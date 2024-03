Plastic Omnium : changement de nom en 'OPmobility'

Le 27 mars 2024 à 09:23 Partager

Plastic Omnium annonce se rebaptiser 'OPmobility', un nouveau nom qui selon lui, 'réaffirme ses fondamentaux, ceux d'un groupe industriel agile, proche de ses clients et qui prend des paris technologiques audacieux au service de la mobilité'.



Par ce changement de nom, l'équipementier automobile explique 'ouvrir une nouvelle page de son histoire et confirmer l'accélération de sa transformation stratégique en un leader de la mobilité durable et connectée'.



'Aujourd'hui fort de cinq business groups et d'une activité dédiée aux logiciels, OPmobility se développe partout dans le monde et étend son portefeuille de clients à l'ensemble des acteurs de la mobilité', poursuit le groupe.



Copyright (c) 2024 CercleFinance.com. Tous droits réservés.