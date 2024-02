(Actualisation: commentaires d'analystes, cours de Bourse)

PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'action Plastic Omnium s'inscrit en nette hausse jeudi, alors que l'équipementier automobile a envoyé des signaux positifs concernant ses performances opérationnelles, son bilan et ses perspectives.

Vers 15h10, le titre Plastic Omnium s'adjugeait 8,5%, à 11,29 euros. L'industriel a fait état de résultats "robustes" au titre de 2023 "qui tendent à conforter notre opinion positive" sur la valeur, commente Oddo BHF. "Nous considérons toujours Plastic Omnium comme l'équipementier automobile le plus résistant", ajoute l'intermédiaire financier, alors que le marché automobile mondial patine.

Plastic Omnium a enregistré une progression plus soutenue que prévu de ses résultats en 2023, malgré un contexte économique et géopolitique dégradé. Outre les répercussions de la grève dans le secteur aux Etats-Unis, le marché automobile a été marqué au second semestre par des volumes de production de véhicules électriques plus faibles qu'attendu chez les constructeurs traditionnels.

Efforts de productivité

L'an passé, le groupe fondé et contrôlé par la famille Burelle a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 10,31 milliards d'euros, en croissance de 20,8% en données publiées et de 13,4% à périmètre et taux de change constants par rapport à 2022. Le chiffre d'affaires économique, qui intègre la quote-part des ventes des coentreprises notamment en Chine, est ressorti à 11,4 milliards d'euros, en amélioration de 20,3% en données publiées et de 13,4% à périmètre et changes constants.

En données comparables, les revenus économiques de Plastic Omnium ont ainsi connu l'an passé une croissance supérieure de 3,7 points de pourcentage à celle de la production automobile mondiale.

La marge opérationnelle du groupe s'est établie à 395 millions d'euros en 2023, contre 364 millions d'euros l'année précédente et une prévision des analystes de 370 millions d'euros. "C'est le fruit d'une bonne répercussion de l'inflation aux constructeurs, d'efforts de productivité et de la réduction des pertes de la division éclairage", observe TP ICAP Midcap.

Un endettement maîtrisé

Profitant de la progression de ses résultats et d'une saine gestion de son besoin en fonds de roulement, Plastic Omnium a généré un flux de trésorerie disponible de 227 millions d'euros l'an passé, supérieur aux anticipations des analystes comme à l'objectif des dirigeants. De quoi soulager le bilan du groupe. Au 31 décembre, la dette nette ressortait à 1,54 milliard d'euros, en diminution de 7,7% sur un an, et représentait 1,7 fois l'excédent brut d'exploitation, contre un ratio de 1,9 à la fin 2022.

Oddo BHF salue ainsi la discipline du groupe en matière de coûts et de trésorerie, qui ne semble pas être intégrée dans son cours de Bourse. Pour un autre analyste basé à Paris, "les perspectives dévoilées par le groupe ont de quoi rassurer, alors que le marché se veut très pessimiste actuellement vis-à-vis du secteur automobile".

Plastic Omnium a indiqué jeudi prévoir pour 2024 une évolution de son chiffre d'affaires économique plus flatteuse en données comparables que celle de la production automobile mondiale, qui est attendue en baisse de 0,7% par S&P Global Mobility. Pour l'exercice en cours, ses dirigeants tablent aussi sur une progression des principaux agrégats financiers, à savoir la marge opérationnelle, le résultat net et le flux de trésorerie disponible, par rapport à 2023.

Un carnet de commandes élevé

"Afin d'accompagner la croissance future, Plastic Omnium vise également à améliorer sa structure de coûts afin de gagner en compétitivité en adaptant ses capacités industrielles à l'évolution de la production et en mutualisant ses ressources", a indiqué le groupe dans un communiqué.

Plastic Omnium ne prévoit toutefois pas de tailler dans ses effectifs comme s'apprêtent à le faire de nombreuses entreprises du secteur automobile, qui souffrent de surcapacités. "Comme chaque année, les charges de restructuration de Plastic Omnium devraient représenter 60 millions d'euros environ en 2024, en incluant les effets négatifs des taux de change", a précisé Laurent Favre, le directeur général du groupe, lors d'une conférence avec des analystes.

La confiance des dirigeants s'appuie aussi sur un carnet de commandes particulièrement solide, représentant deux années de chiffre d'affaires à la fin 2023.

-Dimitri Delmond, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 31; ddelmond@agefi.fr ed: VLV - LBO

February 22, 2024 09:11 ET (14:11 GMT)