 1 797 3 026 Honoraires et divers 8 16 Total Chiffre d'affaires Immobilier 15 239 1 931 5 473 Total Chiffre d'affaires Hôtellerie 6 129 18 445 38 627 Total Chiffre d'affaires Thermalisme 915 4 316 8 297 Loyers et charges facturées sur patrimoine immobilie 124 89 245 Honoraires et divers 1 800 1 758 3 229 Total Chiffre d'affaires Activité Patrimoniale 1 924 1 847 3 474 Elimination inter-secteurs (1 778) (1 741) (3 200) Total Chiffre d'affaires 41 328 25 180 77 773 Le chiffre d'affaires du Capital Investissement correspond au chiffre d'affaires réalisé par les deux sociétés consolidées, qui sont entrées dans le périmètre de consolidation au cours du 2ème semestre 2019, Sécurinfor à hauteur de 11,4M€ et Quadrilatère pour 7,5M€. Sur l'Immobilier, le chiffre d'affaires correspond à la cession de l'immeuble rue Oberkampf. Sur le Thermalisme et l'Hôtellerie, la baisse du chiffre par rapport au 30 juin 2019 est directement liée à la fermeture des établissements en raison du Covid-19. 15 Note 5.2 Charges des activités Les achats consommés et charges externes regroupent l'ensemble des coûts imputables au chiffre d'affaires et les frais de fonctionnement généraux. (en K€) Au 30/06/2020 Au 30/06/2019 Au 31/12/2019 Achats consommés et variation de stocks 8 050 412 9 937 Salaires et charges sociales 11 281 608 13 689 Impôts et taxes 535 137 859 Autres produits et charges du résultat des activités 76 (0) (32) Total Charges des activités Capital Investissement 19 942 1 156 24 453 Prix de revient des biens immobiliers vendus 9 445 965 2 868 Autres achats consommés 1 028 2 170 3 507 Salaires et charges sociales 377 554 1 041 Impôts et taxes 220 138 689 Autres produits et charges du résultat des activités (78) (42) 2 Total Charges des activités Immobilier 10 992 3 785 8 107 Achats consommés et variation de stocks 4 246 7 089 14 378 Salaires et charges sociales 4 262 6 918 13 719 Impôts et taxes 203 568 1 012 Autres produits et charges du résultat des activités (253) (46) (58) Total Charges des activités Hôtellerie 8 458 14 530 29 051 Achats consommés et variation de stocks 1 591 2 490 4 506 Salaires et charges sociales 1 451 3 740 6 673 Impôts et taxes 247 349 565 Autres produits et charges du résultat des activités (4) (2 492) (2 144) Total Charges des activités Thermalisme 3 285 4 088 9 600 Achats consommés et variation de stocks 789 973 1 820 Salaires et charges sociales 1 348 1 889 3 262 Impôts et taxes 100 146 214 Autres produits et charges du résultat des activités (0) 2 (33) Total Charges des activités Activité Patrimoniale 2 237 3 010 5 263 Elimination inter-secteurs (1 778) (1 741) (3 200) Total Charges des activités 43 136 24 829 73 276 Sur le Capital Investissement, l'augmentation des charges d'activités est liée à la consolidation des filiales Sécurinfor et Quadrilatère. Sur le Thermalisme et l'Hôtellerie, la baisse des charges s'explique par la fermeture des établissements et les mesures d'adaptation prises par le Groupe pour faire face à la crise, ainsi que par les aides gouvernementales relatives aux mesures de chômage partiel. Note 5.3 Résultat sur Immeubles de placement Le Groupe COMPAGNIE LEBON a retenu la méthode de la juste valeur, option prévue dans la norme IAS40, pour comptabiliser les immeubles de placement. La variation de la juste valeur sur l'exercice est comptabilisée en résultat. La juste valeur est déterminée sur la base d'expertises externes, réalisées par des experts indépendants, ou internes , et est présentée hors droit d'enregistrements, calculée au 31 décembre, sauf en cas d'indice de perte de valeur au 30 juin. Les méthodes d'évaluation utilisées sont la méthode par capitalisation des revenus, méthode par comparaison, ainsi que par actualisation des rendements locatifs. Les expertises sont notamment basées sur le revenu locatif des contrats de location en cours, en tenant compte des conditions de marché actuelles. Au 30 juin, aucune expertise n'a été réalisée et aucune variation de valeur n'a été comptabilisée. 16 Note 5.4 Résultat sur titres en portefeuille Le compte de résultat intègre les variations de juste valeur des titres en portefeuille sur l'exercice. Conformément à la norme IAS 28, le Groupe a choisi d'utiliser l'option lui permettant de comptabiliser à la juste valeur par résultat les titres des sociétés du secteur Capital Investissement dans lesquelles le Groupe COMPAGNIE LEBON détient une participation minoritaire. (en K€) Au 30/06/2020 Au 30/06/2019 Au 31/12/2019 Résultat/autres créances des titres portefeuille 223 332 551 Plus-values nettes des cessions de titres en portefeuille 70 774 Moins-values nettes des cessions de titres en portefeuille (76) (2) Variation de juste valeur des titres en portefeuille (2 962) 1 376 3 052 Total Résultat sur titres en portefeuille Capital Investissement (2 815) 1 779 4 375 Résultat/autres créances des titres portefeuille 69 75 151 Plus-values nettes des cessions de titres en portefeuille 150 Moins-values nettes des cessions de titres en portefeuille (127) (127) Variation de juste valeur des titres en portefeuille (746) 297 (638) Total Résultat sur titres en portefeuille Immobilier (677) 245 (463) Variation de juste valeur des titres en portefeuille (4) Total Résultat sur titres en portefeuille Activité Patrimoniale (4) Total Résultat sur titres en portefeuille (3 492) 2 020 3 912 Sur le Capital Investissement, la variation de juste valeur est principalement liée à la revalorisation du fonds PMC II et des lignes de participations détenues par PMC 1. Note 5.5 Autres produits et charges financiers et coût de l'endettement financier Le coût de l'endettement financier correspond au coût de la dette gérée par métier. Les autres produits et charges financiers correspondant principalement à la gestion de trésorerie centralisée ne sont pas présentés dans le résultat sectoriel (voir Note 5.20 - Trésorerie et Equivalents de Trésorerie). (en K€) Au 30/06/2020 Au 30/06/2019 Au 31/12/2019 Intérêts des emprunts Capital Investissement (985) (1 188) Intérêts des emprunts Immobilier (255) (485) (954) Intérêts des emprunts Hôtellerie (363) (343) (676) Intérêts des emprunts Thermalisme (158) (190) (366) Intérêts des emprunts Activité Patrimoniale (321) (151) (330) Total du coût de l'endettement financier (2 081) (1 169) (3 514) La hausse des intérêts par rapport au 1er semestre 2019 provient essentiellement des intérêts d'emprunts des filiales consolidées Sécurinfor et Quadrilatère. (en K€) Au 30/06/2020 Au 30/06/2019 Au 31/12/2019 Intérêts perçus 159 238 459 Gains de change 8 5 25 Autres produits financiers 2 506 587 Total des autres produits financiers 170 749 1 071 Pertes de change 1 (10) (28) Autres charges financières 130 110 250 Pertes sur équivalents de trésorerie 2 Total des autres charges financières 131 100 224 Total des autres produits et charges financiers 39 649 848 17 Note 5.6 Dotations, nettes de reprises, sur amortissements, dépréciations et provisions (en K€) Au 30/06/2020 Au 30/06/2019 Au 31/12/2019 Dotations aux amortissements Immobilisations incorporelles 165 119 253 Immobilisations corporelles 5 079 4 448 9 602 Dotations aux dépréciations et provisions Avantages au personnel 199 20 97 Autres dotations aux provisions pour risques et charges 379 1 687 729 Autres actifs financiers 152 2 4 Clients et autres débiteurs 25 16 22 Total des dotations 5 998 6 292 10 706 Reprise des dépréciations et provisions Avantages au personnel 7 Autres reprises sur provisions pour risques et charges 2 127 2 654 Stocks 626 Clients et autres débiteurs 10 11 51 Total des reprises 11 138 3 339 Montants nets Amortissements, Dépréciations et Provisions (5 987) (6 154) (7 368) Note 5.7 Acquisitions de l'exercice et Goodwill Lors de chaque acquisition, le Groupe détermine si la transaction constitue un regroupement d'entreprises au sens de la définition de la norme IFRS 3. Dans ce cas, la Compagnie Lebon procède à l'identification et l'évaluation à leur juste valeur de l'ensemble des actifs et passifs acquis parmi lesquels figurent notamment les actifs incorporels et corporels, les stocks, le s travaux en cours et l'ensemble des passifs. L'écart non affectable entre le prix des titres des sociétés acquises et la juste valeur des actifs et passifs ainsi évalués est appelé « Goodwill». Lorsque le prix excède la juste valeur, le goodwill est inscrit au bilan. Dans le cas inverse (goodwill « négatif »), cet écart est immédiatement comptabilisé en résultat. Les goodwill sont affectés à des unités génératrices de trésorerie, pour effectuer les tests de dépréciation, et ne sont pas amortis. (en K€) Au 30/06/2020 Au 31/12/2019 Goodwill Capital Investissement 74 182 63 157 Goodwill Immobilier Goodwill Hôtellerie 16 088 16 088 Goodwill Thermalisme 3 833 3 833 Goodwill Activité Patrimoniale Total Goodwill 94 103 83 078 La variation de goodwill du Capital Investissement sur le premier semestre 2020 est liée à l'évaluation finale du goodwill du groupe Sécurinfor acquis début 2019. Le goodwill du Capital Investissement comprend également un goodwill provisoire relatif à l'acquisition du groupe Quadrilatère fin 2019. 18 Note 5.8 Immobilisations incorporelles Dans le cadre de l'acquisition de SET Brides, le contrat de Délégation de Service Public (DSP) relatif à la concession thermale a été identifié et valorisé. Cet actif incorporel est amorti sur la durée résiduelle du contrat de DSP. Répartition des immobilisations incorporelles par nature : (en K€) Au 30/06/2020 Au 31/12/2019 Autres immobilisations incorporelles 556 432 Total immobilisations incorporelles Capital Investissement 556 432 Total immobilisations incorporelles Immobilier 0 0 Logiciels 48 68 Baux hôteliers 22 22 Autres immobilisations incorporelles 1 041 1 042 Total immobilisations incorporelles Hôtellerie 1 111 1 132 Logiciels 30 36 Baux hôteliers 320 320 Autres immobilisations incorporelles 2 134 2 207 Total immobilisations incorporelles Thermalisme 2 484 2 564 Autres immobilisations incorporelles 1 1 Total immobilisations incorporelles Activité Patrimoniale 1 1 Total immobilisations incorporelles 4 153 4 130 Tableau de variation des immobilisations incorporelles : (en K€) Au 30/06/2020 Au 31/12/2019 Valeur brute au 01/01 6 373 5 272 Acquisitions par voie de regroupement d'entreprise 1 098 Autres acquisitions 263 182 Sorties (178) Autres mouvements (670) Valeur brute au 30/06 5 966 6 373 Amortissements et pertes de valeur au 01/01 2 244 1 380 Amortissements par voie de regroupement d'entreprise 772 Dotations aux amortissements 165 253 Sorties (178) Autres mouvements (595) 16 Amortissements et pertes de valeur au 30/06 1 813 2 244 Valeur nette au 30/06 4 153 4 130 19 Note 5.9 Immobilisations corporelles hors Immeubles de Placement Les immobilisations corporelles sont valorisées au coût d'acquisition ou à leur juste valeur lorsqu'ils ont été identifiés et évalués lors de la comptabilisation initiale relative à un regroupement d'entreprises. En application de la norme IFRS 16, le Groupe comptabilise en immobilisations corporelles : les droits d'utilisation relatifs à des contrats de location Les contrats de locations portent notamment sur les actifs hôteliers, sur un local commercial et sur des véhicules et

les baux hôteliers. Les dettes de location ont été évaluées à la valeur actualisée des paiements de loyers restant dus, établie sur base d'un taux individualisé déterminé en tenant compte de l'environnement économique des filiales à la date de début du contrat et de la durée résiduelle du contrat. Ces baux hôteliers sont analysés comme des composants et ne sont pas amortis car leur valeur résiduelle est supérieure à leur valeur comptable. Leur valeur fait l'objet d'une revue une fois par an ou lors de la survenance d'indices de perte de valeur. Les autres composants des immobilisations corporelles sont amortis, selon le mode linéaire, en fonction des durées estimées d'utilisation suivantes : • Immeubles : structure 30-80 ans second œuvre 20-30 ans gros équipements 10 ans • Installations et agencements : 5 ans • Matériels et équipements professionnels : 5 à 10 ans • Mobilier et matériels de bureau : 5 à 10 ans Répartition des immobilisations corporelles par nature : (en