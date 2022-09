Compagnie Plastic Omnium : Plastic Omnium annonce la construction à Compiègne de la plus importante usine de réservoirs à Hydrogène d'Europe

Laurent Favre a également annoncé la signature de deux contrats majeurs avec Stellantis et HYVIA (HYVIA étant également retenu dans le cadre du PIIEC) pour la conception et la production, sur son futur site de Compiègne, de modules de réservoirs hydrogène 700 bars qui équiperont des véhicules utilitaires.

Laurent Favre, Directeur Général de Plastic Omnium, a salué la décision du gouvernement de soutenir le développement de la filière hydrogène en France et a annoncé la construction à Compiègne d'une usine de fabrication de réservoirs à hydrogène qui sera la plus importante d'Europe. Ce futur site sera doté d'une capacité de production de 80 000 réservoirs par an et produira ses premiers réservoirs à hydrogène d'ici 2025.

technologique en matière de stockage d'hydrogène. Ces annonces constituent une étape majeure de notre ambition de devenir le n°1 mondial de la mobilité hydrogène à l'horizon 2030 et le partenaire privilégié des acteurs de cette filière, au service de la transformation profonde de notre industrie vers une mobilité décarbonée ».

Plastic Omnium bénéficie d'un positionnement unique sur le marché de l'hydrogène compte tenu de son savoir-faire historique et de sa position de leader dans le domaine des réservoirs à carburant. De plus, Plastic Omnium fabrique les piles à combustible avec la densité de puissance la plus élevée du marché grâce à la coentreprise - EKPO - créée avec l'équipementier allemand ElringKlinger. Convaincu depuis 2015 que l'hydrogène jouera un rôle déterminant dans la mobilité propre de demain. Plastic Omnium a investi plus de 300 millions d'euros depuis 2015 pour accroître son expertise et son empreinte industrielle sur l'ensemble de la chaîne de valeur de l'hydrogène. Leader de cette technologie, Plastic Omnium prévoit d'investir 100 millions d'euros en moyenne chaque année pour atteindre un chiffre d'affaires de 300 millions en 2025 et de 3 milliards en 2030.

À propos de Plastic Omnium

Leader mondial, Plastic Omnium propose des solutions innovantes pour une mobilité plus connectée et durable. Le Groupe développe et produit des systèmes extérieurs intelligents, des systèmes d'éclairage à haute valeur ajoutée, des systèmes d'énergie propre et des modules complexes sur mesure. Avec 8 milliards d'euros de chiffre d'affaires économique en 2021, une empreinte internationale de 137 usines et 31 centres de R&D, Plastic Omnium s'appuie sur ses 30 000 collaborateurs pour relever les défis de la mobilité propre et intelligente. Tourné vers l'innovation depuis sa création, Plastic Omnium ouvre aujourd'hui la voie à une mobilité zéro carbone grâce à ses investissements dans l'hydrogène et dans l'électrification, où le Groupe a l'ambition de devenir leader mondial.

Plastic Omnium est coté sur Euronext Paris, compartiment A, éligible au Service de Règlement Différé (SRD) et fait partie des indices SBF 120 et CAC Mid 60 (code ISIN : FR0000124570). www.plasticomnium.com

