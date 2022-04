Plastic Omnium a conclu un accord avec le groupe indien Varroc Engineering Limited pour l’acquisition de son activité d'éclairage automobile, Varroc Lighting Systems (VLS), pour une valeur d'entreprise de 600 millions d’euros. L'acquisition sera entièrement autofinancée et payée en numéraire. « VLS, dont le chiffre d'affaires annuel s'élève à environ 0,8 milliard d'euros en 2021, figure dans le top 10 mondial des fournisseurs d'éclairage automobile », a indiqué Plastic Omnium. La clôture de l'acquisition est prévue au second semestre 2022.



Elle est soumise à l'obtention des autorisations antitrust et réglementaires habituelles.