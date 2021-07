Plastic Omnium : Invest Securities relève sa cible

Invest Securities réitère son opinion 'achat' sur Plastic Omnium avec un objectif de cours rehaussé de 36 à 38 euros, au lendemain des résultats dévoilés par l'équipementier automobile au titre du premier semestre.



Le bureau d'études souligne que malgré un chiffre d'affaires sous la contrainte des pénuries de composants, ces résultats ont dépassé les attentes, ce qui l'amène à relever ses BNA attendus pour les années 2021 à 2023 de +13,1%, +3,8% et +3,8%.



Rehaussant aussi son objectif de cours, il juge que 'la sous-performance relative du titre depuis début 2021 (-17,1%) n'en est que plus incongrue avec des multiples qui ont à nouveau baissé sous leurs moyennes cinq ans'.