K€) Au 30/06/2020 Au 31/12/2019 Autres immobilisations corporelles 5 414 3 271 Total immobilisations corporelles Capital Investissement 5 414 3 271 Autres immobilisations corporelles 1 1 Total immobilisations corporelles Immobilier 1 1 Baux hôteliers (Reclassement IFRS 16) 33 996 33 996 Droits d'utilisation de l'actif loué (IFRS 16) 25 500 10 256 Terrains 3 239 3 239 Constructions 26 959 27 834 Installation technique, matériel et outillage 2 108 2 227 Autres immobilisations corporelles 2 440 2 194 Total immobilisations corporelles Hôtellerie 94 241 79 747 Droits d'utilisation de l'actif loué (IFRS 16) 15 227 19 831 Terrains 1 1 Constructions 3 966 3 457 Installation technique, matériel et outillage 322 343 Autres immobilisations corporelles 5 165 (157) Total immobilisations corporelles Thermalisme 24 681 23 474 Terrains 1 907 1 907 Constructions 5 836 5 964 Autres immobilisations corporelles 261 223 Total immobilisations corporelles Activité Patrimoniale 8 005 8 093 Total immobilisations corporelles 132 341 114 586 20 Tableau de variation des immobilisations corporelles : (en K€) Au 30/06/2020 Au 31/12/2019 Valeur brute au 01/01 174 829 176 235 Acquisitions par voie de regroupement d'entreprise 4 690 Autres acquisitions 3 751 10 045 Sorties (1 756) (2 921) Autres mouvements 20 403 (13 219) Valeur brute au 30/06 197 227 174 829 Amortissements et pertes de valeur au 01/01 60 243 54 792 Amortissements par voie de regroupement d'entreprise 2 240 Dotations aux amortissements 5 000 9 602 Sorties (1 737) (2 816) Autres mouvements 1 380 (3 574) Amortissements et pertes de valeur au 30/06 64 886 60 243 Valeur nette au 30/06 132 341 114 586 Les principaux mouvements de la période correspondent au renouvellement et à l'extension du bail sur l'hôtel Mansart, et aux renouvellements des baux sur Maison Armance et l'Hôtel du Faubourg Champs-Elysées. Note 5.10 Tests de dépréciation Conformément aux dispositions de la norme IAS 36 - Dépréciation d'actifs, le Groupe doit apprécier, à chaque date d'arrêté, s'il existe un quelconque indice qu'un actif peut avoir subi une perte de valeur. Si tel est le cas, il convient d'estimer la valeur recouvrable de cet actif et de vérifier si cette valeur reste supérieure à sa valeur comptable. Comme indiqué dans la Note 3 - Faits marquants de la période, la crise sanitaire COVID-19 a entraîné une dégradation du marché du tourisme et de l'hôtellerie. Compte tenu des conséquences sur ses activités, le Groupe a considéré qu'il existait un indice de perte de valeur sur ses métiers du Thermalisme et de l'Hôtellerie. Des tests de dépréciation spécifiques au 30 juin 2020 ont donc été réalisés sur les actifs non courants. Ces tests ont été réalisés selon la méthode des DCF (actualisation de flux de trésorerie futurs), sur la base de business plans revus en tenant compte des impacts attendus de la crise sanitaire et des conditions économiques de sortie de crise. En cohérence avec les données externes disponibles, le Groupe a ainsi établi des prévisions d'activité, sur la base d'un scénario unique, en prévoyant un retour à des flux équivalents à ceux de 2019 en 2023. Ces prévisions sont basées à la fois sur les données actualisées pour l'année 2020 et sur les hypothèses de reprise pour la période 2021-2023. La valeur terminale a été calculée à partir des flux futurs au-delà de 5 ans, avec un taux d'inflation normatif. Le taux d'actualisation utilisé correspond au coût moyen pondéré du capital calculé au 30 juin 2020. Dans les différents tests réalisés, la valeur recouvrable des hôtels déterminée par la méthode des DCF reste très supérieure (montant de la différence estimé à 55 M€) à la valeur comptable des actifs. Pour mémoire le goodwill Hôtellerie est de 16M€ (Note 5.7). Une hausse de 100bp du taux d'actualisation aurait un impact de l'ordre de 3M€ sur la valeur recouvrable des actifs mais n'entraînerait pas de dépréciation de ces derniers. 21 Note 5.11 Immeubles de placement La COMPAGNIE LEBON a retenu la méthode de la juste valeur, option prévue dans la norme IAS40, pour comptabiliser les immeubles de placement. L'évaluation à la juste valeur des immeubles de placement implique le recours à différentes méthodes de valorisation, évalués à dire d'experts sur la rentabilité des loyers ajustés au prix de location du marché, utilisant des paramètres non observables ou observables ayant fait l'objet de certains ajustements (voir Note 5.3). De ce fait, le patrimoine du Groupe est réputé relever, dans son ensemble, du niveau 3, au regard de la hiérarchie des justes valeurs par la norme IFRS 13. Tableau de variation des immeubles de placements (en K€) Au 30/06/2020 Au 31/12/2019 Valeur brute au 01/01 6 669 31 519 Autres acquisitions Sorties (26 330) Variation de juste valeur 1 480 Valeur brute au 30/06 6 669 6 669 En 2019, la cession correspond à la vente de l'immeuble Gerland. En 2020, en l'absence d'expertise réalisée sur l'immeuble rue Murillo (Paris 8eme), il n'y a pas eu de variation de valeur. Note 5.12 Titres en portefeuille Conformément à la norme IAS 28, le Groupe a choisi d'utiliser l'option lui permettant de comptabiliser à la juste valeur par résultat les titres des sociétés du secteur Capital Investissement dans lesquelles le Groupe COMPAGNIE LEBON exerce une influence notable ou un contrôle conjoint. L'évaluation à la juste valeur des titres en portefeuille implique le recours à différentes méthodes de valorisation : Cours de Bourse Il s'agit des sociétés dont les titres sont admis sur un marché réglementé (titres cotés). Les titres des sociétés cotées sont évalués au dernier cours de bourse. Valeur liquidative Les investissements réalisés dans les parts de FCPR sont issus des valeurs liquidatives des derniers documents périodiques d'informations disponibles des sociétés de gestion. Certaines situations peuvent conduire la société à ajuster la valorisation retenue. Pour les titres pour lesquels il n'existe pas de valorisation externe : Valeur d'entrée La valeur d'entrée peut être conservée pendant une période tant que les conditions économiques prévalant au moment de