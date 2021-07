Plastic Omnium : le groupe a surpris positivement selon Oddo

Oddo estime que malgré un environnement difficile au 1er semestre 2021 et notamment au 2ème trimestre, l'équipementier a surpris positivement avec des résultats et un FCF supérieurs aux attentes. Suite à cette annonce, l'analyste confirme son opinion Surperformance avec un objectif de 38 E.



' A la suite de ces très bons résultats, le groupe a maintenu son scénario de production prudent (+8% vs IHS à +10%) mais a relevé ses objectifs annuels. Il s'attend désormais à une MOP d'au moins 6% (contre 6% précédemment) que nous jugeons toujours (sans surprise) prudente après la performance du S1 ' rajoute Oddo.



Le bureau d'analyses souligne que le management n'a pas souhaité commenter son intérêt supposé pour la participation de 60% dans Hella (ce qui se traduirait par une offre sur 100% du capital, soit près de 7 MdE). ' Nous restons convaincus que le dossier Hella est étudié activement aujourd'hui ' indique l'analyste.



