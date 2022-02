Plastic Omnium : Stifel abaisse son objectif de cours

Stifel réaffirme sa recommandation 'conserver' sur Plastic Omnium avec un objectif de cours ramené de 25 à 22,5 euros, dans le sillage d'une séquence de BPA réduite après une publication 2021 jugée décevante et de faibles objectifs.



'Après un deuxième semestre 2021 difficile combinant un revers présumé dans la course pour Hella (août) et une capitulation sur ses perspectives 2021 (septembre), Plastic Omnium semble revenir dans le premier carré', estime le broker.



'Au-delà du restockage attendu et de l'intéressant biais hydrogène, les investisseurs pourraient avoir besoin d'un nouveau récit avant de revisiter une action qui demeure lourdement axée sur l'ancien monde', prévient-il néanmoins.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.