l'investissement et que les résultats de la participation n'ont pas notablement varié. En revanche, même pour un investissement très récent, la valeur à la date de l'évaluation est modifiée si elle apparaît objectivement et substantiellement inférieure de la valeur d'entrée. Méthode des multiples La méthode des multiples de résultat est retenue comme la méthode d'évaluation par défaut. La méthode des multiples consiste à appliquer à un résultat, un coefficient multiplicateur. Le multiple appliqué doit, à chaque moment, être pertinent et raisonnable. Le multiple d'entrée est en général conservé. Il est révisé si des éléments de marché justifient une révision à la hausse ou à la baisse de ce multiple. Le multiple est appliqué à l'EBITDA, à l'EBITDA diminué des investissements ou à l'EBIT en fonction du secteur d'activité et du résultat retenu lors de l'investissement. Le résultat retenu est un résultat « normatif », étant entendu qu'un résultat normatif ne doit pas incorporer d'éléments exceptionnels ou non récurrents en termes d'activité ; il doit également tenir compte de tout élément porté à la connaissance de l'évaluateur susceptible de remettre en cause le résultat ou le budget. Il est calculé sur : 22 au 31 décembre de l'année n : l'EBITDA ou l'EBIT normatif réalisé de l'année n ou celui estimé. au 30 juin de l'année n : la moyenne pondérée du résultat normatif n-1 et du résultat du budget révisé intégrant le 1er semestre; la moyenne sera calculée de la manière suivante : ((n-1) + (nbudget))/2. Pour l'approche au 31 décembre de l'année n, il est retenu la dette nette consolidée de l'exercice ou celle estimée ; cette dernière est retranchée de la valeur d'entreprise découlant de l'application du multiple pour déterminer la valeur des capitaux propres. Pour l'approche au 30 juin de l'année n, il est retenu la dette nette consolidée constatée au 30 juin de l'année n, et à défaut la clôture de l'exercice n-1, pour déterminer la valeur des capitaux propres. Offre en cours Dans le cas où un mandat de cession est en cours sur un investissement : si aucune offre ferme n'est encore reçue : la méthode de valorisation utilisée au cours des exercices précédents est conservée ; - si une ou plusieurs offres fermes et financées sont reçues : on retient l'offre la plus faible reçue. Conformément aux dispositions de la norme IFRS 13, les modes d'évaluation retenus pour la détermination de la juste valeur des titres en portefeuille détenus par le Groupe COMPAGNIE LEBON au 30 juin 2020 appartiennent au niveau 3 (paramètres autres que les prix cotés inclus dans le niveau 1 et autres que des techniques d'évaluation basées sur des paramètres observables inclus dans le niveau 2), à l'exception de 2 lignes de titres cotés de niveau 1. Risque de sensibilité du portefeuille des titres en portefeuille : les titres sont valorisés principalement selon la méthode des multiples appliqués aux résultats normatifs. (en K€) Au 30/06/2020 Au 31/12/2019 Valeur brute au 01/01 62 723 57 559 Autres acquisitions 1 344 4 895 Sorties (340) (2 403) Variation de juste valeur (3 709) 2 695 Autres mouvements (23) Valeur brute au 30/06 60 019 62 723 Les acquisitions pour 1,3M€ sont composées des investissements dans des fonds de Capital Investissement à hauteur de 1M€ dans des participations en Immobilier pour 0,3M€. Les titres en portefeuille sont évalués à leur juste valeur au 30 juin 2020 pour 60.019K€, selon les méthodes suivantes : en K€ TOTAL Fractions du portefeuille évaluées 0 - A la valeur d'entrée 0 - A la valeur d'une offre en cours 0 - Suivant la méthode des multiples 0 - Au cours de Bourse 0 - A la valeur liquidative 60 019 Valeur estimative du portefeuille 60 019 Le portefeuille du Groupe COMPAGNIE LEBON est évalué conformément à la norme IFRS 13 - Juste valeur - et les techniques d'évaluation sont décrites en début de cette note. Conformément aux dispositions de l'amendement à la norme IFRS 7, les modes d'évaluation retenus pour la détermination de la juste valeur des titres en portefeuille appartiennent au niveau 3 (paramètres autres que les prix cotés inclus dans le niveau 1 et autres que des techniques d'évaluation basées sur des paramètres observables inclus dans le niveau 2). Risques de sensibilité du portefeuille des titres Les titres sont valorisés principalement d'après leur valeur de rendement et de rentabilité. Comme indiqué dans la Note 3 - Faits marquants de la période, le contexte économique actuel fait peser des incertitudes sur le niveau d'activité des entreprises. Au 30 juin 2020, les équipes de gestion ont apprécié l'impact de la crise sur les activités des entreprises, ce qui a entraîné une variation à la baisse de la juste valeur de certains titres en portefeuille. 23 Note 5.13 Participations mises en équivalence Conformément à la norme IAS 28, et à l'exception des titres des sociétés consolidées du secteur Capital Investissement, le Groupe comptabilise les sociétés dans lesquelles le Groupe COMPAGNIE LEBON exerce une influence notable ou un contrôle conjoint selon la méthode de mise en équivalence. (en K€) Au 30/06/2020 Au 31/12/2019 Participations mises en équivalence Immobilier 4 379 5 923 Participations mises en équivalence Hôtellerie 1 471 2 894 Total Participations mises en équivalence 5 850 8 817 Hôtellerie Esprit de France s'est associé fin 2016 avec la marque Fauchon pour la création du premier hôtel-restaurant Fauchon de la marque, qui a ouvert ses portes le 1er septembre 2018 après 2 ans de travaux et près de 23M€ de travaux (financés à hauteur de 6M€ par emprunt bancaire, et le reste par Equity). Une Joint-Venture, Madeleine Premier, dont Esprit de France détient 49%, a été créée avec la maison mère de Fauchon pour abriter le fonds de commerce. Esprit de France est l'opérateur de l'hôtel et du restaurant, par le biais d'un contrat d'assistance à la gestion, tandis que Fauchon a signé avec la Joint-Venture un contrat de licence de marque. Au 30/06/2020, les principaux agrégats financiers de la société Madeleine Premier sont les suivants : Madeleine Premier (en K€) Au 30/06/2020 Au 