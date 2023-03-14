Recherche avancée
Connexion
Connexion
Ou se connecter avec
GoogleGoogle
Twitter Twitter
Facebook Facebook
Apple Apple     
Inscription
Inscription Email
Ou se connecter avec
GoogleGoogle
Twitter Twitter
Facebook Facebook
Apple Apple     
  1. Accueil Zonebourse
  2. Actions
  3. France
  4. Euronext Paris
  5. Compagnie Plastic Omnium SE
  6. Actualités
  7. Synthèse
    POM   FR0000124570

COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE

(POM)
  Rapport
Temps réel Euronext Paris  -  17:35:21 14/03/2023
16.58 EUR   +0.48%
18:26Compagnie Plastic Omnium : Document AMF CP. 2023DD889100
PU
10/03Compagnie Plastic Omnium : Declaration of voting rights at the end of February 2023
PU
23/02Plastic Omnium: Invest Securities à l'achat avec objectif de cours relevé à 24,3 euros
AO
SynthèseCotationsGraphiquesActualitésNotationsAgendaSociétéFinancesConsensusRévisionsDérivésFonds 
SynthèseToute l'actualitéReco analystesAutres languesCommuniquésPublications officiellesActualités du secteurAnalyses Zonebourse

Compagnie Plastic Omnium : Document AMF CP. 2023DD889100

14/03/2023 | 18:26
share with twitter
share with LinkedIn
share with facebook

2023DD889100

14 mars 2023

FR0000124570 - DD155634

INFORMATION

Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société

LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE

SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.

NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :

elisabeth ourliac, administratrice

NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:

Notification initiale

COORDONNEES DE L'EMETTEUR

NOM : COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE

LEI : 9695001VLC2KYXX0DW73

DETAIL DE LA TRANSACTION

DATE DE LA TRANSACTION : 13 mars 2023

LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Paris

NATURE DE LA TRANSACTION : Acquisition

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

CODE D'IDENTIFICATION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : FR0000124570

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 16.5631 Euro

VOLUME : 435.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 16.5631 Euro

VOLUME : 435.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON

DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION : 14 mars 2023

COMMENTAIRES :

"Les données à caractère personnel collectées par le biais de ce formulaire font l'objet d'un traitement informatique réservé à l'usage exclusif de l'AMF pour l'accomplissement de ses missions. En application du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, le droit d'accès et le cas échéant, de rectification, d'effacement, d'opposition ou de limitation du traitement des données personnelles des personnes physiques les concernant, peut être exercé par courrier à l'adresse suivante : AMF - Délégué à la protection des données - 17 place de la Bourse, 75002 Paris ; et via le formulaire « données personnelles » accessible sur le site internet de l'AMF. Vous pouvez également introduire une réclamation au sujet du traitement de vos données auprès de la CNIL."

Disclaimer

Compagnie Plastic Omnium SE published this content on 14 March 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 14 March 2023 17:25:07 UTC.


© Publicnow 2023
Toute l'actualité sur COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE
18:26Compagnie Plastic Omnium : Document AMF CP. 2023DD889100
PU
10/03Compagnie Plastic Omnium : Declaration of voting rights at the end of February 2023
PU
23/02Plastic Omnium: Invest Securities à l'achat avec objectif de cours relevé..
AO
23/02Plastic Omnium : soutenu par des propos d'analystes
CF
23/02Plastic Omnium : Invest Securities relève sa cible
CF
22/02Compagnie Plastic Omnium : Plastic Omnium, plus forte hausse du..
AO
22/02Plastic Omnium en tête du SBF120 après cash-flow libre 2022 bien plus élevé que prévu
AO
22/02Paris gagnée par la prudence et le pessimisme
AW
22/02Plastic Omnium vise un chiffre d'affaires supérieur à 11,5 milliards d'euros pour 2025
AO
22/02Plastic Omnium : résultat net accru d'un tiers en 2022
CF
Plus d'actualités
Recommandations des analystes sur COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE
Plus de recommandations
Données financières
CA 2022 8 393 M 9 002 M -
Résultat net 2022 162 M 173 M -
Dette nette 2022 1 751 M 1 879 M -
PER 2022 14,3x
Rendement 2022 2,31%
Capitalisation 2 384 M 2 558 M -
VE / CA 2022 0,49x
VE / CA 2023 0,39x
Nbr Employés 20 872
Flottant 36,1%
Graphique COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE
Durée : Période :
Compagnie Plastic Omnium SE : Graphique analyse technique Compagnie Plastic Omnium SE | Zonebourse
Graphique plein écran
Tendances analyse technique COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesNeutreHaussièreNeutre
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
Recommandation moyenne CONSERVER
Nombre d'Analystes 8
Dernier Cours de Clôture 16,50 €
Objectif de cours Moyen 18,13 €
Ecart / Objectif Moyen 9,85%
Révisions de BNA
Dirigeants et Administrateurs
Laurent Favre Chief Executive Officer & Director
Kathleen Wantz-ORourke EVP, Group Chief Financial & Information Officer
Laurent Burelle Chairman
Ronan Stephan Scientific Director
Paul-Henry Lemarié Chief Operating Officer & Director
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE21.50%2 558
STANLEY ELECTRIC CO., LTD.14.99%3 637
MINTH GROUP LIMITED-6.76%2 922
LINAMAR CORPORATION2.45%2 819
JIANGSU XINQUAN AUTOMOTIVE TRIM CO.,LTD.0.52%2 610
ASAHI INDIA GLASS LIMITED-8.99%1 388