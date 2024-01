Compagnie Plastic Omnium SE figure parmi les leaders mondiaux des solutions innovantes pour une expérience de mobilité unique, plus sûre et plus durable. Porté par l'innovation depuis sa création, le groupe conçoit et produit des systèmes extérieurs intelligents, des modules complexes sur mesure, des systèmes d'éclairage, des systèmes de stockage d'énergie et des solutions d'électrification pour tous les acteurs de la mobilité. A fin 2022, le groupe dispose de 150 usines et de 43 centres de R&D dans le monde.

Indices liés CAC Mid 60