31/12/2019 Actifs non courants 59 950 63 368 Actifs courants 3 531 2 933 dont trésorerie et équivalent de trésorerie 1 834 1 423 Total Actifs 63 481 66 301 Passifs non courants 52 282 54 591 dont Emprunts et dettes financières non courantes 52 234 52 822 Passifs courants 8 196 5 802 dont Emprunts et dettes financières courantes 4 495 2 479 Total Passifs (hors capitaux propres) 60 478 60 393 Chiffre d'affaires 1 464 8 780 Dotations, nettes de reprises, sur amortis, dépréciations et provisions (1 885) (3 703) Charges d'intérêts (461) (1 032) Impôt sur les bénéfices 147 (1 399) Résultat net consolidé (2 905) (5 453) Immobilier L'équipe de gestion de PMV investit régulièrement dans des participations minoritaires (opérations de promotions immobilières ou d'achats-reventes) dans lesquelles elle exerce une influence notable (droit de vote protecteur, sièges aux organes de décision…). Ces projets immobiliers ont une durée de vie moyenne de 5-6 ans. (en K€) Projets Immobiliers dont Eleven dont Dardilly dont autres (8 Au 30/06/2020 Miniparc projets) Actifs non courants 53 0 0 53 Actifs courants 96 076 45 957 14 271 35 847 Total Actifs 96 128 45 957 14 271 35 900 Passifs non courants 20 531 2 292 846 17 393 Passifs courants 61 054 32 491 11 758 16 805 Total Passifs (hors capitaux propres) 81 584 34 783 12 604 34 197 Chiffre d'affaires 11 161 2 293 4 428 4 440 Résultat net consolidé 998 608 159 231 24 Note 5.14 Stocks Les stocks sont comptabilisés pour leur coût d'acquisition (activité de marchand de biens) ou de production (promotion immobilière). Les coûts engagés sur les contrats de promotion immobilière sont inclus dans le coût des stocks, et comprennent le coût des terrains, des travaux et des frais annexes, ainsi que les coûts d'emprunt directement affectables. (en K€) Au 30/06/2020 Au 31/12/2019 Valeur brute au 01/01 31 335 27 254 Acquisitions par voie de regroupement d'entreprise 691 Variation des stocks 541 9 846 Cessions (9 445) (2 254) Dépréciations ou reprises 626 Sorties de périmètre (4 829) Valeur brute au 30/06 22 431 31 335 (en K€) Au 30/06/2020 Au 31/12/2019 Stock marchandises 715 691 Total Stocks Capital Investissement 715 691 Stocks d'immeubles 20 997 29 955 Total Stocks Immobilier 20 997 29 955 Stock matières premières et consommables 405 407 Total Stocks Hôtellerie 405 407 Stock matières premières et consommables 314 282 Total Stocks Thermalisme 314 282 Total Stocks 22 431 31 335 Les stocks correspondent principalement au stock d'immeubles sur le métier de l'Immobilier. La diminution vient de la cession de l'immeuble rue Oberkampf (cf Note 3 - Faits marquants de l'exercice). Note 5.15 Emprunts et dettes financières Les emprunts bancaires souscrits et utilisés se présentent comme suit : (en K€) Au 30/06/2020 Au 31/12/2019 Emprunts obligataires convertibles 11 883 10 687 Emprunts bancaires 115 919 115 277 Dettes de location simple 30 015 12 893 Dettes de location financement 14 961 15 534 Dépôts et garanties reçus 588 584 Instruments dérivés 273 255 Intérêts courus sur emprunts 552 1 175 Découverts bancaires 2 841 8 309 Comptes courants 4 483 4 856 Autres 123 158 Total des emprunts et dettes financières 181 639 169 728 Emprunts et dettes financières - non courant 146 709 136 577 Emprunts et dettes financières - courant 34 930 33 151 Total des emprunts et dettes financières 181 639 169 728 La COMPAGNIE LEBON a mis avec un pool bancaire une ligne de crédit pour financer ses investissements dans l'ensemble des métiers avec les caractéristiques suivantes : Possibilité de tirage jusqu'à 45M€

Période de tirage de 3 ans (mai 2018-mai 2021), suivi par une période de remboursement sur 4 ans avec des échéances progressives (20% la 1ère et 2ème année, puis 30% les 3ème et 4ème année) 25 L'évolution des emprunts et dettes par rapport à 2019 s'explique par les éléments suivants : En application de la norme IFRS 16, une dette de location simple constatée dans les comptes consolidés du Groupe qui a augmenté à la suite des renouvellements des baux sur les hôtels Mansart, Maison Armance et Faubourg Champs-Elysées,

Champs-Elysées, Diminution des découverts bancaires, utilisés dans le cadre de projets de promotions immobilières, à la suite de la cession de l'immeuble Oberkampf. Les PGE (cf Note 3 - Faits marquants de l'exercice) mis en place et débloqués au 30 juin 2020 pour un montant total de 4,1M€ (3,9M€ pour l'Hôtellerie et 0,2M€ sur le Thermalisme) ont été comptabilisés en emprunts bancaires à moins d'un an. Note 5.16 Capitaux propres consolidés Capitaux propres Le capital de la COMPAGNIE LEBON comprend 1 173 000 actions d'une quotité de 11€, sans changement par rapport au 31 décembre 2019. Au cours de l'exercice, il n'y a pas eu de distribution de dividende. Actions propres Au 30 juin 2020, le Groupe détient 31 365 actions de ses propres actions pour un montant global de 3 043K€ (contre 31 029 actions pour un montant de 3 079K€ au 31 décembre 2019), acquises en vue de la croissance externe et au titre du contrat de liquidités géré par GILBERT DUPONT. Note 5.17 Intérêts relatifs aux participations dans les fonds d'investissement et intérêts minoritaires Intérêts relatifs aux participations dans les fonds d'investissement Conformément à la Norme IAS 32 (cf Note 2) le Groupe a comptabilisé les « Intérêts ne donnant pas le contrôle » des véhicules d'investissement détenant les participations Sécurinfor et Quadrilatère en tant que passif financier. Il convient de noter que le risque du Groupe Compagnie Lebon, ainsi que celui des fonds, est limité au seul montant de leur participation. En effet, aucune disposition statutaire ou contractuelle n'engage le Groupe ou les fonds à remettre de la trésorerie ou un instrument financier aux « Intérêts relatifs aux participations dans les fonds d'investissement », les distributions prévues dans le cadre de la liquidation des fonds étant limitées à la seule trésorerie disponible dans les sociétés. Information sur les Intérêts Minoritaires Les sociétés pour lesquelles les intérêts minoritaires sont significatifs sont : PMV Gerland : société immobilière dont l'actif a été cédé en 2019, et détenue par le Groupe à 58,34%

