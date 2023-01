Compagnie Plastic Omnium : Plastic Omnium annonce la création d'OP'n Soft et accélère dans le logiciel embarqué et les services

5 Janvier 2023

PLASTIC OMNIUM ANNONCE LA CRÉATION D'OP'n Soft

ET ACCÉLÈRE DANS LE LOGICIEL EMBARQUÉ ET LES SERVICES

l'occasion de sa participation au salon CES de Las Vegas 2023, Plastic Omnium annonce la création d'OP'n Soft, une nouvelle activité dédiée au développement des logiciels pour ses produits et services. OP'n Soft rassemblera 120 collaborateurs dès 2023, et plus de 250 en 2025, au service d'une mobilité plus électrique, connectée, autonome et partagée.

Pour accompagner la transformation de son portefeuille de produits, Plastic Omnium accélère le développement de son activité logicielle, en particulier dans l'éclairage intérieur et extérieur, l'électrification batterie et hydrogène, et les systèmes d'aides à la conduite.

Laurent Favre, Directeur-Général de Plastic Omnium déclare : « OP'n Soft va permettre à Plastic Omnium de proposer des solutions et des services intégrés uniques à ses clients, tels que la fusion software des données radar et des technologies d'éclairage. C'est une nouvelle aventure pour Plastic Omnium et un terrain de jeu passionnant pour nos équipes ».

Pour Plastic Omnium, développer une nouvelle activité logicielle implique la mise en œuvre des standards les plus élevés du marché, notamment la certification ASPICE1 et une offre de plateformes AUTOSAR2 afin de faciliter l'accès à des applications « plug and play » pour ses clients. Plastic Omnium s'appuiera sur les dernières méthodes AGILE ainsi que sur les bénéfices des méthodes DevSecOps3 pour le développement et la maintenance de ces futurs produits et services.

Le Groupe se met ainsi en ordre de marche pour franchir des étapes majeures vers le « Software Defined Vehicle », répondre aux enjeux de cybersécurité des véhicules et anticiper les futures certifications mondiales pour les logiciels embarqués ainsi que leur mise à jour durant le cycle de vie du produit.

Aujourd'hui fort de cinq divisions complémentaires entre elles (pièces de carrosserie extérieures, réservoirs à carburant, modules, hydrogène et éclairage) et de son activité OP'n Soft, Plastic Omnium est désormais en mesure d'apporter plus de valeur ajoutée à ses clients et confirme sa raison d'être

Driving a New Génération of Mobility ».

ASPICE (Automotive SPICE) est un cadre qui évalue la capacité d'une organisation à fournir des produits logiciels de manière efficace et fiable. AUTOSAR (AUTomotive Open System Architecture) est un partenariat de développement impliquant des acteurs majeurs, équipementiers et fournisseurs, de l'industrie automobile ainsi que des fournisseurs de matériels et de logiciels du monde entier. DevSecOps (Development - Security - Operations) est une approche qui permet d'intégrer la sécurité des données dès le début d'un projet.

