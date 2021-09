Plastic Omnium : Invest Securities abaisse sa cible

Invest Securities réitère sa recommandation 'achat' sur Plastic Omnium, mais abaisse son objectif de cours (hors valorisation des actifs hydrogène) de 38 à 34 euros, dans le sillage de BNA estimés pour 2021/22/23 abaissés de -33,1%/-23,3%/+0%.



'Comme la plupart des acteurs du secteur des équipementiers, Plastic Omnium s'est ajusté aux publications IHS de septembre sur la production automobile mondiale', rappelle l'analyste après la réduction des objectifs 2021 de l'équipementier automobile.



'La sous-performance relative du titre depuis début 2021 (-17,1 points en juillet, -28,8 points à date) s'est creusée depuis la fin août avec des multiples qui sont, en dépit de nos BNA abaissés, nettement sous leurs moyennes cinq ans', ajoute-t-il.