PMV Straw : société immobilière détenant un portefeuille de sociétés, et détenue par le Groupe à 50% Informations financières relatives à ces sociétés et groupe de sociétés : (en K€) PMV Gerland PMV Straw Actifs non courants (206) (21) Actifs courants 424 26 613 Total Actifs 218 26 592 Capitaux propres d'ensemble 212 978 Passifs non courants 0 6 529 Passifs courants 5 19 084 Total Passifs 218 26 592 Résultat net consolidé (4) 323 Dont participations non contrôlées (2) 162 Flux net de trésorerie généré par l'activité opérationnelle (4 875) (109) Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement 0 (1) Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement (8 032) 51 Variation de la trésorerie et équivalents de trésorerie (12 906) (59) 26 Note 5.18 Clients et autres débiteurs (en K€) Au 30/06/2020 Au 31/12/2019 Créances clients 13 818 18 051 Dépréciations créances clients (86) (70) Personnel, organismes sociaux et comptes rattachés 734 801 Etat 6 078 7 335 Comptes courants associés hors groupe 7 734 7 988 Dépréciations comptes courants associés (0) (165) Débiteurs divers 1 678 4 061 Charges constatées d'avance 1 787 1 774 Total des clients et autres débiteurs 31 744 39 774 Les clients et autres débiteurs sont recouvrables dans un délai de 30 à 60 jours pour 22 332K€, à l'exception des comptes courants associés et du poste débiteur divers dont le recouvrement est susceptible de s'échelonner sur 12 mois. Les comptes courants associés correspondent principalement aux apports en compte courant du Groupe dans des sociétés non consolidées ou mises en équivalence. Note 5.19 Fournisseurs et autres créditeurs (en K€) Au 30/06/2020 Au 31/12/2019 Fournisseurs 14 970 22 411 Personnel, organismes sociaux et comptes rattachés 10 989 9 604 Etat 4 334 5 095 Créditeurs divers 2 810 2 535 Produits constatées d'avance 2 128 1 317 Total des fournisseurs et autres créditeurs 35 231 40 962 Les fournisseurs et autres créditeurs sont payables dans un délai de 30 à 105 jours, à l'exception du poste créditeurs divers dont le paiement susceptible de s'échelonner sur 12 mois. L'augmentation du poste « organismes sociaux » est liée aux demandes de report de paiement des charges sociales du fait de la crise du COVID-19. Note 5.20 Trésorerie et équivalents de trésorerie La trésorerie recouvre uniquement les comptes bancaires. Les équivalents de trésorerie sont des placements à court terme, liquides, facilement convertibles en un montant connu de trésorerie et soumis à un risque négligeable de changement de valeur. Les équivalents de trésorerie comprennent notamment des Sicav monétaires à support euro, des placements dans des fonds monétaires, et des comptes de dépôt ayant des échéances initiales inférieures ou égales à trois mois. Ils sont comptabilisés à la clôture à leur juste valeur. Les modes d'évaluation retenus pour la détermination de la juste valeur des équivalents de trésorerie appartiennent au niveau 1 (prix coté sur un marché actif). (en K€) Au 30/06/2020 Au 31/12/2019 Equivalents de trésorerie au 30/06 0 0 Disponibilités au 30/06 32 436 46 214 Trésorerie et équivalents de trésorerie au 30/06 32 436 46 214 27 Note 5.21 Impôt sur le résultat et Imposition différée La norme IAS 12 impose la comptabilisation d'impôts différés quand les valeurs fiscales et comptables des actifs et passifs au bilan consolidé sont différentes. Un impôt différé actif est reconnu sur les reports en avant des pertes fiscales non utilisées, s'il est probable que l'on disposera de bénéfices futurs sur lesquels les pertes fiscales pourront être imputées. Les effets de modification des taux d'imposition sont inscrits dans le résultat de l'exercice au cours duquel le changement d e taux est décidé. Les actifs et les passifs d'impôts différés sont présentés au bilan consolidé en position nette au niveau du Groupe d'intégration fiscale. (en K€) Au 30/06/2020 Au 30/06/2019 Au 31/12/2019 Impôt exigible (1 691) (3 111) (7 816) Impôt différé (207) (864) 3 601 Total impôt sur le résultat (1 899) (3 975) (4 215) Aucun produit d'impôt significatif relatif aux pertes encourues sur le premier semestre n'a été reconnu dans les comptes semestriels compte tenu des incertitudes sur l'activité du second semestre (voir Faits Marquants). Note 5.22 Résultat par action Au 30/06/2020 Au 30/06/2019 Au 31/12/2019 Résultat part du groupe (en K€) (16 986) 2 717 7 711 Nombre d'actions du capital 1 173 000 1 173 000 1 173 000 Actions propres (31 365) (31 029) (31 029) Actions prises en compte 1 141 635 1 141 971 1 141 971 Résultat par action (en €) -14,88 € 2,38 € 6,75 € Calcul du résultat dilué par action Nombre d'actions du capital 1 173 000 1 173 000 1 173 000 Instruments dilutifs 5 761 5 626 5 761 Actions propres (31 365) (31 029) (31 029) Actions prises en compte 1 147 396 1 147 597 1 147 732 Résultat dilué par action (en €) -14,80 € 2,37 € 6,72 € Les instruments dilutifs correspondent aux actions attribuées dans le cadre du plan d'AGA. Note 6 Informations complémentaires Note 6.1 Engagements hors bilan Au cours du 1er semestre 2020, aucune variation des engagements hors bilan par rapport au 31 décembre 2019 n'a été constatée. Note 6.2 Parties liées Rémunération des organes de direction Les sommes allouées aux organes d'administration et de direction (rémunération du Directeur Général et du Président et jetons de présence des administrateurs) s'élèvent à 509K€ dont 137K€ de jetons de présence comprenant la participation aux différents comités non encore répartis. Autres Le Groupe n'a pas identifié d'autres transactions significatives avec des parties liées. 28 Note 6.3 Evénements post clôture Aucun autre événement significatif n'est intervenu entre la date de clôture et la date d'arrêté des comptes consolidés semestriels. Note 6.4 Liste des filiales Les principales variations de périmètre sont traitées en Note 3 - Faits marquants de l'exercice. 30-juin-2020 % % 31-déc.