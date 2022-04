Compagnie Plastic Omnium SE : A proximité d'un support moyen terme important 27/04/2022 | 10:18 Nicolas Chéron 27/04/2022 | 10:18 achat En cours

Cours d'entrée : 15.5€ | Objectif : 17.8€ | Stop : 14.55€ | Potentiel : 14.84% La valeur Compagnie Plastic Omnium SE revient à proximité de soutiens majeurs en données quotidiennes situés vers 14.71 EUR, offrant un point d'entrée intéressant.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 17.8 €. Points forts Le Bénéfice Net par Action (BNA) de la société devrait croître de manière importante au cours des prochains exercices d'après le consensus des analystes qui couvrent le dossier.

Avec un PER à 10.37 pour l'exercice en cours et 7.39 pour l'exercice 2023, les niveaux de valorisation du titre sont très bon marché en termes de multiples de résultat.

Le titre est valorisé sur 2022 à 0.36 fois son chiffre d'affaires, soit des niveaux de valorisation très intéressants comparativement aux autres sociétés de la cote.

Le cours de la société rapporté à sa valeur nette comptable fait ressortir le dossier comme étant relativement bon marché.

Compte tenu des flux de trésorerie positifs que son activité génère, le niveau de valorisation de la société est un atout.

L'objectif de cours moyen des analystes suivant la valeur est relativement éloigné et suppose un potentiel d'appréciation important.

L'opinion des analystes s'est fortement améliorée au cours des quatre derniers mois.

Les analystes qui composent le consensus ont fortement révisé positivement leur opinion de la société au cours des douzes derniers mois.

Points faibles La profitabilité du groupe est relativement peu élevée et constitue un point faible.

La tendance des révisions de chiffre d'affaires sur l'année écoulée est clairement baissière ; les prévisions de ventes ont été revues régulièrement à la baisse par les analystes.

Les prévisions de chiffre d'affaires ont été récemment revues à la baisse en ce qui concerne l'exercice en cours et le suivant.

Au cours des 12 derniers mois, les analystes ont revu régulièrement à la baisse leurs anticipations de bénéfices.

Dernièrement, le groupe n'a plus la faveur des analystes. Ces derniers ont largement revu à la baisse leurs estimations de résultats.

L'objectif de cours moyen des analystes qui s'intéressent au dossier a été fortement revu à la baisse au cours des quatre derniers mois. Graphique notations Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Sous-secteur Pièces de carrosserie Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE -35.13% 2 292 STANLEY ELECTRIC CO., LTD. -24.90% 2 709 MINTH GROUP LIMITED -49.99% 2 543 LINAMAR CORPORATION -32.75% 2 526 ASAHI INDIA GLASS LIMITED -6.13% 1 420 JIANGSU XINQUAN AUTOMOTIVE .. -39.02% 1 201 STANDARD MOTOR PRODUCTS, IN.. -20.25% 961 UNIPRES CORPORATION -7.71% 261 LINGOTES ESPECIALES, S.A. -12.50% 113

© Zonebourse.com 2022 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

Données financières EUR USD CA 2022 7 884 M 8 402 M - Résultat net 2022 211 M 224 M - Dette nette 2022 687 M 733 M - PER 2022 10,4x Rendement 2022 3,02% Capitalisation 2 151 M 2 292 M - VE / CA 2022 0,36x VE / CA 2023 0,30x Nbr Employés 20 872 Flottant 37,2% Prochain événement sur COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 27/04/22 Q1 2022 Présentation évolution de l'activité Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 8 Dernier Cours de Clôture 14,83 € Objectif de cours Moyen 22,90 € Ecart / Objectif Moyen 54,4% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Laurent Favre Chief Executive Officer & Director Kathleen Wantz-O’Rourke EVP, Group Chief Financial & Information Officer Laurent Burelle Chairman Ronan Stephan Scientific Director Paul-Henry Lemarié Chief Operating Officer & Director