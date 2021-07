Compagnie Plastic Omnium : La valeur du jour à Paris PLASTIC OMNIUM grimpe en Bourse grâce au relèvement de ses objectifs annuels

Plastic Omnium a ouvert de belle manière le bal des résultats semestriels pour les équipementiers automobiles. Le groupe a en effet relevé ses objectifs annuels. Il vise désormais une marge opérationnelle d’au-moins 6 % du chiffre d’affaires (précédemment 6 %) et une génération de cash-flow libre significativement supérieure à 220 millions d’euros (précédemment de plus de 220 millions d’euros). En parallèle, le groupe continue d’anticiper un fort rebond du chiffre d’affaires. En Bourse, cela permet à Plastic Omnium de gagner 4,27 % à 26,36 euros l’action.



Ces prévisions sont toujours basées sur l'hypothèse d'une production automobile mondiale de 77 millions de véhicules cette année, soit un second semestre équivalent au premier en volumes et toujours affecté par les pénuries de composants électroniques et par les tensions sur les matières premières.



En parallèle de ses nouvelles perspectives, Plastic Omnium a publié des résultats supérieurs aux attentes au titre du premier semestre 2021.



Le groupe a dégagé un bénéfice net (part du groupe) de 142 millions d'euros, à comparer avec une perte nette de 404 millions d'euros un an plus tôt. De son côté, la marge opérationnelle ressort à 234 millions d'euros, soit 6,2% du chiffre d'affaires, contre -116 millions d'euros et -3,9% un an plus tôt. Quant au chiffre d'affaires consolidé, il s'établit à 3,78 milliards d'euros, en hausse de 27,8 % à données publiées et de +31,8 % à périmètre et change constant.



Les analystes anticipaient en moyenne un bénéfice net de 111 millions d'euros, une marge opérationnelle de 221 millions d'euros et un chiffre d'affaires consolidé de 3,82 milliards d'euros.



" Nous avons retrouvé, dès le 1er semestre 2021, notre rentabilité d'avant crise, malgré les perturbations opérationnelles créées par les pénuries de composants chez nos clients et la hausse des matières premières ", a commenté Laurent Favre, le directeur général de Plastic Omnium.



" Cette performance est possible grâce à l'efficacité des mesures de flexibilisation et de baisse de nos coûts ", a ajouté le dirigeant.



Du côté des analystes, Midcap a réitéré son opinion Neutre et son objectif de cours de 26,40 euros sur le titre Plastic Omnium. Malgré cette bonne publication, le bureau d'études confirme sa vision prudente, afin de tenir compte de l'incertitude actuelle.