-2019 % % Méthode contrôle d'intérêts Méthode contrôle d'intérêts de consolidation de consolidation SOCIETES COMPAGNIE LEBON Société intégrante - 100,0 Société intégrante - 100,0 Hôtellerie Esprit de France Intégration globale 100,0 100,0 Intégration globale 100,0 100,0 Hôtel Brighton (1) Intégration globale 100,0 100,0 Intégration globale 100,0 100,0 Hôtel Mansart (2) Intégration globale 100,0 100,0 Intégration globale 100,0 100,0 Hôtel Orsay (3) Intégration globale 100,0 100,0 Intégration globale 100,0 100,0 Hôtel des Saints Pères (4) Intégration globale 100,0 100,0 Intégration globale 100,0 100,0 Hôtel du Parc Saint Séverin (5) Intégration globale 100,0 100,0 Intégration globale 100,0 100,0 Hôtel de la Place du Louvre (6) Intégration globale 97,7 97,7 Intégration globale 97,7 97,7 Hôtel la Tamise (7) Intégration globale 51,0 51,0 Intégration globale 51,0 51,0 Hôtel Faubourg Champs-Elysées (8) Intégration globale 100,0 100,0 Intégration globale 100,0 100,0 Swan & Company Intégration globale 100,0 100,0 Intégration globale 100,0 100,0 SAS Riviera (9) Intégration globale 100,0 100,0 Intégration globale 100,0 100,0 Madeleine Premier (10) Mise en équivalence 49,0 49,0 Mise en équivalence 49,0 49,0 Maison Armance (11) Intégration globale 88,6 88,6 Intégration globale 88,6 88,6 Hôtel Ponthieu Champs-Elysées (12) Intégration globale 100,0 100,0 Intégration globale 100,0 100,0 Hôtel Louvre Lens (13) Intégration globale 100,0 100,0 Intégration globale 100,0 100,0 Thermalisme Source d'Equilibre Intégration globale 100,0 100,0 Intégration globale 100,0 100,0 SET Intégration globale 100,0 100,0 Intégration globale 100,0 100,0 SET Brides (14) Intégration globale 100,0 100,0 Intégration globale 100,0 100,0 SET Hôtels (15) Intégration globale 100,0 100,0 Intégration globale 100,0 100,0 SET Allevard (16) Intégration globale 95,4 95,4 Intégration globale 95,4 95,4 Immobilier PMV 1 Intégration globale 100,0 100,0 Intégration globale 100,0 100,0 Paluel-Marmont Valorisation Intégration globale 100,0 100,0 Intégration globale 100,0 100,0 Colombus Partners Europe Intégration globale 100,0 100,0 Intégration globale 100,0 100,0 Pévèle Promotion Intégration globale 100,0 100,0 Intégration globale 100,0 100,0 Phoebus SAS Intégration globale 100,0 100,0 Intégration globale 100,0 100,0 Pythéas Investissement Intégration globale 90,0 90,0 Intégration globale 90,0 90,0 Vosne (17) Intégration globale 80,0 72,0 Intégration globale 80,0 72,0 Rue d'Hozier (18) Mise en équivalence 35,0 31,5 Mise en équivalence 35,0 31,5 Ivry Reseda (19) Intégration globale 99,0 89,1 Intégration globale 99,0 89,1 Michel Gachet (18) Intégration globale 80,0 72,0 Intégration globale 80,0 72,0 La Buire (20) Intégration globale 80,0 72,0 Intégration globale 80,0 72,0 Anatole France (20) Intégration globale 80,0 72,0 Intégration globale 80,0 72,0 Champollion I Intégration globale 93,3 93,3 Intégration globale 93,3 93,3 Champollion II Intégration globale 83,3 83,3 Intégration globale 83,3 83,3 Foncière Champollion 24 Intégration globale 100,0 83,3 Intégration globale 100,0 83,3 Taranis Intégration globale 50,3 50,3 Intégration globale 50,3 50,3 PMV Briq Invest Intégration globale 51,0 51,0 Intégration globale 51,0 51,0 Les Grandes Tannières (21) Intégration globale 99,9 51,0 Intégration globale 99,9 51,0 Adrien Lesesne (21) Intégration globale 99,9 51,0 Intégration globale 99,9 51,0 Neximmo 93 (22) Mise en équivalence 37,5 37,5 Mise en équivalence 37,5 37,5 Vestago (23) Intégration globale 100,0 100,0 Intégration globale 100,0 100,0 At Home (24) Mise en équivalence 45,0 45,0 Mise en équivalence 45,0 45,0 SCI Soppec Louvres (25) Intégration globale 50,1 50,1 Intégration globale 50,1 50,1 SCI Degales Louvres (25) Mise en équivalence 50,0 25,1 Mise en équivalence 50,0 25,1 PMV Annecy Intégration globale 55,7 55,7 Intégration globale 55,7 55,7 PMV Gerland Intégration globale 58,3 58,3 Intégration globale 58,3 58,3 SSCV Vendargues (26) Mise en équivalence 45,0 45,0 Mise en équivalence 45,0 45,0 Eleven (27) Mise en équivalence 25,0 25,0 Mise en équivalence 25,0 25,0 SCI 9 avenue des Romains (28) Mise en équivalence 50,0 27,8 Mise en équivalence 50,0 27,8 Dardilly Miniparc (29) Mise en équivalence 58,6 58,6 Mise en équivalence 58,6 58,6 SCCV 22 RDLC (30) Mise en équivalence 15,0 15,0 Mise en équivalence 15,0 15,0 AD 32 (31) Mise en équivalence 57,7 57,7 PMV Straw Intégration globale 50,0 50,0 Intégration globale 50,0 50,0 Soisy Grenet (32) Mise en équivalence 50,0 50,0 Mise en équivalence 50,0 50,0 Holding IMV 5 Intégration globale 100,0 100,0 Intégration globale 100,0 100,0 Oberkampf Intégration globale 80,0 80,0 Intégration globale 80,0 80,0 PMV Belgrand Intégration globale 100,0 100,0 Intégration globale 100,0 100,0 29 30-juin-2020 % % 31-déc.-2019 % % Méthode contrôle d'intérêts Méthode contrôle d'intérêts de consolidation de consolidation SOCIETES Capital Investissement Paluel-Marmont Capital Intégration globale 100,0 100,0 Intégration globale 100,0 100,0 PMC 1 Intégration globale 100,0 100,0 Intégration globale 100,0 100,0 Paluel-Marmont Finance Intégration globale 100,0 100,0 Intégration globale 100,0 100,0 PMC Value Intégration globale 100,0 100,0 Intégration globale 100,0 100,0 Finoptica Intégration globale 100,0 100,0 Intégration globale 100,0 100,0 Financière Lézarts Intégration globale 100,0 100,0 Intégration globale 100,0 100,0 Pégase Intégration globale 100,0 100,0 Intégration globale 100,0 100,0 SPV 4 Intégration globale 78,6 78,6 Intégration globale 78,6 78,6 Sécur Intégration globale 54,2 42,6 Intégration globale 54,2 42,6 SMAC (33) Intégration globale 100,0 42,6 Sécurinfor (33) Intégration globale 99,8 42,6 Intégration globale 99,8 42,6 FCPI Primus Intégration globale 88,8 88,8 Intégration globale 88,8 88,8 Financière Trapèze (34) Intégration globale 61,5 38,6 Intégration globale 61,5 39,8 Quadrilatère (34) Intégration globale 100,0 38,6 Intégration globale 100,0 39,8 Activité patrimoniale SCI du 24 rue Murillo Intégration globale 100,0 100,0 Intégration globale 100,0 100,0 Murillo Investissements Intégration globale 100,0 100,0 Intégration globale 100,0 100,0 Sociétés dont les sièges sociaux sont au 24 rue Murillo - 75008 Paris sauf : 1) 218 