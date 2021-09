Plastic Omnium : Oddo abaisse son objectif de cours

Oddo BHF réaffirme son opinion 'surperformance' sur Plastic Omnium avec un objectif de cours abaissé de 34 à 30 euros, après une révision en baisse par l'équipementier automobile de ses objectifs financiers 2021, 'avertissement significatif mais pas étonnant' selon lui.



Le bureau d'études se situe désormais en ligne avec les objectifs affichés par le groupe, et vise un CA en hausse de 3%, une marge opérationnelle de 4,7% (3,2% au second semestre) et un FCF de 258 millions d'euros.



'La performance sur le plan du cash reste très solide et témoigne d'une forte discipline sur les investissements (4,5% du CA selon nous) et une gestion stricte du BFR (malgré des risques liés au scénario plus prudent sur la fin d'année)', juge l'analyste.



