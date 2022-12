Compagnie Plastic Omnium : Disclosure of trading in own shares from 11/21/2022 to 11/25/2022

Levallois, 1er décembre 2022

COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE

Déclaration des transactions sur actions propres

Raison sociale : COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE

Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 21/11/2022 au 25/11/2022

Présentation agrégée par jour et par marché

À propos de Plastic Omnium

Plastic Omnium accompagne depuis 75 ans les mutations de l'industrie automobile. Dans un contexte de transformation accélérée vers une mobilité durable, Plastic Omnium, fidèle à son esprit d'entreprendre et d'innovation, conçoit et produit des systèmes de carrosserie complexes et interactifs, des systèmes de réduction des émissions et de stockage d'énergie ainsi que des solutions complètes d'éclairage. Depuis 2015, ses investissements soutenus dans l'hydrogène lui permettent de proposer une offre complète de réservoirs de stockage d'hydrogène, de piles à combustible et de systèmes hydrogène. Ces innovations, au service de la mobilité zéro-émissions, positionnent Plastic Omnium comme un partenaire de choix pour tous les acteurs de la mobilité propre.

Avec 9 milliards d'euros de chiffre d'affaires économique pro forma en 2021, un réseau de 150 usines et 43 centres de R&D au plus près des clients, les 37 000 femmes et hommes de Plastic Omnium s'engagent pour relever les défis de la mobilité zéro carbone.

Plastic Omnium est coté sur Euronext Paris, compartiment A, et figure dans le SRD (service de règlement différé) et dans les indices SBF 120 et CAC Mid 60 (Code ISIN : FR0000124570). www.plasticomnium.com