rue de Rivoli - 75001 Paris 20) 139 rue Vendôme - 69006 Lyon 2) 5 rue des Capucines - 75001 Paris 21) 217 rue du Fg Saint-Honoré - 75017 Paris 3) 93 rue de Lille - 75007 Paris 22) 19 rue de Viennes - 75008 Paris 4) 65 rue des Saints-Pères - 75006 Paris 23) 34 rue de Saint Petersbourg - 75008 Paris 5) 22 rue de la Parcheminerie - 75005 Paris 24) 27 rue de Ferrere - 33000 Bordeaux 6) 21 rue des Prêtres St-Germain - 75001 Paris 25) 37 rue des Acacias - 75017 Paris 7) 4 rue d'Alger - 75001 Paris 26) 97 rue de Freyr Parc Eureka, Le Genesis - 34000 Montpellier 8) 218 rue du Faubourg Saint-Honoré - 75008 Paris 27) 251 avenue du Bois Parc du Pont Royal - 59130 Lambersart 9) 5 chemin du Pigonnet - 13100 Aix-en-Provence 28) 26 avenue Marcelin Berthelot - 38100 Grenoble 10) 11 place de la Madeleine, 2-4 boulevard Malesherbes - 75008 Paris 29) 45 chemin du Moulin Carron - 69570 Dardilly 11) 5 rue Cambon - 75001 Paris 30) 33 rue de Croulebarbe - 75013 Paris 12) 10 rue de Ponthieu - 75008 Paris 31) 5 rue Saint-Antoine - 75004 Paris 13) 168 à 218 rue Paul Bert - 62300 Lens 32) 2 rue Penthièvre - 75008 Paris 14) Etablissement thermal de Brides-les-Bains - BP 14 - 73570 Brides-les-bains 33) 38 Place de la Seine - 94150 Rungis 15) Avenue Greyffié de Bellecombe - Golf Hôtel - 73570 Brides-les-Bains 34) 8 rue Saint Marc -75002 Paris 8 rue Bernard Niepce - 38580 Allevard 73 rue de Miromesnil - 75008 Paris Cœur Méditerranée - 29 Bd de Dunkerque - 13002 Marseille 134 Bd Haussmann - 75008 Paris *** 30 COMPAGNIE LEBON Société anonyme au capital de 12 903 000 € Siège social : 24 rue Murillo 75008 PARIS RCS : PARIS 552 018 731 Rapport des commissaires aux comptes sur l'information financière semestrielle Période du 1er janvier 2020 au 30 juin 2020 GROUPE LAVI ALE MAZARS Groupe Laviale S I E G E S O C I A L : 2 V ILL A D E L O UR CIN E - 7 5 0 1 4 PA RIS T É L : +33 (0 )1 7 0 3 6 9 6 6 0 - F AX : +33 (0)1 7 0 3 6 9 6 6 1 SARL D ' E X P E R T I S E C O M P T A B L E E T C O M M I S S A R I A T A U X C O M P T E CAPITAL SOCIAL DE 2 798 130,00 € EUROS - RCS PARIS 820 678 159 MAZARS SIE GE S OCI AL : 6 1 R U E H E N R I R E G N A U L T - 9240 0 C O U R B E V O I E T E L : +3 3 (0)1 4 9 9 7 6 0 0 0 - F A X : + 3 3 (0 )1 4 9 9 7 6 0 0 1 S O C I E T E A N O N Y M E D ' E X P E R T I S E C O M P T A B L E E T C O M M I S S A R I A T A U X C O M P T E S A D I R E C T O I R E E T C O N S E I L D E S U R V E I L L A N C E CAPITAL SOCIAL DE 8 320 000 EUROS - RCA NANTERRE B 784 824 153 C O M P A G N I E L E B O N Information financière semestrielle Période du 1er janvier 2020 au 30 juin 2020 Rapport des commissaires aux comptes sur l'information financière semestrielle Aux Actionnaires, En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, et en application de l'article L. 451-1-2 III du code monétaire et financier, nous avons procédé à : l'examen limité des comptes semestriels consolidés condensés de la société COMPAGNIE LEBON, relatifs à la période du 1 er janvier 2020 au 30 juin 2020, tels qu'ils sont joints au présent rapport ;

janvier 2020 au 30 juin 2020, tels qu'ils sont joints au présent rapport ; la vérification des informations données dans le rapport semestriel d'activité. Ces comptes semestriels consolidés condensés ont été établis sous la responsabilité du conseil d'administration le 30 juin 2020 sur la base des éléments disponibles à cette date dans un contexte évolutif de crise liée au COVID-19 et de difficultés à appréhender ses incidences et les perspectives d'avenir. Il nous appartient, sur la base de notre examen limité, d'exprimer notre conclusion sur ces comptes. I - Conclusion sur les comptes Nous avons effectué notre examen limité selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Un examen limité consiste essentiellement à s'entretenir avec les membres de la direction en charge des aspects comptables et financiers et à mettre en œuvre des procédures analytiques. Ces travaux sont moins étendus que ceux requis pour un audit effectué selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. En conséquence, l'assurance que les comptes, pris dans leur ensemble, ne comportent pas d'anomalies significatives obtenue dans le cadre d'un examen limité est une assurance modérée, moins élevée que celle obtenue dans le cadre d'un audit. Sur la base de notre examen limité, nous n'avons pas relevé d'anomalies significatives de nature à remettre en cause la conformité des comptes semestriels consolidés condensés avec la norme IAS 34, norme du référentiel IFRS tel qu'adopté dans l'Union européenne relative à l'information financière intermédiaire. 1 C O M P A G N I E L E B O N Information financière semestrielle Période du 1er janvier 2020 au 30 juin 2020 II - Vérification spécifique Nous avons également procédé à la vérification des informations données dans le rapport semestriel d'activité établi le 30 juin 2020 commentant les comptes semestriels consolidés condensés sur lesquels a porté notre examen limité. Nous n'avons pas d'observation à formuler sur leur sincérité et leur concordance avec les comptes semestriels consolidés condensés. Fait à PARIS et à Courbevoie, le 9 octobre 2020 Les Commissaires aux comptes G R O U P E L A V I A L E Eric ROLLIN M A Z A R S Franck BOYER 2 Attestation de la personne assumant la responsabilité du rapport financier semestriel J'atteste, à ma connaissance, que les comptes consolidés pour le semestre écoulé sont établis conformément aux normes comptables applicables et donnent une image fidèle du patrimoine,, de la situation financière et du résultat de la société et de l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation, et que le rapport semestriel d'activité ci-joint présente un tableau fidèle des évènements importants survenus pendant les six premiers mois de l'exercice, de leur incidence sur les comptes, des principales transactions entre parties liées ainsi qu'une description des principaux risques et des principales incertitudes pour les six mois restant de l'exercice. Le 18 septembre 2020 Pascal PALUEL-MARMONT Directeur général Attachments Original document

