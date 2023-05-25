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    POM   FR0000124570

COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE

(POM)
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15.53 EUR   -1.21%
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Compagnie Plastic Omnium : Document AMF CP. 2023DD911629

25/05/2023 | 19:07
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2023DD911629

24 mai 2023

FR0000124570 - DD166792

INFORMATION

Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société

LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE

SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.

NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :

OLIVIER MOUTET personne liée à CECILE MOUTET, ADMINISTRATEUR

NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:

Notification initiale

COORDONNEES DE L'EMETTEUR

NOM : COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE

DETAIL DE LA TRANSACTION

DATE DE LA TRANSACTION : 02 mai 2023

LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Paris

NATURE DE LA TRANSACTION : Exercice

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 15.6200 Euro

VOLUME : 3 750.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 15.6200 Euro

VOLUME : 3 750.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : OUI

DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION : 24 mai 2023

COMMENTAIRES :

"Les données à caractère personnel collectées par le biais de ce formulaire font l'objet d'un traitement informatique réservé à l'usage exclusif de l'AMF pour l'accomplissement de ses missions. En application du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, le droit d'accès et le cas échéant, de rectification, d'effacement, d'opposition ou de limitation du traitement des données personnelles des personnes physiques les concernant, peut être exercé par courrier à l'adresse suivante : AMF - Délégué à la protection des données - 17 place de la Bourse, 75002 Paris ; et via le formulaire « données personnelles » accessible sur le site internet de l'AMF. Vous pouvez également introduire une réclamation au sujet du traitement de vos données auprès de la CNIL."

Disclaimer

Compagnie Plastic Omnium SE published this content on 25 May 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 25 May 2023 17:06:07 UTC.


© Publicnow 2023
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Données financières
CA 2023 9 910 M 10 665 M -
Résultat net 2023 224 M 241 M -
Dette nette 2023 1 556 M 1 675 M -
PER 2023 9,71x
Rendement 2023 3,17%
Capitalisation 2 263 M 2 436 M -
VE / CA 2023 0,39x
VE / CA 2024 0,34x
Nbr Employés 28 322
Flottant 36,1%
Graphique COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE
Durée : Période :
Compagnie Plastic Omnium SE : Graphique analyse technique Compagnie Plastic Omnium SE | Zonebourse
Graphique plein écran
Tendances analyse technique COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesNeutreNeutreNeutre
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
Recommandation moyenne ACCUMULER
Nombre d'Analystes 8
Dernier Cours de Clôture 15,72 €
Objectif de cours Moyen 18,38 €
Ecart / Objectif Moyen 16,9%
Révisions de BNA
Dirigeants et Administrateurs
Laurent Favre Chief Executive Officer & Director
Kathleen Wantz-ORourke EVP, Group Chief Financial & Information Officer
Laurent Burelle Chairman
Paul-Henry Lemarié Chief Operating Officer & Director
Bernd Gottschalk Director
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE15.76%2 436
LINAMAR CORPORATION5.87%3 622
STANLEY ELECTRIC CO., LTD.16.09%3 469
MINTH GROUP LIMITED-0.71%3 116
JIANGSU XINQUAN AUTOMOTIVE TRIM CO.,LTD.2.68%2 730
ASAHI INDIA GLASS LIMITED-12.89%1 341
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